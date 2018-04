Zajímavá šance. Na vzdělávací dílny v zahraničí se dá vyjet zadarmo

, aktualizováno

Pokud máte chuť rozšířit si zdarma kvalifikaci, dostat se přitom do ciziny a setkat se zde se zajímavými lidmi, tak do toho. Rozšíření kvalifikace nabízí program Grundtvig. Zajímavé semináře proběhnou od letošního září do srpna příštího roku, přihlásit se lze už nyní.