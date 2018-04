Zajímejte se, jaké výhody nabízí vaše pojišťovna

Výhody hledejte sami

Zatímco banky a komerční pojišťovny na vás valí své nabídky ze všech stran, zdravotní pojišťovny jsou opatrnější. Zajímavé věci pro vás mají, počkají si však, až si informace o nich vyhledáte sami. Nejlepším zdrojem informací je internet. Prohlédněte si webové stránky pojišťovny a zjistěte, které všechny výhody by se vás mohly týkat a jestli není zrovna nějaká zajímavá akce.

Všeobecná zdravotní pojišťovna třeba vyhlásila na leden akci, kdy přispívala na spoustu věcí dvojnásobek než obvykle. Kdo se však nepodíval na web, nedozvěděl se o ní.

Nastavte si webové stránky své pojišťovny do oblíbených položek na internetu. Jednou za čtrnáct dní se podívejte, co je nového. Některé akce jsou skutečně rychlovky. Jestli vám pojišťovna posílá časopis, neházejte ho do sběru dřív, než jím alespoň prolistujete. Mnohé akce bývají vyhlašovány právě jeho prostřednictvím.

Když si nejste jisti, jestli se některá výhoda vztahuje i na vás, zeptejte se na infolince, jak je to ve vašem konkrétním případě. Linky bývají zdarma nebo za cenu místního volání.

Co navíc nabízejí zdravotní pojišťovny Minimálně 500 korun za rok, ale mnohdy i desetkrát víc můžete získat od své zdravotní pojišťovny.

Doneste potřebné dokumenty

Je třeba vyplnit žádost o peníze. Tu mají k dispozici na pobočce, nebo si ji můžete vytisknout z internetu. Musíte také doložit, že jste skutečně udělali něco pro prevenci svého zdraví. Poslouží paragon – dbejte, aby měl všechny náležitosti:

kdo ho vystavil

za co jste platili

kolik to stálo

datum

podpis prodávajícího.

Doklad o zaplacení vám vydají i v lékárně či u lékaře, když čerpáte příspěvek na očkování nebo v posilovně, kam chodíte hubnout. Ptejte se však předem, zda s ní pojišťovna spolupracuje. Pokud chcete příspěvek na plavání, obvykle nestačí vstupenky do bazénu, nechte si také vystavit daňový doklad.

Tip Jestliže si sportovní přilby či chrániče objednáte přes internet a necháte poslat poštou na dobírku, nestačí vám pro pojišťovnu jen faktura vložená v balíčku. Musí být jasné, že jste za přilbu také zaplatili – strhněte žlutou přelepku z obalu balíku a vezměte ji s sebou.

Dodržujte podmínky a termíny

Čerpání příspěvku bývá podmíněno různými pravidly. Peníze třeba dostanete, když jste obézní a zhubnete. Ale nestačí, že se nevejdete do kalhot, které vám ještě loni byly. Obezita musí být jednoznačná – váš BMI index (hmotnost lomeno výška (v metrech) na druhou) musí být vyšší než 30. Hubnout musíte pod dohledem odborníka, což je lékař nebo třeba i posilovna či poradna zdravé výživy, se kterými pojišťovna spolupracuje, a novou váhu si musíte nějakou dobu udržet. Ale možná to má vaše pojišťovna úplně jinak, třeba u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra vůbec zhubnout nemusíte, stačí, že se léčíte.

Je-li v podmínkách příspěvku napsáno, že vitaminy, na které vám přidají, si musíte koupit do konce března a účtenku se žádostí doručit na pobočku do 10. dubna, nesnažte se s tím polemizovat. I když porušíte jen jeden z daných termínů, nedostanete nic.

Tip S žádostí a s potvrzením o platbě jděte raději osobně na pobočku. Předložit musíte originály dokladů. V pojišťovně si udělají kopii a originál vám vrátí, kdybyste ho potřebovali k reklamaci. Pokud není jiná možnost, pošlete žádost doporučenou poštou.

Zkuste změnit pojišťovnu

Pojišťovny své nabídky mění a vy můžete jednou za rok přejít tam, kde je to pro vás výhodnější. Třeba Česká národní zdravotní pojišťovna oproti loňsku dost zdvihla příspěvky na preventivní programy – například na rovnátka přispívají 2 400 korun, o tisíc korun více než loni. Jiné pojišťovny programy trochu omezují. V Metal-Aliance třeba snížili hodnotu balíčku pro děti a studenty z 900 na 600 korun ročně.

Než se ke změně rozhodnete, myslete na to, že odměňují nejen nové členy, ale i za věrnost, čím jste u pojišťovny déle, tím vám přispějí více. Tak to má třeba Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Mnohde je výhodnější, když je u pojišťovny celá rodina. Například OZP dává dětem 1 500 korun ročně, když jsou u pojišťovny oba rodiče, 1 000 korun, když alespoň jeden, a 500 korun, když je dítě jediným pojištěným z rodiny.