Zahraniční platby: vyplatí se pečlivost

Zadávat zahraniční platební příkaz není rozhodně jednoduchá záležitost, a to zvlášť pokud nemáte pohromadě všechny údaje, které budete potřebovat. Jakmile totiž zadáte špatně některý z údajů, může se stát nejen to, že se vám platba vrátí, ale ještě vám za ní banka naúčtuje poměrně vysoký poplatek. A co všechno potřebujete o příjemci platby vědět?

Vyplnit musíte všechny položky

Formuláře pro podání platebních příkazů do zahraničí jsou si velmi podobné. V některých případech jsou jen přehlednější na rozdíl od jiných. (náhled formuláře naleznete ZDE). Položky, jako je datum splatnosti, kolonka pro příkazce, variabilní a specifický symbo,l jsou velmi podobné jako u běžného tuzemského platebního příkazu v korunách. Problémy mohou nastat až u kolonek s názvem příjemce, jeho banka, platební titul, účel platby nebo výlohy hradí… Ptáte se, jak to?

Banky vyžadují, aby specifikace účtu příjemce a jeho banky byla co nejpřesnější, a tak budete při zadávání zahraniční platby muset znát a vyplňovat nejen příjemcovo jméno, adresu, číslo účtu, ale i přesnou adresu jeho banky, a to nejlépe včetně pobočky, kde má veden účet a také její SWIFTový kód. Platební tituly jsou předepsány Českou národní bankou, takže stačí nahlédnout do příslušného přehledu, nebo se můžete poradit v bance, což platí i u políčka účel platby.

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), neboli BIC, je mezinárodní systém, který umožňuje bankám na celém světě rychlé a bezpečné posílání informací. Každá banka má svůj jedinečný swiftový kód, podle kterého je identifikovatelná. Všechny zprávy mají standardizovanou podobu a mohou být proto snadno zpracovány. Z důvodu bezpečnosti je veškerá komunikace šifrována. Velmi často se SWIFT využívá k posílání informací o mezinárodním převodu peněžních prostředků. SWIFTem se předávají pouze zprávy, nejde o zúčtovací systém.

Za zmínku také stojí úhrada výloh za zahraniční příkaz, kterou musíte vyplnit. Přímo jeho zadání vám dává možnost rozhodnout se, zda zaplatíte celkové náklady za jeho provedení (typ OUR), nebo se s příjemcem platby rozdělíte a každý zaplatí své bance (typ SHA), či příjemce zaplatí sám všechny výdaje (typ BEN).

Zvýhodněná přeshraniční platba

Jestliže posíláte peníze na účet do banky v některém ze států EHS (patří sem země EU, Lichtenštejnsko, Island a Norsko), pak máte možnost využít tzv. přeshraniční platbu (příklad formuláře naleznete ZDE). Musíte však znát číslo účtu příjemce ve formátu IBAN. Díky němu pak můžete na platbě do výše 50000 EUR ušetřit, protože její cena je stanovena bankou paušálně na rozdíl od klasické zahraniční platby. V jejím pžřípadě banky poplatek obvykle stanovují v procentech s minimální a maximální hranicí. Obecně však platí, že za zadání zahraničního příkazu pomocí některého z kanálů přímého bankovnictví zaplatíte bankám méně, než když příkaz zadáte na pobočce, jak dokládá níže uvedená tabulka.

Banka Přeshraniční platba v EUR elektronicky Přeshraniční platba v EUR parírově Zahraniční platba elektronicky Zahraniční platba papírově Citibank 1 %, min. 300 Kč max. 200 Kč 1 %, min. 300 Kč, max. 2000 Kč + 43 Kč 1 %, min. 300 Kč max. 200 Kč 1 %, min. 300 Kč max. 2000 Kč + 43 Kč Česká spořitelna 220 Kč 220 + 200 Kč 1 %, min. 220 Kč, max. 1500 Kč 1 %, min. 220 Kč, max. 1500 Kč ČSOB 250 Kč 250 + 250 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 500 Kč 1 %, min. 250 Kč, max. 500 Kč + 250 Kč Komerční banka 225 Kč 225 + 300 Kč 0,9 % min. 250 Kč, max. 1 500 Kč 0,9 % min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 300 Kč Raiffeisenbank 220 Kč 220 Kč 1 %, min. 500 Kč, max. 1500 Kč 1 %, min. 500 Kč, max. 1500 Kč Volksbank 1 %, min. 300 Kč, max. 1700 Kč 1 %, min. 300 Kč, max. 1700 Kč 1 %, min. 300 Kč, max. 1700 Kč 1 %, min. 300 Kč, max. 1700 Kč Živnobanka 0,8 %, min. 200 Kč, max. 1500 Kč 1 %, min. 200 Kč, max. 1500 Kč 0,8 %, min. 200 Kč, max. 1500 Kč 1 %, min. 200 Kč, max. 1500 Kč

Pozn.: Poplatky platí pro zahraniční platby v režimu SHA, Zdroj: Banky

Jestliže máte účet u banky, která patří do některé z velkých finančních mezinárodnících skupin, pak můžete využít cenového zvýhodnění převodů mezi vaší a pertnerskou bankou. Tuto možnost nabízí např. Raiffeisenbank, Česká spořitelna, Volksbank, ČSOB. Velmi zajímavou alternativou pak je Eurogiro Poštovní spořitelny, které nabízí posílaní peněz do přesně vymezených lokalit za příznivé ceny, ale s určitými omezeními (např. povinnost výplaty zaslaného obnosu pouze v hotovosti). Vice ZDE.

Při zadávání zahraničního platebního příkazu se rozhodně vyplatí opatrnost a pečlivost. Pokud se vám totiž vrátí chybně odeslaná platba zpátky, můžete za ni zaplatit buď standardní, nebo sankční poplatek, a to vždy ve výši několika stovek korun. Jestliže platební příkazy posílate častěji, je jistě dobré uvážit, jak vysoké poplatky vám za tuto službu banka účtuje a v případě, že jsou opravdu vysoké, neprohloupíte, když banku změníte.

