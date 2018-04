Zajímavé pasáže z obchodních podmínek

Na následujících řádcích naleznete některá ustanovení z obchodních podmínek, na které klienti při obchodování prostřednictvím brokera (Roger Douglas Corp.) přistupují:

Roger Douglas Corp. (RDC) obecně nebude Zákazníkovi poskytovat žádné rady. Pokud RDC provede transakci se Zákazníkem nebo pro Zákazníka, nebude to bráno tak, že to značí, že RDC doporučuje nebo souhlasí s výhodněji transakce nebo s tím, že je transakce pro Zákazníka výhodná. V případech, kdy RDC poskytne radu nebo doporučení (které bude výslovné), bude poskytnuto ústně nebo písemně.

Zákazník uznává, že mnoho Kontraktů bude provedeno podle Tržních pravidel. Zákazník především uznává, že Tržní pravidla obsahují široké pravomoci v nouzových případech nebo jinak nežádoucích situacích. Zákazník souhlasí s tím, že pokud jakékoliv obchodní místo nebo clearingové centrum podnikne jakoukoliv akci, jež by ovlivnila kontakt, pak RDC může podniknout jakoukoli akci, která je podle uvážení RDC žádoucí a v zájmu Zákazníka a nebo RDC. RDC nebude zodpovědná za jakoukoliv ztrátu, kterou utrpí Zákazník následkem chyby nebo opomenutí jakéhokoliv obchodního místa nebo clearingového centra nebo jakýchkoliv kroků ze strany RDC rozumně podniknutých v reakci na také chyby nebo opomenutí.

Zákazník bude na požádání RDC platit: takové částky peněz, které mohou být čas od času splatné firmě RDC podle Kontraktu nebo podle Dodatku těchto podmínek a tyto mohou být požadovány prostřednictvím zúčtování na vrub jakéhokoliv účtu, a takové částky peněz, které mohou být čas od času požadovány RDC jako záruky za Zákazníkovy závazky vůči RDC.

RDC může postoupit jakékoliv peníze nebo Kauce přijaté od Zákazníka ve smyslu pokrytí závazků RDC vůči jakékoliv třetí osobě; účtovat, zavázat se nebo zajistit jakékoliv bezpečnostní opatření nad výši Kauce za účelem pokrytí závazků RDC vůči jakékoliv třetí osobě a v tomto případě Kauce nemusí být registrována na jméno Zákazníka; půjčit Kauci jakékoliv třetí osobě, v kterémžto případě Kauce nemusí být registrována na jméno Zákazníka; a navrátit Zákazníkovi aktiva jiné než původní Kauci nebo druh Kauce.

RDC nebude povinna podat zprávu Zákazníkovi o jakýchkoliv příjmech přijatých RDC jako výsledek provádění aktivit popsaných v tomto odstavci.

RDC může (ale za žádných okolností nebude povinna) převést jakékoliv peníze držené pro Zákazníka do takové jiné měny, do které to RDC uzná za nutné nebo žádoucí ve smyslu pokrytí Zákazníkových závazků a dluhů v takové měně a za takový devizový kurz, jež RDC vybere. RDC bude oprávněna účtovat si a zadržet na svůj vlastní účet poplatek dle Dodatku těchto podmínek za provedení takové konverze, který RDC čas od času stanoví.

Zákazníkovy příkazy mohou být sdružovány s vlastními příkazy RDC, s příkazy kteréhokoliv z Společníků RDC a nebo osob spojených s RDC (včetně zaměstnanců a dalších zákazníků). Přestože příkazy budou sdružovány pouze v případech, kdy to RDC rozumně považuje za celkově prospěšné zájmům svých zákazníků, v některých případech může sdružení příkazů znamenat, že Zákazník obdrží méně výhodnou cenu než když by byly Zákazníkovy příkazy vykonány samostatně.

Zprostředkující brokeři: Ve smyslu vykonání Zákazníkových příkazů může RDC pověřit zprostředkujícího brokera vybraného podle vůle RDC.

Zákazníkovy peníze: Zákazníkovy peníze nebudou oddělovány od peněz RDC. Mohou být použity firmou RDC na účely jejího obchodování a Zákazník bude v postavení obecného věřitele RDC.

Bez ohledu na jiná práva RDC může RDC kdykoliv bez oznámení kombinovat nebo sloučit všechny nebo kterákoliv z Účtů vydržovaných Zákazníkem u RDC nebo jejich Společníků a zastavit kteroukoliv nebo všechny částky dlužné firmě RDC nebo firmou RDC nebo jejími Společníky, takovým způsobem, který RDC může určit.

RDC může kdykoliv pozměňovat tuto Dohodu písemným oznámením Zákazníkovi. Takové změny vstoupí v platnost k datu upřesněném v písemném oznámení, které bude posláno nejpozději týden poté, co bylo posláno oznámení o změnách. Žádné jiné změny této Dohody nevstoupí v platnost, dokud nebudou podepsány ředitelem RDC.

Zákazník nemůže přidělit žádné ze svých práv nebo převést jakýkoliv svůj závazek z této Dohody na jakoukoliv osobu.

Tato Dohoda se bude řídit a vykládat v souladu se zákony Britských Panenských ostrovů.