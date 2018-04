Zahraniční fondy: v červnu jste mohli přijít na buben

Makroekonomické ukazatele

USA

Odhadovaný poloviční růst HDP ve druhém oproti prvnímu čtvrtletí spustil další negativní vlnu na akciových trzích. Špatnou náladu pak prohloubil index spotřebitelské důvěry, který v červnu rovněž poklesl. Další ránu zasadil zdecimovaným trhům deficit dubnové obchodní bilance ve výši 36 mld. USD. Na druhé straně přinesl červen i pozitivní zprávy, a to ohledně stále velmi nízké inflace, mírně se zlepšující situaci na trhu práce a posílení předstihových indikátorů.

Evropa

Ani v Evropě není situace nikterak růžová. Největší podíl na tom má největší evropská ekonomika – Německo. Již poněkolikáté v řadě došlo k poklesu maloobchodních tržeb. To je nejvíce přičítáno na vrub rostoucí nezaměstnanosti, kvůli níž Němci snižují svou spotřebu. Vzhledem k tomu, že právě spotřeba tvoří 60% německého HDP, nelze se divit tomu, že v SRN nadále nedochází k žádnému oživení. Stejně jako v USA došlo i v Evropě k poklesu inflace a zanikly tak tlaky na růst úrokových sazeb, což by jinak bylo v průběhu prázdninových měsíců více než pravděpodobné.

Průměrná červnová výkonnost zahraničních fondů Typ fondů Průměr kategorie Akciové fondy - 13,3 % Smíšené fondy - 5,1 % Dluhopisové fondy - 0,15 % Fondy peněžního trhu 0,32 %

Trh dluhopisů a peněžní trh

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci

Na negativní zprávy nemohl nereagovat americký dolar, který spadl proti euru na dvouleté minimum. Otázkou zůstává, nakolik je tato situace stabilní a do jaké míry se jedná o přechodný výkyv. Existuje markantní rozdíl v politice prezidentů Bushe a Clintona. Bush na rozdíl od svého předchůdce nijak nelpí na politice silného dolaru. Již takováto slovní „intervence“ má na kurz vliv, a tak nelze počítat s tím, že by se dolar v krátkém období vrátil na dřívější pozice. V delším výhledu by však slabší dolar měl vedle dalších faktorů zlepšit americký HDP, což vyvolá tlak na růst úrokových sazeb. To vyvolá zvýšenou poptávku po dolarových aktivech a tím i tlak na apreciaci kurzu.

Zlepšení inflace (a tím pádem upuštění od zvyšování úrokových sazeb) pomohlo evropským dluhopisům, jak ukazuje i následující tabulka, jejíž kladnou stranu zcela ovládla společnost Pioneer. Naopak se v tomto měsíci nedařilo dluhopisovým fondům, které investují na rozvíjejících se trzích.

Dluhopisové fondy nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost Pioneer Euro Bond 8,67 % JB Emerging Bond (EURO) -10,56 % Pioneer Euro Corporate Bond 7,95 % ABN Amro Latin America Bond -9,04 % Pioneer International Bond 5,68 % ABN Amro Global Emerging Markets Bond -7,87 %

Zdroj: AKAT ČR

Fondy peněžního trhu nejlepší nejhorší Název výkonnost Název výkonnost KBC Multicash EUR Medium 0,94 % HSBC GIF US Dollar Reserve - 0,12 % Raiffeisen Dolarový 0,93 % MFS US Dollar Reserve Fund 0,0 % KBC Multicash CAD Medium 0,87 % JB Dollar Cash 0,07 %

Zdroj: AKAT ČR

Akciové trhy

USA

V důsledku negativních makroekonomických zpráv americké akciové trhy nadále oslabovaly. Možná ještě daleko větší dopad na rapidní pokles trhů však měly firmy nakažené „enronitidou“. Je zřejmé, že nejen Enron uměle vylepšoval své hospodářské ukazatele. V posledních dnech se nejvíce mluví o telekomunikačním gigantu WorldCom. Dow Jones se tak propadl na své sedmiměsíční minimum. Pokud si k tomu ještě připočteme trvalý pokles technologického trhu (a propad mj. díky WorldComu), nelze se divit tomu, že se Nasdaq dostal dokonce na pětileté minimum.

Evropa

Předchozí články, které se rovněž věnovaly vývoji zahraničních fondů za příslušný měsíc, máte možnost shlédnout zde, a to za: květen duben březen Pod tlakem nepříznivých makroekonomických dat oslabovaly i evropské trhy, s americkými si nijak nezadaly.

Nejvíce ztrácely fondy zaměřené na technologický sektor, zejména pak telekomunikace. Příkladem toho je KBC Equity Fund Media, v jehož portfoliu patří k největším pozicím AOL Time Warner, Viacom nebo Vivendi, které se v současnosti potýká s obrovskými problémy. Tyto akcie lze nalézt i v portfoliu fondu Capital Invest – Teleworld. Lídr posledních měsíců – Capital Invest Gold Stock – tentokrát neobhájil první místo. Tomu se nelze divit. Nejenže se růst ceny zlata v červnu zastavil, ale došlo i k jejímu poklesu. Podílníci tohoto fondu se tak musí vyrovnat se ztrátou 13,5%.

Akciové fondy Nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost KBC Index Fund Euroland Bonds 1,94 % KBC Equity Fund Media - 26,23 % ABN Amro – Global Property - 1,78 % CI Latin America - 25,62 % ING (L) Invest Chemicals - 2,67 % CI Teleworld – reinv. - 24,53 %

Zdroj: AKAT ČR

V kategorii smíšených fondů se toho moc nemění. Oba póly tabulky zajišťují s železnou pravidelností fondy dvou společností – Pioneer a ABN Amro. Jediný rozdíl oproti květnu je v tom, že červnové výsledky jsou daleko volatilnější a výsledky nejlepšího a nejhoršího fondu se nalézají v rozmezí více než 24%.

Smíšené fondy nejlepší nejhorší název výkonnost název výkonnost Pioneer Mix 1 8,06 % ABN Amro Model fund 6 -16,35 % Pioneer Mix 2 4,52 % ABN Amro Model fund 5 -13,43 % ABN Amro Model fund 1 0,90 % Pioneer Mix 5 -12,05 %

Zdroj: AKAT ČR

Myslíte si, že přes tradiční prázdninovou ospalost trhů dojde k obratu situace a fondy se znovu vrátí na cestu růstu? Nebo jste pesimisté a očekáváte další pokles? Těšíme se na Vaše názory!