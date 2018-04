Zájezd vybírejte dobře, abyste si užili

Zatímco nefunkční mixér či televizi vyměníte nebo vrátíte, nepovedený zájezd k moři si musíte obvykle prožít a po návratu žádat odškodnění za nesplnění avizovaných služeb. To se obvykle pohybuje okolo 10 až 20 procent z původní ceny, případně vám kancelář nabídne slevu na další služby. Jenže dovolená, kterou strávíte v neútulném prostředí, nevlídné atmosféře a se špatnou stravou, přitom nestojí ani za korunu. Nejenže nesplní svůj účel, to znamená, že si zde neodpočinete, ale může vás dokonce psychicky poznamenat. Pohádáte se s rodinou, máte starost, aby se vám neudělalo z jídla špatně, děti se nevyspí, protože pod okny bouří do noci diskotéka...

Pokud se nechcete po návratu dlouze dohadovat nebo dokonce soudit, měli byste pečlivě vybírat podle zásad doporučených mimo jiné i Asociací českých cestovních kanceláří a agentur a snažit se vyloučit rizika, která můžou zájezd zkazit. To vše se týká i zájezdů last moment, o kterých možná právě teď uvažujete.

Základ? Vybrat si dobře kancelář

Ideální je, pokud vám místo i cestovní kancelář doporučí člověk, kterému důvěřujete, s tím, že obojí vyzkoušel. Pokud vybíráte sami, nenechte se strhnout jen výpravným katalogem. Mějte na paměti, že obrázky v katalozích bývají mnohdy naaranžované a mohou se s realitou značně rozcházet. Nejlepší je osobně navštívit pobočku cestovní kanceláře či agenturu, která její zájezdy nabízí. Personál obou by vám měl podat vyčerpávající informace o místě pobytu a službách. Nemusí odpovědět na vše hned, ale měl by vám informace zjistit a poslat například e-mailem nebo zatelefonovat.

Jestliže jste si nevybrali konkrétní pobyt, ale rozhodujete se, měl by být prodejce zájezdu schopen poradit, kam jet s ohledem na vaše požadavky. Například doporučit klidné místo pro rodinu s dětmi, pobyt pro zamilované, starší pár či partu mladých, hledajících zábavu. Než zájezd koupíte, chtějte, aby vám v cestovní kanceláři nebo agentuře ukázali certifikát o pojištění proti úpadku a zkontrolujte datum, do kterého platí. Pojištění proti úpadku se uzavírá zpravidla na rok.

Pojišťovny ho obnovují pouze v případě, že kancelář nebo agentura dosahuje dobrých hospodářských výsledků. Pokud si nejste jistí pravostí certifikátu, kontaktujte příslušnou pojišťovnu s dotazem, zdali s ní cestovní kancelář skutečně smlouvu uzavřela.

V případě, že si koupíte zájezd od nepojištěné společnosti, nejste chráněni proti jejímu úpadku a nemáte nárok v případě potíží na jakoukoliv finanční náhradu či kompenzaci. Zájezdem se přitom podle zákona rozumí kombinace dvou a více služeb, nikoli jen třeba koupě letenky či samostatného ubytování. I v případě dovolené po internetu platí, že byste měli vědět, od koho ji kupujete.

Co je psáno, to je dáno

Podmínky zájezdu by měly být uvedeny ve smlouvě, případně v katalogu, na který smlouva odkazuje. A mají být podrobně popsány. Kromě označení obou smluvních stran, místa pobytu a způsobu dopravy má smlouva obsahovat popis rozsahu a kvality stravování, ubytování, vzdálenost od pláže a podobně. Pokud byste chtěli zájezd po návratu reklamovat, musíte vyjít právě z těchto cestovních podmínek, které jste vy jako klient a kancelář před cestou podepsali. Jestliže máte specifický požadavek (například pokoj v přízemí s výhledem na moře) a kancelář vám ho slíbí, trvejte na tom, aby byl do smlouvy doplněn.

Cena zájezdu vypovídá o kvalitě

Pokud bude vaším jediným kritériem výběru dovolené co nejnižší cena, připravte se i na nižší kvalitu služeb. S výjimkou případů nabídky last minute, v rámci níž můžete koupit za relativně málo peněz zájezd vyšší cenové kategorie. Například pokud se pobyt u moře včetně dopravy a polopenze nabízí nezlevněný za cenu okolo pěti tisíc korun, počítejte spíš s ubytováním ve stanu či karavanu a s českým kuchařem, který bude vařit z konzerv. Jestliže tedy stvrdíte takový rozsah služeb a cenu podpisem na smlouvě, budete těžko reklamovat, že byla k obědu kolínka s vepřovou konzervou.