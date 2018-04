Zahraniční dovolená je bez cestovního pojištění riskantní

Možností, jak je zmírnit, je několik - vedle komerčního pojištění je možné počítat při zdravotních potížích v některých zemích také s bezplatnou lékařskou pomocí poskytnutou v rámci mezivládních dohod o zdravotní a sociální péči či s pojištěním zahrnutým do některých platebních karet.

Cestovní pojištění

550 až 1600 korun, takové jsou nejčastěji náklady na cestovní pojištění tříčlenné rodiny pro desetidenní pobyt v Evropě. Kolik konkrétně bude pojištění rodinu stát, záleží na tom, co všechno a v jakém rozsahu si nechá pojistit. Nejčastěji se pojišťují léčebné výlohy - z pojistky se hradí nezbytné náklady na ošetření úrazu a nemoci včetně převozu zraněného zpět. Kdo se spokojí jen s pojištěním léčebných výloh a zavazadel a na škodu třetí osobě či storno zájezdu nedbá, může mu stačit na pojištění i méně než dvacet korun denně. Vyplatí se prostudovat nabídku několika pojišťoven - liší se jak sazbami pojistného, tak výší pojistného krytí, tedy částkou, kterou pojišťovna při pojistné události zaplatí. Často si přitom mohou klienti vybrat nejméně ze dvou variant, levnější s nižším a dražší s vyšším krytím. Různá je také míra spoluúčasti klienta na nákladech. Lidé, kteří cestují častěji, mohou uzavřít cestovní pojistku na celý rok. Vyjde levněji, než kdyby před každou cestou uzavírali dílčí pojištění. Například roční rodinná pojistka pro cestování po Evropě nyní stojí díky speciální akci ve Všeobecné zdravotní pojišťovně jen 1500 korun. Cestovat mohou jednotliví členové rodiny samostatně a kolikrát za rok chtějí.

Pojištění bývá zahrnuto často také v ceně zájezdu. Jeho účastník by měl předem prostudovat jeho rozsah. Nezřídka se totiž jedná jen o takzvané základní pojištění, které nekryje například náklady spojené se škodou třetí osobě, úrazem nebo ztrátou či poškozením zavazadla.

Pozor na výluky

Vyplatí se všímat si znění pojistných smluv - často obsahují řadu výluk. Například na těhotné ženy se od 7. měsíce těhotenství pojištění nevztahuje, podobně jsou z něj vyloučeny také náhrady za ztráty hotových peněz, letenek, často také platebních karet a optických přístrojů.

Různě se pojišťovny dívají na sportovní aktivity klientů, v rámci standardního pojištění odmítají vyplácet náhradu například za úrazy při potápění s dýchacími přístroji, vysokohorské turistice či jízdě na koni. Rozdílně reagují na konkrétní zdravotní nesnáz pojištěného, téměř vždy odmítají proplatit (pokud nejde o předčasný porod) náklady na porod, u zubů hradí jen základní ošetření bolesti, mnohdy se zdráhají zaplatit také zahraniční léčení chronicky nemocných, klient by neměl počítat ani s náhradou za zhotovení rozbitých brýlí či kontaktních čoček.

Co se vyplatí

předem dobře prostudovat podmínky pojištění včetně výluk

nosit s sebou menší finanční hotovost (pro případ platby ošetření v hotovosti)

