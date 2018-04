Zahraniční akcie jsou konečně dostupné i obyčejným lidem, a dokonce v koruně

Ještě relativně nedávno se hodně spekulovalo o tom, jestli je nutné a efektivní provozovat v rámci našeho malého a ještě stále neúplně rozvinutého trhu dva trhy cenných papírů. Burza v několika posledních letech svoji oprávněnost jednoznačně potvrdila, mimoburzovní RM-Systém však stále bojuje o dobré jméno a respekt mezi investory.

A vypadá to tak, že v posledních letech se mu to celkem daří. I když v minulých letech objem obchodů postupně klesal, v roce 2007 zřejmě nastane pozitivní obrat (za půl roku byly objemy téměř stejné jako za celý minulý rok, tedy 3,5 mld Kč). Podle Jiřího Vodičky, ředitele pro strategii a marketing RM-S, by se objemy mohly pohybovat v řádech miliard za měsíc. K tomu je však ještě daleko.

Velmi pozitivní ohlas zaznamenala služba EasyClick, prostřednictvím které mohou investoři nakupovat akcie v lotech (předem stanovené minimální množství akcií). Likvidita je zde zabezpečována, podobně jako na BCPP, tvůrcem trhu (market maker), ale oproti burze jsou loty nastaveny tak, že jsou dostupné i retailovým investorům (do 100 000 Kč). Tahákem pro investory je rovněž výrazné snižování poplatků (nebo také zrušení minimální výše poplatků a poplatků za speciální pokyny), možnost obchodovat do 17:00 a vypořádání obchodů v reálném čase.

V současné době podle Vodičky obchoduje přímo na RM-Systému kolem 50 000 osob. Důležitější je však informace, že roste počet pravidelných investorů a klesá počet těch, kteří jdou na RM-Systém pouze kvůli akciím z kuponové privatizace.

Zahraniční akcie na RM-Systému

Dalším krokem ke zvýšení atraktivnosti RM-Systému v očích investorů by mělo být dlouho avizované přijímání zahraničních akciových titulů k obchodování na tomto mimoburzovním trhu. První vlaštovkou jsou akcie německé společnosti Deutsche Telekom, které se obchodují na trhu RM-S od minulé středy. Tuto společnost vybral RM-Systém z několika důvodů. České veřejnosti je totiž známá jako vlastník mobilního operátora T-Mobile, působí v zajímavém segmentu (IT a telekomunikace), má nezanedbatelné postavení ve světě a třešničkou na dortu je rovněž dividenda, kterou v posledních letech společnost vyplatila svým akcionářům. Akcie lze dokonce nakupovat i s využitím úvěru (až do 70 % objemu obchodu), který zprostředkuje společnost Fio (zatím jediný market maker na RM-S, ale v nejbližší době by měly přibýt další obchodníci s cennými papíry).

Akcie se bude obchodovat v české koruně. I když cena akcie by neměla být přímo závislá na vývoji na zahraničním trhu, dá se počítat s tím, že rozdíly velké nebudou. Titul bude obchodován na samostatném trhu RM-S, takže se nebude jednat o předávání pokynů na zahraniční burzu prostřednictvím brokera. Akcie jsou vedeny v samostatné evidenci (SVYT – Systém pro Vypořádání Transakcí) vedené RM-Systémem, která je napojena na evropský depozitář Clearstream. Příkazy lze zadávat osobně, nebo přes internet.

Ještě počátkem tohoto roku to ale vypadalo, že investoři budou mít na výběr mnohem větší množství akcií ze zahraničí. Bohužel, sliby o přijetí deseti až dvaceti zahraničních titulů ještě letos už zůstanou nesplněny. Šéfové z RM-Systému zdůvodňují zpomalení procesu přijímání nových titulů na domácí trh kromě složitosti samotného procesu také tím, že chtějí každému titulu zabezpečit kvalitní servis, čímž by se průběžně vytvářela likvidita. Logicky zní také úvaha, že podle toho, jak se akcie Deutsche Telekom ujmou, budou následovat další tituly.

V úvahu v současnosti přicházejí zejména akcie, se kterými se obchoduje v Evropě. Akcie obchodované v Evropské unii je totiž možné přijmout k obchodování i v jiné zemi EU (ale nemusí jít pouze o evropské akcie). Podle Jiřího Vodičky by se investoři ještě letos mohli dočkat akcií velké pojišťovací společnosti.

Dobrou zprávou pro investory je zavedení obchodování s akciemi, které prostřednictvím IPO vstoupily na pražskou burzu, případně jsou rovněž kotované na jiných burzách. V nabídce se tak objevily tituly jako Zentiva, Erste Bank, Orco, CME i AAA Auto, které bylo uvedeno na burzu koncem září. Investoři tak již mohou nakupovat tyto akcie přímo, bez nutnosti prostředníka, jako je tomu na burze.

Dalším rozšířením služeb by mohlo být zavedení obchodování se strukturovanými investičními produkty. Jelikož RM-Systém získal derivátovou licenci, přicházejí v úvahu například certifikáty nebo futures. Reálně se ale uvažuje pouze o prvně jmenovaných. Jelikož RM-Systém nechce působit jako přímý konkurent BCPP (což vzhledem k objemům a zaměření na menší a střední investory ani nemůže), nepřichází v úvahu certifikáty obchodované na domácí burze, ale spíše ty, které se obchodují na jiných trzích.