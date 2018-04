Zájezd „last minute“ lze reklamovat jako každý jiný

C o je psáno, to je dáno

Na druhou stranu, vše, co zájezd slibuje ve smlouvě, kterou zákazník uzavře s cestovní kanceláří, by mělo být naplněno. A když je ve smlouvě napsáno, že budete ubytováni v pětihvězdičkovém hotelu v pokoji s pohledem do zeleně, tak to tak má být. Jestli ne, je namístě reklamace.

Z výše uvedeného tvrzení plyne rada, která se týká nejen zájezdů na poslední chvíli. Přečtěte si smlouvu i obchodní podmínky dříve, než podepíšete. Nechte si vysvětlit věci, kterým nerozumíte, a jestliže vám přesto něco není jasné, potom nekupujte. Argument, že obchodní podmínky jsou obsáhlé, tištěné hustým malým písmem a že jim zákazník nerozumí, neobstojí.



R eklamujte ihned

Nespokojený klient by si neměl schovávat připomínky až na dobu návratu. První, kdo by měl pomoci, je delegát cestovní kanceláře. Když ten není k dispozici, musí se zákazník obrátit na poskytovatele služeb a nápravu žádat u něj. Jestliže nepochodí, je třeba sepsat reklamační protokol a nechat si jej potvrdit. Reklamaci s požadavkem vrácení části peněz je třeba cestovní kanceláři doručit co nejdříve po návratu, maximální možná doba jsou však tři měsíce po skončení zájezdu. Potom právo reklamovat zájezd zaniká. Komu prodala zájezd cestovní agentura, ten reklamaci předá jí, i když zájezd organizoval někdo jiný.