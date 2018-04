Zajímavý výnos: z deseti tisíc čtyři procenta ročně

Co si představit, když vám v bance nabídnou hypoteční zástavní list? V první řadě se jedná o dluhopis s pevně danou úrokovou sazbou. To znamená, že po zakoupení tohoto cenného papíru vám bude jeho emitent vyplácet po určitou předem stanovenou dobu kuponové platby a spolu s poslední kuponovou platbou vám vyplatí zpět i celou nominální hodnotu tohoto dluhopisu. Nespornou výhodou hypotečních zástavních listů je fakt, že jsou zcela osvobozeny od daně z příjmů. Výnos 5,1% u zástavních listů tedy odpovídá výnosu 6% u termínovaného vkladu.

Hypoteční zástavní listy (dále HZL) mohou na tuzemském trhu emitovat pouze banky, které disponují zvláštní licencí Ministerstva financí, a danou emisi musí navíc schválit Česká národní banka. Tento pro banku poměrně nákladný instrument slouží pro získání zdrojů pro poskytování hypotečních úvěrů. Relativní bezpečnost HZL vyplývá z toho, že celá jejich jmenovitá hodnota musí být kryta pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů. Ty jsou navíc zajištěny nemovitostmi, které musí být ze zákona pojištěny a jsou vinkulovány ve prospěch hypoteční banky. Peníze z prodeje HZL tedy banka smí použít pouze pro poskytování hypotečních úvěrů.

Hlavu nemusí ztrácet vlastníci HZL ani v případě, že by daná hypoteční banka naneštěstí zkrachovala. Tehdy jsou HZL z konkursní podstaty vyňaty a banka je povinna přednostně uspokojit právě pohledávky plynoucí z emise HZL.

Jak a kde HZL nakoupit?

Nejprve si musíte zřídit za poplatek 66 Kč majetkový účet ve Středisku cenných papírů. Druhým krokem je zjištění aktuální nabídky na trhu. HZL můžete získat v podstatě dvěma způsoby: prvním je koupě přímo od banky, druhým je koupě již jednou prodaných HZL na sekundárním trhu. Zaměřme se nyní na první případ.

HZL se ve většině případů prodávají již při emisi za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota. Pokud tedy banka neprodává své HZL za nominální hodnotu, hovoříme o tzv. emisním kurzu. Vzhledem ke stálosti výnosů je tedy logické, že čím vyšší je emisní kurz, tím nižší je celková výnosnost HZL.

Samotný nákup hypotečních zástavních listů již probíhá velmi jednoduše. V bance podepíše klient s bankou smlouvu o úplatném převodu cenného papíru a sám zvolí rozhodný den celé transakce. Nezbytné je rovněž to, aby složil na daný účet banky stanovenou kupní cenu a poplatek ve výši 100 Kč za převod cenných papírů na jeho účet ve Středisku cenných papírů. Potom již nezbývá než počkat, až vám ze Střediska cenných papírů dojde vyrozumění o tom, že na váš účet přibyl daný počet nakoupených HZL.

A kam se tedy konkrétně pro HZL vydat? Drobný český investor bohužel mnoho příležitostí nemá. Vzhledem k malému povědomí mezi drobnými klienty a zajímavým výnosům HZL je často drtivá většina těchto dluhopisů rozprodána mezi velké institucionální investory. K malým zákazníkům se tak dostanou jen malé objemy a ty se na bankovních přepážkách ohřejí jen několik týdnů. V současnosti tak můžete volit jen mezi dvěma bankami – Raiffeisenbank a Českomoravskou hypoteční bankou, která prodává své dluhopisy v pobočkové síti ČSOB.

Hypoteční banka Raiffeisenbank Českomoravská hypoteční banka Nominální hodnota 10 000 Kč 10 000 Kč Splatnost 3.5.2006 7.12.2005 Kupónový výnos 7,5% p.a. 6,85% p.a. Prodejní cena 27.3.2002 11 315 Kč 11 211 Kč Výnos do doby splatnosti 4,9% 3,88%

Jaká rizika investice do HZL přináší

Největším nepřítelem hypotečních zástavních listů je inflace. Její růst totiž sice nijak neovlivní nominální výši úrokových výnosů, nicméně jejich reálná hodnota se snižuje. A jelikož je hypoteční zástavní list pevně úročený, nezbude než volit mezi dvěma následujícími možnostmi. První je smíření se s klesajícím výnosem a druhá je prodej HZL na sekundárním trhu. Ani ten ovšem problémy s rostoucí inflací beze zbytku nevyřeší. Tržní kurz HZL totiž samozřejmě reaguje na měnící se Zajímají vás investice do otevřených podílových fondů? Získejte na našich stránkách veškeré potřebné informace: Hledáte obecné informace o tom, co tyto investice obnáší, jaká rizika skýtají, jaké výnosy slibují a kdo je u nás nabízí? Navštivte speciální přílohu PODÍLOVÉ FONDY 2002. Máte dostatek znalostí a nyní chcete vybrat konkrétní fond, do kterého investovat? Hledáte detailní informace o podílových fondech a aktuální kurzy podílových listů? Navštivte sekci věnovanou podílovým fondům. makroekonomické podmínky a cena, kterou při prodeji utržíte, tak bude s největší pravděpodobností taktéž snížena o budoucí očekávání vývoje inflace.

Přesto se podívejme na to, co prodej HZL na sekundárním trhu obnáší. Tento krok by totiž měl případný prodejce velmi citlivě zvážit, neboť kurzy HZL jsou volatilní stejně jako každý jiný instrument, jehož cena je ovlivňována nabídkou a poptávkou na trhu. Klíčovými faktory, které ovlivňují tržní kurz HZL, jsou blížící se výplata kuponové platby, výše úrokové míry HZL a vývoj inflace. Tyto události ovlivňují kurz HZL následovně:

s blížícím se okamžikem výplaty kuponové platby roste tržní cena HZL, po výplatě kuponu kurz HZL prudce spadne a v následujícím období do další výplaty kuponu opět pozvolna roste;

klesají-li tržní úrokové sazby, roste výnosnost pevně úročených HZL a jejich tržní cena tudíž také roste;

s rostoucí inflací klesá reálná výnosnost HZL, poptávka po nich tedy klesá a jejich tržní hodnota klesá.

Tržní kurz HZL je většinou stanoven nikoli v korunách, ale v procentech. Například číslo 105 v tabulce kurzů z Burzy cenných papírů tedy znamená, že se jednotlivé listy prodávají za 105 procent nominální hodnoty. Dále je nutné v případě prodeje počítat s tzv. alikvotním úrokovým výnosem. Ten představuje tu část celkového ročního úrokového výnosu, který naběhl od data poslední výplaty kuponové platby. Pro lepší pochopení poslouží následující příklad.

Příklad

Nominální hodnota HZL činí 1 000 Kč, aktuální kurz činí 105%, kupónová platba činí 6% ročně a od výplaty posledního kupónu uplynulo 200 dní. Kolik dostaneme při prodeji daného HZL?

alikvotní úrokový výnos činí: 200/365 * 0,06 * 1 000 = 43 Kč tržní cena HZL při kurzu 105%: 1 000 Kč * 1,05 = 1 050 Kč celková suma z prodeje HZL činí 1 050 Kč + 43 Kč = 1 093 Kč

Investujete své peníze do progresivních bankovních produktů, jakými jsou hypoteční zástavní listy či depozitní směnky? Nebo dáváte raději přednost jiným instrumentům? Podělte se s námi o své zkušenosti.