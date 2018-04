Zajímavosti: Jednorázová útrata placená kartou? I přes dva miliony

Nejvyšší transakce při placení platební kartou, kterou v poslední době banky zaznamenaly, byla útrata ve výši 2,727 milionu korun. Zaplatil ji držitel platební karty, kterou vydala Citibank.

A jaké útraty jsou na dalším pořadí? Platební kartou ČSOB bylo jednorázově zaplaceno 1 423 848 korun. Kreditní kartou mBank zaplatil jeden klient téměř 440 tisíc korun, mezi zákaznicemi vede majitelka kreditky, která provedla transakci ve výši necelých 120 tisíc korun.

Nejstarší držitel karty

Nejstarší uživatelce platebních karet mBank je bez tří měsíců 100 let, mezi klienty muži vede ten, jemuž je více než 98 let. Nejstarší aktivní klient Citibank – majitel Citi kreditní karty – oslavil letos v létě 86 let. Nejstarší držitelce Image karty od ČSOB je jen o rok méně.

Nejaktivnější uživatel karty

Nejaktivnější zákazník mBank utratil letos v jednom měsíci prostřednictvím kreditní karty neuvěřitelných 920 tisíc korun. Nejaktivnější žena pouze necelých 200 tisíc korun.

Karty na počkání

Do půl hodiny od zřízení můžete začít používat kreditní kartu od GE Money Bank. Podáte žádost, kartu vám schválí, podepíšete smlouvu a okamžitě získáte kreditku. Tu je třeba aktivovat v bankomatu a můžete jít nakupovat. Do 14 dnů dostanete standardní kreditku, a když ji zprovozníte, automaticky přestane platit ta na počkání. Pokud ne, ta původní bude po 30 dnech automaticky blokována.

Podobně funguje i kreditní karta Clubcard, kterou společně připravily firmy Home Credit a Tesco. UniCredit Bank nabízí možnost otevřít si na počkání EXPRES Konto, k němuž klient dostane v pobočce hned funkční platební EXPRES kartu. A má-li na kontě peníze, může ji okamžitě používat.

Karta, která pomáhá charitě

S kreditkami lze podpořit i charitativní projekty. Po aktivaci kreditní karty Visa Classic s programem Charita připisuje UniCredit Bank jedné ze tří nadací jednorázově částku 100 korun a s každou další platbou banka daruje jednu korunu. Spolupracuje s Nadací Terezy Maxové dětem, Kontem Bariéry a Nadací Partnerství.

Jedna karta ke dvěma účtům

Volksbank nabízí chytrou službu pro klienty, kteří často používají platební kartu v zahraničí. Pro každou mohou být nastaveny pro zaúčtování transakcí až dva účty současně v libovolné měně. Na jeden se účtují tuzemské transakce, na druhý zahraniční.

Karta, která sází stromy

Raiffeisenbank nabízí spolu s mobilním operátorem Vodafone kartu, která kromě dalších výhod slibuje, že za první bezhotovostní platbu kartou vysadí za klienta strom. Není to však jednorázové, pokud klient kartou v některém měsíci zaplatí víc než 10 tisíc korun, vysadí společnost vždy strom další.