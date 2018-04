Zájem o fondy se zvyšuje, padají další rekordy

Od začátku roku zaznamenával největší domácí fond vysoké čisté prodeje (250-300 mil. Kč týdně), takže není divu, že si ISČS Sporoinvest mohl připsat pokoření další hranice. Majetek ve správě fondu překročil 30 miliard Kč, což je přibližně třetina všech investic v domácích fondech, nebo pětina celkových investic v zahraničních i domácích fondech. Podle majetku ve správě tak dominuje u domácích fondů ISČS, zatímco u zahraničních fondů je nejvíce investic ve fondech ze skupiny KBC (ČSOB) a ING.

V Americe slaví návrat akciové fondy

Uplynulý týden potvrdil trend posledních měsíců, kdy jsou opomíjeny dluhopisové fondy a peníze proudí naopak do fondů peněžního trhu a akciových fondů. O obdobné situaci v ostatních zemích svědčí statistika fondů z USA (fondy ve Spojených státech spravují v celkem 8 124 fondech více jak polovinu celosvětových aktiv ve fondech). Ke konci roku 2003 bylo v otevřených fondech v USA, za něž poskytuje statistiky Investment Company Institute, celkem 7 413 mld. USD, o 16 % více než před rokem.

Z následující tabulky je patrný masivní nárůst nových investic do akciových fondů a výrazný pokles dynamiky investování do dluhopisových fondů. U fondů pro krátkodobé investice je situace v USA do jisté míry odlišná od té naší, neboť ve Spojených státech už druhý rok po sobě klesá majetek ve fondech peněžního trhu. To je dáno nízkými úrokovými sazbami, které jsou na historických minimech.

Aktiva ve fondech k XII.2003 (mld. USD) Nárůst aktiv 03/02 Čistý příliv nových investic (mld. USD) 2003 2002 Akciové 3 682,8 38,11% 152,77 -27,75 Smíšené 436,6 33,35% 33,19 8,63 Dluhopisové 1 240,9 10,30% 31,40 140,34 Peněžního trhu 2 052,7 -9,65% n/a n/a Celkem 7 413 15,99% n/a n/a

Začnou růst úroky?

S úrokovými sazbami souvisí i hlavní téma uplynulého týdne. Stejně jako u nás ponechal americký FED sazby beze změny, nicméně se objevila změna v komentáři k měnovým rozhodnutím, ze které většina analytiků usuzuje na časnější změnu

úrokových sazeb. Nečekaný komentář oslabil jak akciový, tak dluhopisový trh. Pro ceny dluhopisů to byl však větší „šok“ neboť např.desetiletých vládních dluhopisů vzrostl z 4,09 % na 4,19 %. Konec týdne byl poté v červených číslech jak pro dluhopisy, tak i pro akcie, které většinou mírně poklesly. Tématem číslo jedna u nás byl ještě kurz koruny, který oslabil jak vůči euru, tak dolaru. Vůči euru dokonce na dvouleté minimum, když se za jedno euro platilo takřka 33,50 Kč.

Obchodování podle UNISu

Jak již bylo řečeno, zahraniční akciové trhy příliš nezářily, což mělo za následek i nízkou výkonnost akciových fondů. Většina skončila týden v červených číslech, nicméně trend zůstává jasný. Akciové fondy dále rostou. Dvojici nejlepších, ISČS Sporotrend s roční výkonností 38,3 % a ČPI Nové ekonomiky s 37,9 %, následují další fondy, které atakují hranici 30 %. ISČS Eurotrend stejně jako ČSOB Akciový mix má roční zhodnocení 29,8 %, Živnobanka akciový fond 25 % a ČPI Globálních značek 24,6 %.

Nedařilo se ani dluhopisovým fondům, které v průměru ztratily -0,33 %. Přesto byly v uplynulém týdnu fondy s „dobrými“ výsledky. Nejvíce si připsal IKS Plus bondový (+0,28 %) následován ISČS Bondinvestem (+0,12 %).

K úspěšným fondům minulého týdne patřily i domácí fondy fondů, které si oba připsaly více jak 1 % - ISČS Globaltrend 1,24 % a IKS Fond fondů 1,03 %. I v ročním horizontu dosahují velmi dobrých výsledků: +26,2 %, resp. 25,9 %.

Čisté prodeje fondů činily za týden 313 mil. Kč, na čemž má největší zásluhu ISČS Sporoinvest s 258 mil. Kč. Opět lze navíc uvést úspěch zajištěných fondů, kde údaje poskytnuté za fondy ČSOB/KBC udávají čisté prodeje ve výši 214 mil. Kč (67 mil. Kč + 5,7 mil. USD).

Pozitivní zprávou pro všechny domácí investory je jistě to, že prezident 26. ledna podepsal zákon, jenž mění sazbu daně z příjmů pro fondy z 15 % na 5 %, která platí od začátku roku 2004.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS SPOROTREND 1,54% ČPI Fond nové ekonomiky -2,02% ČPI F. farmacie a biotec 0,82% ČPI globál.značek -1,27% IKS Světových indexů 0,73% Živnobanka akciový fond -0,80% Dluhopisové IKS Plus bondový 0,28% Živnobanka obligační fond -0,48% ISČS BONDINVEST 0,12% IKS dluhopisový -0,45% ČSOB Bond Mix 0,09% ISČS SPOROBOND -0,40% Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 1,24% IKS fond fondů 1,03% Peněžního trhu ČPI Peněžní 0,04% IKS peněžní trh -0,05% ČSOB výnosový 0,03% Živnobanka Sporokonto -0,02% ISČS SPOROINVEST 0,02% Smíšené ČSOB středoevroproský 0,67% ČPI Smíšený OPF -0,73% IKS balancovaný 0,44% Živnobanka růstový fond -0,45% ČSOB stability 0,31% J&T OPPORTUNITY CZK -0,30% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 258,0 IKS dluhopisový -34,0 IKS peněžní trh 93,4 ISČS SPOROBOND -24,7 ISČS SPOROTREND 15,5 ČSOB stability -9,8

