Zahájení podnikání v Česku: ostuda po celé Evropě

, aktualizováno

Je to už více než rok, co v České republice funguje zrychlený zápis do Obchodních rejstříků, od léta působí i nově zřízená Centrální registrační místa. Přesto se Česká republika v náročnosti zahájení podnikání stále drží na chvostu zemí střední Evropy.