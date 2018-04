Zájem o mediální trénink v krizi neklesl, říká Štěpánka Duchková

Štěpánka Duchková v posledních letech učí manažery a tiskové mluvčí, jak se chovat před kamerou a jednat s médii, kromě toho i moderuje. Diář má nabitý půl roku dopředu, a to se jí v květnu mají narodit dvojčata. Proto teď ještě hledá spolehlivou pomoc, zkušenou paní k dětem.

Někdy musím být přísná

"Na méně práce si nemůžu stěžovat. Mediální tréninky si firmy objednávají pořád. Je ale poznat, že šetří. Místo minimálně šestihodinového školení, které je k zvládnutí krizových situací nutné, se snaží naučit sebejistě vystupovat před kamerou a pohotově odpovídat na mnohdy nepříjemné otázky novinářů za polovinu. To ale většinou nestačí, takže doobjednávají pokračování a nic neušetří," konstatuje Štěpánka, kterou příprava na jednotlivé tréninky stojí mnoho hodin.

Mediální trénink probíhá přímo v televizním studiu, vše vypadá autenticky a přesně jako ve vysílání. Rozhovory natáčí profesionální kameraman, záznamy se přehrávají a opakují, dokud se nepodaří odstranit chyby. "Někdy musím být hodně přísná a nepříjemná. Záleží na zadání a požadavcích klientů. Tisková mluvčí známé potravinářské firmy se nám dokonce při konfrontačním rozhovoru rozplakala. Určitě je ale lepší, když se rozpláče při tréninku nanečisto než ve skutečném vysílání. Pokud je třeba, máme na klienty nachystané i přepadové akce. Číháme na ně například s kamerou tam, kde nás opravdu nečekají. Musí se totiž naučit reagovat bleskově a pohotově. Novináři na ně mohou také čekat třeba ráno před domem," popisuje.

Práce ale nijak neubývá i proto, že mnoho firem chystá omezování výroby a propuštění a tuto situaci potřebují zvládnout i mediálně. Jak dobře a se ctí obstát před médii, když musíte propustit desítky lidí, to je úkol pro trenérku manažerů na nejbližší měsíce.

Vizitka Štěpánky Duchkové Je svobodná, žije s přítelem v Praze v rodinném domě. Vystudovala ekonomii a filozofii, v médiích pracuje více než 16 let. Problém: přepracovanost

Pět let vlastní agenturu zabývající se mediálním tréninkem, kde sama působí jako lektorka. Má hodně zakázek a v květnu se jí mají narodit dvojčata, proto teď hledá paní na hlídání. "Mateřství není pracovní handicap, ale je nutné se na novou situaci velmi dobře připravit," radí Tomáš Vašák, psycholog IDM.

Připravte se na zátěž

Psycholog Tomáš Vašák soudí, že zvýšená poptávka po mediálním tréninku bude možná paní Duchkovou stavět do náročných organizačních situací. "Umím si představit, že se na ni budou někteří manažeři obracet na poslední chvíli a budou se snažit získat co možná nejbližší termín. A protože paní Duchková podle všeho patří k lidem, kteří svoji práci dělají naplno, mohla by se snadno přetížit. Většinou to začíná nenápadně. Tu něco vypadne, tak to zaplním, sem ještě něco vmáčknu... a riziko přepracovanosti vzroste. Důležité je umět říkat ne," varuje.

Díky své praxi kouče také mohl být několikrát u toho, když manažerky nastupovaly po porodu do práce téměř hned. "Vím, že to funguje a dá se to zvládnout," říká. Doporučuje ale připravit pro krizové varianty za sebe záskok. Domluvit se předem s klienty, že termín si napevno potvrdíte až krátce před tréninkem, a podobně. "Osobně nemám rád, když někdo mateřství prezentuje jako pracovní handicap. Na druhou stranu je třeba počítat s reálnou větší zátěží a předem se na ni připravit," uzavírá.