Zahraniční fondy se v květnu moc nepředvedly

Kvůli zprávám o americké nezaměstnanosti zatím není pravděpodobné, že by Fed přistoupil ke zvyšování klíčových úrokových sazeb. S tím počítají i investoři na dluhopisovém trhu. Negativní zprávy pro akcie jsou pozitivní pro dluhopisy. Jejich výnosy klesly (a to podél celé výnosové křivky) a ceny posílily. Ani dolaru se v poslední době nedaří a proti euru vytrvale ztrácí. Podepsaly se na tom především indexy ekonomické aktivity, které sice zůstávají nad 50%-ní hranicí (znamení ekonomického oživení), ale klesají. Evropská inflace se v dubnu pohybovala v meziročním srovnání na 2,5%. Vývoj v jednotlivých zemích je rozkolísaný. Zatímco v Německu klesla inflace už na 1,6%, v jiných (Francie, Španělsko, Nizozemí) ceny naopak stoupaly. Cíl ECB, inflace kolem 2%, tedy zůstává nenaplněn. Je tedy možné, že centrální banka přistoupí ke zvýšení úrokových sazeb již v době letních prázdnin. Podobná situace by mohla nastat i u Bank of England, i když tam jsou hlavním důvodem především vysoké vládní výdaje.