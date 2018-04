Zajištěné fondy: co se aktuálně nabízí

Banky a jejich investiční společnosti v poslední době přišly s novými zajištěnými fondy, které jsou aktuálně upisované. Liší se především způsobem výpočtu zhodnocení a podkladovým aktivem. Ovšem různé jsou i další parametry - od doby trvání činnosti fondu a poplatků za předčasné vystoupení z fondu, které ovlivňují likviditu investice, po výši garance.Garantována je zpravidla návratnost vkladu do podílového fondu, ovšem může být garantován též minimální výnos nebo maximální ztráta. Většina aktuálně upisovaných fondů garantuje návratnost vkladu, jeden ze dvou zajištěných fondů České spořitelny maximální ztrátu.Novinku představuje zajištěný fond ČSOB Komodity 1, jehož podkladovým aktivem je index komodit. II. Zajištěný fond ČP Invest zatím není v prodeji, nicméně je připraven a v nejbližší době bude zahájeno též upisování.* Při vstupu od 15.9.2007do 14.10.2007 - 1 %, od 15.10.2007 do 14.12.2007 - 2 % a od 15.12.2007 do 14.12.2013 - 8 %.** V prvním roce trvání 5 %, ve zbývajícím čase do ukončení činnosti 3 %.*** Dle výše investované částky. Po ukončení upisovacího období 10 %.**** První tři roky 4 %, poté 0 %.



Výpočet zhodnocení II. Zajištěného podílového fondu ČP Invest vychází z vývoje cen akcií 25 společností z různých oborů z USA, západní Evropy a Japonska. Každá akcie má ve výsledném ročním zhodnocení váhu 4 %.



Vzroste-li cena jedné akcie o 13 % a více, započítá se zhodnocení 13 %. Vzroste-li méně, nebo pokud poklesne, započítá se celé zhodnocení (či znehodnocení) akcie. Následně se spočítá průměr započítaných zhodnocení. Je-li výsledné roční zhodnocení kladné, připíše se a "zaklikne". Je-li záporné, připíše se nulové zhodnocení.



Zhodnocení za jednotlivé roky se sčítá a následně úročí mezibankovními sazbami PRIBOR.



Nový zajištěný podílový fond ČP Invest je nabízen též jako součást investičního životního pojištění Garance. V takovém případě je třeba uzavřít smlouvu dříve – od 1. září do 30. listopadu 2007.



Výpočet zhodnocení ESPA ČS zajištěný fond 30 a ESPA ČS zajištěný fond 31 České spořitelny se odvíjí též od vývoje kurzů akcií 25 globálních společností.

