Zájem o hypotéky klesl o 44 procent

Zájem o hypotéky je v porovnání s čísly z minulých let opravdu mizivý. Lidé stále spekulují na pokles cen nemovitostí a pobočky hypotečních bank zejí prázdnotou. Celkově bylo v lednu poskytnuto 2 675 hypoték v objemu 4,595 miliard korun, což jsou čísla, kterých největší poskytovatelé na trhu - Hypoteční banka a Česká spořitelna - v některých měsících roku 2007 dosahovaly samostatně. V loňském lednu bylo poskytnuto 4 817 hypoték v objemu 8,2 mld. korun a ještě o rok dříve (v lednu 2007) 5 065 hypoték ve výši 8,35 mld. korun. Klesající trend vykazuje také průměrná výše hypotéky, která se v porovnání s prosincem 2008 propadla o dalších bezmála 75 000 korun na 1 717 923 korun.

Souhrnný ukazatel FINCENTRUM HYPOINDEX, který měří průměrné úrokové sazby všech nově poskytnutých hypotečních úvěrů, od prosincového měření povyrostl o dalších 5 bazických bodů a aktuálně se ustálil na hodnotě 5,74 %. Nejvíce k tomuto nárůstu přispěly hypotéky s 5letou fixací, u nichž úroková sazba vzrostla meziměsíčně rovněž o 5 setin procentního bodu na 5,64 %.

Co se týče jednoletých hypoték, ty sice vykázaly v meziměsíčním srovnání pokles úrokových sazeb o 6 setin procentního bodu, nicméně průměrná úroková sazba ve výši 5,93 % se nachází stále na dostřel 6procentní hranici. Důsledkem je omezený zájem klientů o tuto variantu financování. Na celkovém objemu poskytnutých hypoték mají hypotéky s jednoletou fixací pouze pětinový podíl (20,9 %).

Graf 1: Hypoindex leden 2009

Vliv snižování úrokových sazeb České národní banky na úrokové sazby hypoték

Ať už to vypadalo s vývojem úrokových sazeb ke konci roku 2008 jakkoliv slibně, skutečnost nás z optimistických odhadů vývoje vytrhla. I přesto, že Česká národní banka (ČNB) se snaží svou měnovou politikou (snižováním základních úrokových sazeb) rozhýbat zamrzající ekonomiku, komerční banky se do snižování úrokových sazeb úvěrů příliš nehrnou. Ba spíše naopak.

Kde lze aktuálně ušetřit

Hypoteční banka vyrazila do boje o nové klienty svou zvýhodněnou Valentýnskou hypotékou. Nárok na 100% slevu z poplatku za vyřízení hypotéky budou mít klienti, kteří si o úvěr zažádají mezi 16. únorem a 20. březnem 2009. Zvýhodněná nabídka se vztahuje na hypotéky do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti a se sjednanou dobou fixace delší než 5 let.

Trvalou - 100% slevu na poplatku za zpracování - nabízí na českém trhu mBank, Raiffeisenbank, Česká spořitelna a paušální poplatek ve výši 2 900 korun účtuje klientům Komerční banka. Navíc řada bank neúčtuje klientům poplatek za vyřízení hypotéky, pokud se rozhodnou novým úvěrem refinancovat svoji stávající hypotéku.

Souhrn za leden 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,74 % 5,93 % 5,64 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 5 -6 5 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 718 2 249 1 482 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 20 let (Kč) 7 013 7 125 6 956 Měsíční splátka 1 mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 297 8 402 8 243 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 63 % 70 % 62 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 21 % 19 % 18 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 16 % 11 % 20 %

Metodika ukazatele FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

