O dovolenou v cizině je obrovský zájem. Experti hlásí nové trendy

V kurzu jsou takzvané first minute zájezdy, protože chceme mít plnohodnotný výběr a nečekat na to, co zbude. Nový trend potvrzují i experti. Většina oblíbených destinací je vyprodána ještě před začátkem hlavní turistické sezony. Poptávka po zájezdech je natolik silná, že ani nevyvíjí tlak na snížení ceny zbylých zájezdů, tedy last minute nabídek.

„Vzhledem k příznivému vývoji české ekonomiky, kdy dochází k růstu platů, se střední třída vydává za hranice i čtyřikrát ročně. S růstem počtu opakovaných cest roste i zájem o celoroční cestovní pojištění,“ říká Ondřej Rušikvas, ředitel obchodu a marketingu ERV Evropské pojišťovny.

„Oblíbené jsou i takzvané Eurovíkendy. V pátek si sbalíte, víkend strávíte dejme tomu v Paříži a v neděli večer jste zpět doma,“ dodává Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

„Díky pozitivnímu ekonomickému vývoji jsme letos v předprodejích letních zájezdů zaznamenali čtvrtinový nárůst. Letošní rok je ve znamení návratu Turecka, které se za Řeckem a Španělskem zařadí na pozici třetí nejnavštěvovanější destinace. Turecko těží hlavně z toho, že jak ceny samotných zájezdů, tak i ceny na místě vycházejí letos pro české klienty velmi příznivě,“ poznamenává Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer.

Cestovní kanceláře očekávají, že letošní letní sezona bude rekordní a v počtech zahraničních cest překonají Češi loňské statistiky. Loni jsme vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu.

Velké cestovky odvezou 70 procent lidí

Délka dovolenkové letní sezony se v posledních letech prodlužuje, Češi jezdí na dovolenou stále častěji v květnu či říjnu. Nejčastěji v tomto období míří k moři zejména starší generace a mladé páry. Český trh se tak podle marketingového ředitele Exim tours Stanislava Zímy trendem prodlužování letní sezóny přibližuje trhům západní Evropy, především německému.

Podle Jana Bezděka mezi nejoblíbenější destinace v těchto termínech patří Egypt, Spojené arabské emiráty, Kanárské ostrovy a Madeira.

Novým trendem je i to, že Češi opět přicházejí na chuť organizovaným zájezdům. „Zvyšuje se podíl Čechů cestujících organizovaně, trh v organizovaném cestovním ruchu letos poroste o 15 procent. Jezdí se však hlavně s velkými cestovkami, které odvezou 70 procent lidí. Je to nejspíš tím, že velké cestovní kanceláře mají větší důvěru, že se v případě problémů budou schopny o své klienty lépe postarat,“ míní Ondřej Rušikvas, ředitel obchodu ERV Evropské pojišťovny.

Za enormním zvednutím zájmu o cestování a zahraniční dovolené stojí i konec intervencí ČNB do české koruny a následné posílení koruny. Podle propočtů hlavního analytika Unicredit Bank Pavla Sobíška si nejvíce si polepšíme v Tunisku, Egyptě a Turecku. Levnější než doma se pro nás stává i Chorvatsko a Slovensko. A vůbec nejlevněji je v Bulharsku, kde má česká tisícovka hodnotu 1 466 korun. Za zahraniční cestu přitom Češi průměrně utratí 13 140 korun.

Škody na zahraničních cestách narůstají

Dalším novým fenoménem je, že zkušení cestovatelé jsou náročnější. Chtějí poznávat vzdálenější a exotičtější země a trávit aktivní dovolenou zcela netradičně, například na expedicích. Narůstají i počty dovolených seniorů, kteří se vypraví na cesty v mnohem vyšším věku, než tomu bylo v předchozích letech. Tento nový trend přináší pro cestovatele vyšší rizika a pojišťovny potvrzují, že dochází k nárůstu zdravotních komplikací na cestách a zároveň růstu nákladů na poskytnutí zdravotní péče a repatriaci.

K nejdražším destinacím, kde je zdravotní péče skutečně velmi nákladná, patří USA, Nový Zéland, Austrálie, nebo třeba Kanada.

„Jen jeden den na jednotce intenzivní péče ve Spojených státech stojí zhruba 100 tisíc korun,“ přibližuje Kateřina Vanková, manažerka cestovního pojištění Generali pojišťovny.

„Velkých škod nad 100 tisíc korun přibylo o třetinu. Průměrná výše škody z cestovního pojištění meziročně stoupla o 10 procent na 10 997 korun. Podle počtu škod vede statistiku Egypt, kde je frekvence třikrát vyšší než v ostatních destinacích. Nejvyšší náklady na transport evidujeme z exotických zemí, které se potýkají s nedostatečnou lékařskou infrastrukturou,“ upozorňuje Štěpán Landík, ředitel správy pojištění ERV Evropské pojišťovny.

K riziku terorismu již tolik nepřihlížíme

Češi také přehodnocují obavy z cestování do zemí, ve kterých v předchozích letech došlo k teroristickým útokům. Ještě loni přitom byla bezpečnost pro Čechy zásadní. Loňský průzkum společnosti Europ Assistance ukázal, že riziko terorismu zvažovali při výběru hned dva ze tří Čechů.

Letos je to jinak. Trend cestování do nebezpečnějších lokalit opět mírně narůstá. Stále víc lidí se odvažuje vycestovat i do exotičtějších zemí, kde je vyšší riziko změny bezpečnostní situace. „Nebezpečí terorismu je celosvětový fenomén, lidé si uvědomují, že k útoku může dojít prakticky kdekoliv,“ poznamenává Ondřej Rušikvas.

Ke zmírnění obav nejspíš přispělo i to, že pojišťovny houfně zmírnily pojistné podmínky. Většina ústavů tak učinila u některých typů životního a úrazového pojištění, další i v rámci cestovního pojištění.

„V rámci cestovního pojištění je riziko terorismu kryto v pojištění léčebných výloh. Podmínkou je, že turisté respektují doporučení ministerstva zahraničních věcí a nevypravují se do oblastí, do kterých ministerstvo doporučuje necestovat, “ uzavírá Ivana Buriánková z České pojišťovny.