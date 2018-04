Zahraničí: jak se daní příjmy z ciziny?

Na tyto otázky není možné odpovědět obecně, každý případ je individuální a je třeba jej posoudit samostatně. Manželé, kteří mají alespoň jedno dítě, které živí, mohou danit společně, i když mají příjmy ze zahraničí. Pokud by však alespoň jeden z manželů nebyl daňovým rezidentem v Česku (daňově by „příslušel“ jinému státu), pak lze společné zdanění využít, jen když příjmy manželů ze zdrojů na území České republiky tvoří aspoň 90 procent všech jejich příjmů.

Je třeba zvážit i fakt, že každá země má jiné daňové sazby, a tak se nemusí u nás společné zdanění vždy vyplatit. Pro plátce samého není tak jednoduché vyplnit daňové přiznání, proto daňoví odborníci doporučují raději se v těchto případech obrátit na některého z poradců. Najdete je na stránkách www.kdpcr.cz, informace o vyplnění přiznání s příjmy z ciziny získte i na www.epriznani.cz, pomoci mohou také daňoví specialisté ze společnosti APOGEO Tax, www.apogeo.cz.

60. Na internetu jsem se dozvěděl, že pokud mám příjem v zahraničí a Česko má s touto zemí uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nemusím podávat daňové přiznání v ČR. Kde můžu zjistit, se kterými zeměmi máme uzavřenu tuto smlouvu? Jak se daní příjmy ze země, se kterou nemáme uzavřenu dohodu?

Ohledně smluv o zamezení dvojího zdanění zkuste vyhledávač, jsou veřejně dostupné, jednou ze stránek je www.business.center.cz. Příjmy ze zemí, se kterými nemáme uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jsou zdaňovány znovu v České republice v plné výši.

61. V minulém roce jsem pracoval v Rakousku. Příjmy v Česku jsem neměl. Příjem byl již zdaněn v Rakousku. Musím podávat daňové přiznání i v Česku? Bude mi zaplacená daň v Rakousku vrácena?

Rakouskou daň vám náš finanční úřad ve vašem případě nevrátí. Pokud jste se stal daňovým rezidentem Rakouska, přiznání podávat nemusíte.

62. Pracuji v Rakousku ve státním zřízení, nikdy jsem si nežádala o zúčtování daní, ani po mně v práci nikdo nic nežádal, jako je to v případě manžela, který pracuje v České republice a podepisuje každý rok papír u své účetní. I on je zaměstnanec: máme dvě děti a všichni žijeme trvale v České republice. Můj měsíční příjem činí asi 36 000 Kč, manželův 17 000 Kč. Můžeme požádat o společné zdanění manželů?

Druh dosažených zdanitelných příjmů není pro uplatnění společného zdanění překážkou. Tou může být správný výpočet daně z takových příjmů a s ním se rozhodně obraťte na odborníka. Obávám se však, že při této konstelaci příjmů (více ze zahraničí než z tuzemska) vám společné zdanění úsporu nepřinese, naopak byste dopláceli. Pokud se rozhodnete někdy společně zdaňovat, budete potřebovat potvrzení o příjmech a sražené dani od rakouského zaměstnavatele a nejspíš rovněž jeho ověřený překlad (finanční úřady jej zpravidla vyžadují).

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

63. Pracuji téměř celý rok ve Španělsku. Platím zde sociální a zdravotní pojištění i zálohy na daň z příjmu. Dům, který mám v Česku, pronajímám a mám i menší vedlejší příjem. Musím podat daňové přiznání v Česku i ve Španělsku? Neexistuje jedno celosvětové daňové přiznání?

Jedno celosvětové daňové přiznání bohužel neexistuje. Platí, že v jednom státě je každý takzvaným daňovým rezidentem a v tomto státě přiznává všechny své příjmy. V ostatních zemích přiznává pouze příjmy dosažené v každém státě, pokud je povinen zde přiznání podávat. Ve vašem případě doporučuji obrátit se na odborníka, aby správně určil, zda jste daňovým rezidentem v Česku nebo ve Španělsku. Od toho se budou odvíjet další povinnosti, ale pravděpodobně budete povinen podávat daňové přiznání v obou státech.

64. Snažím se o společné zdanění s manželkou, která je na mateřské dovolené, já jsem pracoval do konce září v Čechách a od října pracuji v zahraničí (Německo). Lze tyto dva příjmy z Čech a z Německa zkombinovat do jednoho společného zdanění za rok 2006 ?

Pokud jste s manželkou oba daňovými rezidenty České republiky, společné zdanění manželů můžete při splnění obecných podmínek využít, do daňového přiznání zahrnete příjmy z Česka i z Německa. Pokud by alespoň jeden z vás daňovým rezidentem České republiky nebyl, je třeba splnit ještě podmínku, aby příjmy vás obou ze zdrojů na území České republiky tvořily alespoň 90 procent vašich celkových příjmů. Pro vyloučení dvojího zdanění můžete postupovat podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou Česká republika s Německem uzavřela.

65. V roce 2006 jsem byla devět měsíců zaměstnaná u české firmy. Po zbytek roku jsem pracovala jako zaměstnanec v Anglii. Mám podat daňové přiznání?

Předpokládám, že jste daňovým rezidentem ČR. To by znamenalo, že v České republice musíte zdaňovat své celosvětové příjmy, tedy i příjmy z Anglie, a to i tehdy, pokud jsou v Anglii již zdaňovány. Abyste tyto příjmy nezdanila dvakrát, je třeba postupovat podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Velkou Británií a tam zjistit, zda a jakou metodu dvojího zdanění lze ve vašem případě použít. Jako poplatník, který bude podávat daňové přiznání v Česku, si můžete odečíst od základu daně příspěvek na penzijní připojištění a také snížit vypočtenou daň o částku 7200 korun za rok.

66. Manžel pracuje od 1. 1. 2006 v Anglii a veškeré příjmy za rok 2006 měl jen tam. Zajímá mě, jestli musí podat daňové přiznání v Česku, když veškeré daně odvádí v Anglii, kde taky podává daňové přiznání. Ještě bych se ráda zeptala, jestli i tady se dá využít společného zdanění příjmu manželů. Máme dvě děti a můj výdělek v Česku je podstatně nižší než manželův v Anglii.

V případě vašeho manžela je nutné nejprve určit jeho daňovou příslušnost, takzvaný daňový domicil. Zákon o dani z příjmů považuje za daňové rezidenty České republiky osoby, které mají na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Pokud váš manžel pobývá v Anglii pouze z pracovních důvodů, pak lze předpokládat, že jeho středisko životních zájmů je Česká republika, a bude tedy považován za tuzemského daňového rezidenta. V tom případě musí podat v Česku daňové přiznání a v něm uvést (zdanit) své celosvětové příjmy. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou zdaňovány již v Anglii, máte podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění možnost využít metodu vynětí příjmů nebo metodu zápočtu daně, a to v závislosti na druhu příjmu z Anglie. Společné zdanění manželů můžete využít. Pokud by měl manžel statut daňového nerezidenta, společné zdanění lze využít, jen pokud příjmy ze zahraničí tvoří méně než 10 procent vašich celkových příjmů.