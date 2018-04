Zajímají vás počítače, zkuste to s multimédii

Takové znalosti a dovednosti pro ně budou přínosem nejen v profesionálním, ale i v občanském a soukromém životě. Zároveň mohou být výsledky práce soutěžních týmů užitečné i pro školy a učitele.

V letošním školním roce se uskutečnil již třetí ročník soutěže. Soutěž vzbudila mezi žáky a studenty velký zájem. Přihlásilo se celkem 836 týmů a zhruba čtvrtina z nich (204 týmy) své prezentace včas dokončila a zaslala do soutěže. To je ve srovnání s ostatními zeměmi, kde soutěž probíhá, velice dobrý výsledek. Největší zájem o soutěž projevily školy ze severní Moravy (přihlásilo se 105 týmů a 27 svou práci skutečně dokončilo) a získaly také bezkonkurenčně nejlepší hodnocení - z deseti hlavních cen poputují do škol v Moravskoslezském kraji hned čtyři.

Naopak například ze Středočeského kraje přišlo do soutěže pouhých 55 přihlášek a 13 dokončených prací. Z pražských škol sice přišly 104 přihlášky, ale byla zde největší "úmrtnost" - dokončilo pouze 16 týmů. O čem toto srovnání vypovídá? O možnostech a příležitostech k zajímavé a smysluplné mimoškolní činnosti, kterých je někde méně a někde více? O rozdílech v přístupu dětí a studentů, o jejich schopnosti pro něco se nadchnout a věnovat tomu čas a energii? O rozdílné míře ochoty učitelů věnovat se vedení soutěžních týmů nad rámec svých povinností?

V nižší věkové kategorii získaly ocenění dva soutěžní týmy ze základních škol v Kravařích u Hlučína, v Litovli (obě tyto školy získaly jednu z hlavních cen již v loňském roce) a v Třebíči (ZŠ Týnská 8) a Základní umělecká škola v Polici nad Metují. Ve vyšší věkové kategorii obdrží hlavní ceny soutěžní týmy těchto škol: SŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové (jedna z hlavních cen již v loňském roce), Gymnázium Orlické nábřeží v Hradci Králové, Gymnázium ve Svitavách, SPŠ a SUŠ v Opavě, Gymnázium v Moravské Třebové.

Podle porotců si všichni soutěžící dali na své prezentaci velice záležet, věnovali jí mnoho času a energie. V obou věkových kategoriích se přístup k zadanému úkolu lišil. Práce žáků základních škol byly většinou nápaditější, kreativnější, bylo v nich více humoru a osobní invence. Středoškoláci naopak dokázali shromáždit velké množství podkladů informací a po technické a výtvarné stránce je velice dobře zpracovat. Osobního pohledu a neotřelého zpracování jako by se však neodvažovali.

Nebo jsou snad i v mimoškolních aktivitách ovlivněni mnohdy dosud přežívajícím způsobem středoškolské výuky, který staví více na znalostech faktů než na schopnosti s nimi pracovat? Poděkování si samozřejmě zaslouží i učitelé, kteří týmy vedli. Příprava prezentace pro ně často znamenala mnoho hodin práce navíc. Podle zpráv, které do kanceláře soutěže v jejím průběhu docházely, však členové i vedoucí týmů pracovali s nadšením a zápalem. Mnozí se již dnes zajímají o příští ročník a nová témata.

Koncem června obdrželi členové všech týmů, které práci dokončily, diplom a malý dárek (tričko s logem soutěže). Hlavní ceny - značkové počítače školám, odkud pocházejí vítězné týmy - budou předány na celodenní slavnosti, která se uskuteční 30. září 2002 v prostorách Technického muzea v Praze. Kromě slavnostního vyhlášení vítězů zde bude pro žáky a studenty připravena hra na téma "Setkání se slavnými vynálezci" a další zábavný program. Ještě před slavností se rozběhne další ročník soutěže, který bude vyhlášen v září.

Přihlášky do soutěže budou stejně jako v předchozích ročnících rozeslány do všech základních, středních a vyšších odborných škol. Informace o probíhajícím i připravovaném ročníku jsou průběžně zveřejňovány na internetové adrese soutěže www.siemens.cz/multimediaprojekt.