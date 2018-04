Zájezd nebyl v pořádku? Ohraďte se

Přečtěte si však předem dobře smlouvu i obchodní podmínky a nechte si vysvětlit věci, kterým nerozumíte, abyste jasně věděli, na co máte nárok a na co ne. Abyste se třeba nedožadovali služeb, které jste si vůbec nekoupili.



Jste-li přímo na dovolené s něčím nespokojeni, nečekejte s připomínkami až na návrat. Obraťte se na delegáta cestovní kanceláře a požádejte ho o nápravu. Může se stát, že zástupce není k sehnání, protože má na starosti více akcí a zrovna je na jiném místě. V tom případě své připomínky předneste v hotelu. Pokud s požadavky neuspějete, sepište reklamační protokol a nechte si jej potvrdit.

Reklamaci s požadavkem vrácení peněz je třeba cestovní kanceláři doručit co nejdříve po návratu, maximální možná doba jsou však tři měsíce po skončení zájezdu. Jestli jste zájezd koupili u agentury, předejte reklamaci jí, i když pobyt organizoval někdo jiný.

Co znamenají hvězdičky?

Velký test směnáren! Kdo je nejlevnější? Kdo nejdražší? Více ZDE .

Jak můžete bydlet v hotelu

Na dovolené v České republice můžete mít předem jasno o kvalitě ubytování. Tedy v případě, že majitel hotelu, ve kterém se chystáte pobývat, požádal odbornou komisi profesních sdružení a ministerstva pro místní rozvoj o přidělení patřičného počtu hvězdiček. V Česku totiž není certifikace povinná a je jen na rozhodnutí hoteliéra, zda chce, aby jeho zařízení neslo toto všeobecně známé označení kvality.Kategorie ubytování se dělí do pěti tříd. Jedna hvězdička znamená turistický nocleh, ale i v něm by měl host mít šanci na teplou sprchu, i když jen na chodbě. Už ve dvouhvězdičkovém hotelu byste měli na pokoji poslouchat rádio a od tří hvězdiček je standardem vlastní sprchový kout. Luxusní ubytování očekávejte v kategoriích 4 a 5 hvězdiček. Noc v takovém hotelu však obvykle přijde na několik tisíc. Existují však výjimky, na internetu naleznete i nabídku ubytování za 950 korun i se snídaní. "Je pravda, že někteří hoteliéři i v této kategorii spadnou s cenou na tisícovku, prodávají však své služby pod cenou a nemají pak prostředky, které by věnovali na obnovu vybavení a zlepšování služeb," říká Václav Stárek z Národní federace hotelů a restaurací.

* turistické ubytování: cca 200 korun za noc

lůžko, lampička, židle, skříň, ručníky, mýdlo, umyvadlo s teplou a studenou vodou, WC a sprchový kout na chodbě...

** ekonomická třída: cca 500 korun za noc

navíc rozhlas nebo televize

*** standardní ubytování: cca 2500 korun za noc

navíc televize, telefon s provolbou, vlastní sprchový kout a WC...

**** prvotřídní ubytování: cca 4000 korun za noc

navíc velké zrcadlo, konferenční stolek a křeslo, přípojka na internet, psací potřeby, fén, šití, čištění a lžíce na boty, kartáč na šaty...

***** luxusní ubytování: cca 5500 korun za noc

navíc stojací lampa, minibar s ceníkem zboží, trezor, žehlička a žehlicí prkno, osuška, župan...

Zdroj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR, doporučená pro ubytovací zařízení a NFHR

Dvě hvězdičky: někdy luxus, jindy propadák

Kam se vyplatí vézt zásoby z domova a kde v zahraničí je levno? Čtěte ZDE .

Kvalitní hotely od kategorie tři

I když jedete na dovolenou v poslední minutě, neměla by být nižší cena důvodem pro horší ubytování a služby, než jaké mají ostatní turisté. Maximálně se může stát, že váš pokoj nebude mít výhled přímo na moře, víc nevýhod však zájezdy v poslední chvíli nemají. To samozřejmě neznamená, že všichni turisté bydlí dvacet metrů od pláže, v klidném prostředí, světlém a krásně zařízeném pokoji.Mnohé napoví označení hotelu hvězdičkami kvality. "Koupili jsme last minute za osm tisíc, letíme do Egypta a budeme bydlet ve tříhvězdičkovém hotelu, takže dovolená bude luxusní," myslí si turisté chystající se na dovolenou k moři. Podle tuzemských podmínek totiž počítají s tím, že budou mít kromě lůžka a křesla i pět ramínek ve skříni, televizi na pokoji, k dispozici sprchový kout a WC, mýdlo, osušku, šampon v pokoji... Ale skutečnost se může od představy dost lišit. Záchod může být zcela odpudivý a ručníky budou takové kvality, že si turisté raději půjdou koupit vlastní.Hvězdičky totiž nejsou mezinárodně srovnatelným kritériem, každá země si pravidla pro jejich přidělování upravuje vlastními předpisy. "Rozdíly v klasifikaci jsou dány historickým vývojem turismu a kulturními zvyklostmi a tradicí v jednotlivých státech," vysvětluje Václav Stárek z Národní federace hotelů a restaurací. A zrovna sporná kategorie dvou až tří hvězdiček může být někdy pro turisty zklamáním, jindy naopak milým překvapením. "Vím o skvělém renovovaném rodinném hotelu v Chorvatsku na úrovni 4*, který má oficiální hodnocení 2* jenom proto, že mu chybějí doprovodné služby, třeba kadeřnictví," dává příklad Iva Mrakovčičová z kanceláře Adriatic Line.



Ubytování střední kategorie s dobrým standardem služeb nabízejí tříhvězdičkové hotely - podle Ivy Mrakovčičové na této úrovni startuje až bohatší klientela z Česka, ale například Němci ubytování v levnějších hotelech vůbec nekupují. Hotely vyšší kategorie se čtyřmi nebo pěti hvězdičkami se prodraží - noc v nich přijde od tisíce korun výše, a to je cena, kterou si každý nedovolí. I proto je v těchto kategoriích například v Chorvatsku pouze 22 hotelů.



Ten, kdo kupuje zahraniční zájezd, by se neměl řídit jen uvedeným počtem hvězdiček, ale měl by se zajímat o specifikaci služeb a vybavení konkrétního hotelu, v kterém chce být ubytován. "Informace mu podá cestovní kancelář nebo agentura, u které chce zájezd pořídit," doplňuje Václav Stárek.



Renata Vítková z cestovní kanceláře Reina Tour k tomu dodává: "Někdy se stane, že lidé, kteří málo cestují, mají představu, že každý hotel musí být luxusní, a diví se, že některé ubytování ve dvouhvězdičkovém hotelu nabízí jen základní služby. Důležité je, abychom jim vysvětlili předem, co mohou za své peníze čekat, aby nebyli na dovolené zklamáni."