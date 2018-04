Zahraniční brigády: jablka i obsluha

Druhy práce, délka pobytu, požadavky zaměstnavatelů i možnosti výdělků jsou různé. Od nejjednodušších zemědělských prací ponejvíce na jihu Evropy přes práce v restauracích v Itálii, Německu nebo Rakousku až po odborné stáže ve Spojených státech pro absolventy vysokých nebo vyšších odborných škol. "Klíčem k sehnání dobré práce je vždy jazyk," říká Otto Brabec z agentury Servus. I tam, kde není alespoň základní znalost jazyka podmínkou (zemědělské sklizně), má výhodu ten, kdo se dokáže domluvit. Na odbornější práce, například prodej v obchodech, obsluhu v restauracích, hlídání dětí, je požadována určitá praxe nebo vzdělání.Kontaktovat agentury je vhodné nejpozději do konce února. Agentura se zájemcem sepíše smlouvu, vyúčtuje manipulační poplatek (okolo 400 korun) a zařadí jej do vlastní databanky zájemců o práci. Pokud nalezne odpovídajícího zaměstnavatele, zařídí po zaplacení dalších poplatků pracovní povolení, víza a pojištění. Někdy také dopravu a ubytování v místě práce (záleží na uzavřené smlouvě). Většina agentur zajišťujících práci mimo území České republiky má partnery v zemích, kde se snaží práci pro Čechy najít. Kontakty na ně lze najít na internetu. Brigádu si lze hledat také individuálně, ale je třeba se obracet na známé a o případném zaměstnavateli mít dobré informace. "V inzertních novinách jsem našel nabídku výhodné práce ve Velké Británii, kde nebyla požadována znalost jazyka. Po zaslání pěti set korun jsem měl dostat přesnější informace s konkrétním popisem práce a místem a časem nástupu. Trvalo mi několik týdnů, než jsem zjistil, že se jedná o podvod a žádné propozice mi nikdy nepřijdou," svěřuje se Milan Krejčíř z Karlových Varů. Informovat se lze i na zastupitelských úřadech, kde se také vyřizují pracovní víza, podmínkou pro jejich získání je předložení pracovního povolení od budoucího zaměstnavatele.Do Itálie se jezdí převážně na tříaž čtyřtýdenní zemědělské sklizně. "Vysíláme brigádníky do severní Itálie na sběr jablek. Místa obsazujeme do konce února. Je to práce fyzicky náročná, ale je o ni velký zájem. Naši partneři nemají vysoké požadavky," uvádí Gabriela Jará, majitelka agentury Katja. "Pracovat lze v srpnu až říjnu, nejdéle tři týdny." Většina italských zaměstnavatelů platí za zemědělské práce osm až deset marek za hodinu. Pracuje se deset hodin denně, šest dní v týdnu. Někteří sadaři si strhávají okolo deseti marek denně za stravu a bydlení. Ubytování je velmi skromné, bez soukromí. Práci u sadařů získají snadněji muži. Ještě než zájemci do ciziny vyjedou, musí zaplatit agentuře provizi za získání práce a pracovního povolení. "Zaplatí předem 6500 korun, pokud se nám práci nepodaří sehnat, peníze vracíme zpět," vysvětluje Bohumila Pelcová z agentury Katja. V Itálii jsou nabízena také místa kuchařů, číšníků, servírek nebo pomocných sil do restaurací. Na uchazečích je požadována praxe v oboru nebo výuční list. V těchto profesích lze pracovat od čtyř do devíti měsíců. Průměrný zdaněný plat je nejméně patnáct set marek za měsíc. V Itálii je třeba platit sociální dávky, jejichž vrácení většina agentur pomáhá po návratu vyřídit. Za registraci v agentuře Katja zájemce zaplatí 1950 korun, obstarání pracovního místa a povolení v Itálii ho stojí ve dvou splátkách dalších celkem 35 000 korun. "Pracovní místo v každém případě seženeme, nemůžeme však zaručit, že se dva sourozenci či kamarádi dostanou do jednoho podniku. Proto je také důležitá znalost jazyka. Pokud má brigádník nějaké problémy se zaměstnavatelem, pomáhá mu je řešit náš spolupracovník, který je přímo v Itálii," uvádí Bohumila Pelcová.