nosit kartičku pojišťovny s číslem pojistky s sebou

uschovat všechny doklady o lékařské péči včetně těch z lékárny

Kolik korun stojí pojištění na jeden den pro cestu do Evropy

pojištění léčebných výloh - 15 až 20 korun

úrazové pojištění - 3 až 5 korun

pojištění zavazadel - 10 korun

pojištění odpovědnosti za škodu - 5 korun

Kdo má obvykle slevu

děti

rodiny

klienti některých zdravotních pojišťoven, dárci krve

skupiny nad 15 účastníků

účastníci studijních pobytů

majitelé některých klientských karet

Kdo připlácí

starší lidé (obvykle nad 70 let), u nichž je riziko onemocnění nebo úrazu vyšší

lidé, kteří cestují mimo Evropu

vyznavači riskantních sportů

Mezinárodní smlouvy

Slovensko, Rakousko, Chorvatsko a Lucembursko jsou státy, kde platí nové mezivládní dohody o sociálním zabezpečení. „ Schválená je smlouva s Německem, která vstoupí v platnost nejdříve v srpnu tohoto roku, dále pak smlouvy s Itálií a Jugoslávií, které vstoupí v platnost nejdřív na podzim tohoto roku,“ říká ředitel Centra mezistátních úhrad Ladislav Švec. Co uzavřené dohody znamenají pro turistu? „Bude mu poskytnuta nutná a neodkladná zdravotní péče, aniž by za ni musel platit,“ zdůrazňuje Ladislav Švec. I přes bezplatnou péči musí lidé počítat s tím, že je může lékařské ošetření v zahraničí něco stát. Například v Rakousku zaplatí za vystavení lékařského lístku poplatek 3,63 eura, za každou položku receptu na léky 4,14 eura a za týden pobytu v nemocnici 7,50 eura.

Aby zdravotní péči mohl turista v zahraničí využít, musí před odjezdem vyzvednout ve své pojišťovně speciální formulář stvrzující, že má na zdravotní ošetření nárok. Vyplněný formulář je potřeba předložit místní zdravotní pojišťovně. Ta vystaví turistovi nemocenský lístek, který jej opravňuje k bezplatnému ošetření. V případě vážných zdravotních potíží a úrazů s následnou hospitalizací postačí k čerpání zdravotní péče předložení formuláře potvrzeného tuzemskou zdravotní pojišťovnou. Poněkud jednodušší je to při cestách na Slovensko. Tam stačí při zdravotních nesnázích předložit kartičku pojištěnce a pas. Léky si však na Slovensku musí turista uhradit hotově. Tyto náklady mu poté proplatí jeho zdravotní pojišťovna. Podmínkou je, že předloží doklad vystavený lékárnou, na kterém bude uveden název, množství, cena léků a zdravotnických prostředků a datum jejich vydání.

Jen na mezivládní dohody by cestovatelé rozhodně neměli spoléhat. „Smlouvy zavazují pouze lékaře a nemocnice, které jsou ve smluvním vztahu s místním systémem veřejného zdravotního pojištění. Nelze proto zaručit, že každý lékař v rakouské horské vesnici či při chorvatském pobřeží bude dohody akceptovat,“ říká Ladislav Švec. Podle ředitele Komerční pojišťovny Zbyňka Veselého nezahrnují navíc tyto dohody asistenční služby, vyhýbají se otázce hrazení nákladů na repatriaci nemocného nebo zemřelého zpět do vlasti, a ty přitom představují statisícové částky.

Ještě méně lze dát na mezivládní dohody uzavřené před rokem 1985. „Text smluv je nejednotný. Vychází se z místních poměrů a předpisů, a ty většinou požadují úhradu nejrůznějších zdravotních služeb,“ uvádí Zbyněk Veselý.

Podrobnější informace o mezivládních dohodách naleznete na stránkách: www.cmu.cz, www.mzcr.cz.

Platební karty

Majitelé některých typů zlatých a business platebních karet Eurocard/MasterCard, Visa, karet American Express a Diners Club mohou být bez starosti - při zdravotních komplikacích nebudou za lékařské ošetření v zahraničí muset platit, protože součástí platební karty je právě i cestovní pojištění. Rozsah pojištění je u těchto karet většinou dostatečný, často se vztahuje i na členy rodiny, pokud cestují s držitelem karty. Ale u dalších, běžně používaných platebních karet to tak být nemusí. Pojištění nezahrnují vůbec, některé jen ve zúžené podobě a s četnými výlukami. Před odjezdem do zahraničí by měl každý majitel karty proto prověřit, jaké případy a v jakém rozsahu platební karta kryje. A poznamenat si telefony asistenčních služeb, které je třeba v případě nesnází kontaktovat.

Pozor! Držitel stejné platební karty může mít u různých bank zajištěn jiný rozsah pojištění.