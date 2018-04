Zájem o stavební spoření prudce roste

"Očekáváme, že letošní rok bude srovnatelný," uvedl místopředseda představenstva ČS Stavební spořitelny Vojtěch Lukáš. Stavební spoření je nejoblíbenějším způsobem dlouhodobého spoření domácností, protože se státním příspěvkem přináší ročně až desetkrát vyšší výnos než peníze v bankách.

Podpora však stojí státní pokladnu zhruba 13 miliard korun ročně a ministr financí Bohuslav Sobotka musí šetřit, aby ozdravil státní rozpočet od rychle narůstajících dluhů.

Bez snížení příspěvku by výdaje na stavební spoření dále rostly. Podle zástupců Asociace stavebních spořitelen je totiž trh v Česku zralý na to, aby smlouvu o stavebním spoření mělo sedm až sedm a půl milionu lidí. To by bylo zhruba o dva miliony více, než kolik je aktuální stav.

Sobotkův návrh omezení podpory je založen na snížení příspěvku z 25 na 15 procent z ročně naspořené částky a maximálně 3000 korun ročně. Současně chce prodloužit pětiletý cyklus spoření na šest let a odejmout podporu lidem mladším patnácti let.

Pokud návrh projde parlamentem, měly by nové podmínky platit od příštího roku. Do té doby by se uzavřených smluv změny nedotkly. "Návrh je v připomínkovém řízení, které by mělo končit za čtrnáct dní. Vláda by se tím měla zabývat přibližně v červnu," řekl mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič.

Asociace spořitelen považuje návrh za příliš radikální a obává se, že by mohl poškodit fungující systém. S tím však ministerstvo nesouhlasí, protože oproti původním úvahám navrhuje ponechat podporu i takzvaným spřáteleným klientům, kteří pouze spoří a čerpají státní příspěvek.

"Navíc máme zjištěno, že osmdesát procent klientů čerpá státní příspěvek do výše, na kterou jej navrhujeme snížit," řekl Dědič.

Spořitelny přišly s vlastním návrhem, aby zůstala maximální podpora na úrovni 4500 tisíc korun, ale podmínkou by bylo naspořit ročně 25 tisíc korun. V současné době pro to stačí naspořit 18 tisíc.