Žádost o zvýšení mzdy dobře načasujte

Chystáte se za svým nadřízeným s žádostí, aby vám zvýšil plat? Než to uděláte, popřemýšlejte, zda je váš požadavek skutečně oprávněný. "Zvýšení mzdy není automatická záležitost,“ vysvětluje Renata Kvanďúchová, personální manažerka kanceláře K4 Architects & Engineers. "Navýšení by mělo být zasloužené vzhledem k výkonům, nasazení, odpovědnosti a přístupu zaměstnance,“ dodává. Ale jak zjistit, jestli už nastal ten pravý okamžik?

Je-li o vaši profesi zájem, máte větší šanci

V první řadě byste měli zhodnotit vlastní cenu na trhu práce. To znamená, jak obtížné by bylo najít obdobnou práci v jiné firmě za požadované peníze. "Jste-li přesvědčeni o tom, že relativně snadno, zodpovězte si otázku druhou - do jaké míry jste pro zaměstnavatele nahraditelný,“ radí Kristina Stiefelová z personální agentury Axial. Podle ní je i trh pracovních příležitostí založen na srovnávání poptávky s nabídkou. Vaše cena spočívá jednak v kvalifikačních předpokladech a kvalitách, ale také ve vaší znalosti firmy, pro niž pracujete. Navíc vás zaměstnavatel zná a ví, jaký pracovní výkon zvládáte, co od vás může očekávat, zná vaše klady i zápory a obvykle nerad zbytečně mění své lidi. A to jsou body pro vás.

Přichystejte si argumenty "pro“

Pokud jste si vyhodnotili, že si vyšší mzdu zasloužíte, požádejte nadřízeného o rozhovor. Základem úspěchu je správně ho načasovat. "Vhodná je doba, kdy jste dosáhli viditelného úspěchu v práci nebo když jsou vaše pracovní výkony dlouhodobě dobré,“ říká Stiefelová. Je dobré uvažovat ještě dále. "Vhodným momentem je například konec roku nebo období po zveřejnění hospodářských výsledků,“ doplňuje Jakub Erben, general manager Club Hotelu Praha v Průhonicích.

Svoji žádost o zvýšení mzdy si budete muset dobře obhájit. "Připravte si seznam vašich úspěchů, dobrých počinů a rozhodnutí. Zamyslete se nad tím, čím vším jste pro firmu užitečný,“ radí Kristina Stiefelová. Je podle ní také dobré připravit si i odpovědi na případné námitky a výhrady k vaší práci.

Mluvte chytře a přesvědčivě

Rozhovor veďte dostatečně takticky a chytře, abyste zaměstnavatele přesvědčili o tom, že se vaše práce firmě ekonomicky vyplatí a že právě na vás není dobré šetřit. "Osvědčený je argument, že vaší prací snižujete jiné náklady firmy,“ vysvětluje Stiefelová. Rozhovor podle personalistky nezačínejte větou, že chcete vyšší plat, ale raději výčtem vašich pracovních kvalit a zhodnocením vaší odpovědnosti. Zaměstnavatel pochopí, kam tím míříte.

Zaměřte se i na styl rozhovoru. "Přátelský, neformálně laděný tón rozhovoru dokáže udělat své,“ tvrdí Marek Chráska, managing partner agentury Presstone communication. Samozřejmě záleží i na konkrétní situaci a typu člověka.

Slib nestačí - požádejte o písemné rozhodnutí

Případné zvýšení si nechte zapracovat do pracovní smlouvy. Přece jenom jsou zaměstnavatelé, kteří slíbí, ale slovo nedodrží. "Pokud byste si v takové firmě zvýšení dohodli pouze mezi čtyřma očima, svého práva se nijak nedomůžete,“ upozorňuje advokát Milan Jelínek z kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Neuspějete-li, nezoufejte. V budoucnu to můžete zkusit znovu. S žádostí o zvýšení platu však nepřicházejte víckrát než jednou do roka. A ne dříve než po zkušební době.