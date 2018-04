Zajištěné fondy jsou v kurzu a ještě dlouho budou

Zajištěné fondy jsou v nabídce domácích investičních společností již několik let a podle toho, jak roste jejich počet, je zřejmé že jejich obliba asi tak brzo klesat nezačne. Investiční společnosti přicházejí se stále novými konstrukcemi a strategiemi, které společně s dobrým marketingem dokážou přilákat další nové investory. Ti však často ani nevědí, jakým způsobem zajištěné fondy investují a jaká je šance dosáhnout zajímavého zisku, o kterém se dočetli v letáku (nezřídka s tím mají problém i odborníci). Právě tato netransparentnost je největší nevýhodou a stinnou stránkou zajištěných fondů.

V období dlouhodobého růstu akciových trhů se nemusí zajištěné fondy velmi vyplatit, protože jejich výnos je (v závislosti na použité konstrukci) značně omezen. Naopak, v delším období medvědích trhů a nejistoty (například v letech 2000 - 2003) mohou investorům zajistit alespoň zachování nominální hodnoty jejich investice. A právě tento strach ze ztráty je nejdůležitějším impulsem pro konzervativní investory, kteří své prostředky investují do zajištěných fondů. Jistota, že neproděláme a možnost podílet se na vývoji akciových trhů je zkrátka kombinace, která slaví úspěch a na střadatele evidentně platí.

Jaká je dnešní nabídka?

Z domácích společností nabízí největší počet zajištěných fondů ČSOB. V aktuální nabídce má čtyři nové fondy, z nichž tři jsou dostupné v české koruně (upisovací období končí 28.2.2007) a jeden je denominovaný v euru (upisování probíhá do 30.3.2007).

Prvním korunovým fondem je fond ČSOB Středoevropské měny 1. Jeho výnos je vázán na růst koše tří středoevropských měn (CZK, PLN, SKK) vůči EUR, na němž investor participuje 185 %. Fond garantuje návratnost investovaných peněz a je splatný za 37 měsíců.

Druhým fondem je oblíbený ČSOB Světový click+ s pořadovým číslem 24. Za 4 roky a 5 měsíců trvání garantuje minimální výnos 4 %, maximálně však 18 % (pouze 3,81 % p.a.). Výnos je navázán na tři akciové indexy DJ euro Stoxx 50 (50 %), S&P 500 (30 %) a Nikkei 225 (20 %). Výnosy se budou připisovat (zaklikávat) ve třech ročních a jednom 16-ti měsíčním mezidobí (0 – 4,5 %).

Dalším korunovým fondem je ČSOB Vodního bohatství 1. Trochu neobvyklý název je dán tím, že výnos fondu je navázán na koš 16 světových akcií z odvětví vázaného na vodu (čištění, odsolování, obnova infrastruktury, dodávka kvalitní vody apod.). Za dobu 5 let a 1 měsíc garantuje fond návratnost prostředků a 60% participaci na růstu zmiňovaného koše akcií. Ve výpočtu je však důležitý pouze poslední rok, jelikož výnos vychází z průměru zavíracích cen posledních obchodních dnů všech posledních 12 měsíců před dobou splatnosti. Právě zde může být průměrování výnosů kamenem úrazu tohoto fondu. I když se bude akciím první čtyři roky výjimečně dařit, špatná výkonnost v posledním roce může znamenat nulový výnos (opačný vývoj by naopak znamenal výhodu).

Posledním fondem z nabídky ČSOB je fond Světového růstu + EUR 1 s dobou trvání 3 roky a 10 měsíců. Investorům je garantována návratnost investované částky a 140% participace na růstu koše 30-ti světových akcií. Výnos se počítá průměrováním zavíracích cen posledních dnů každého čtvrtletí.

Poplatky u všech fondů činí2 %, po upisovacím období zaplatíte za nákup podílových listů 3 %. Minimální investice je 5 000 Kč (180 EUR). Podílové listy lze dvakrát měsíčně prodat za aktuální tržní hodnotu kdykoli před uplynutím doby splatnosti, poplatek je 1 % (v době splatnosti se výstupní poplatek neplatí).

Pravidelnými novinkami (i co se týče speciálních konstrukcí a strategií) zásobuje investory také společnost HSBC. Naposledy představila dva zajištěné růstové fondy dostupné tradičně v USD, EUR i GBP, jejichž upisovací období končí 13. března 2007.

Prvním fondem je Nemovitostní růstový fond, jehož výnos je navázán na index FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone index, který reprezentuje 42 nemovitostních firem obchodovaných na burzách v eurozóně. Fond za 4 roky trvání garantuje návratnost investice a participaci na výnosu indexu 75 % v GBP, 70 % v EUR a 65 % v USD. Výnos se počítá týdenním průměrováním v posledním roce trvání fondu (USD a GBP), nebo měsíčním průměrováním v průběhu celé doby investice.

Druhým fondem je Růstový fond Číny a Indie splatný za pět let a garantující návratnost investované částky. Výnosy jsou odvozeny od koše indexů FTSE/Xinhua China 25 a DBIX Deutsche Börse India Index. Výnosy jsou každoročně uzamykány. Pokud oba indexy uzavřou investiční mezidobí (rok) nad výchozí hodnotou, uzamkne se výnos 7 %. Pokud jeden z indexů skončí pod výchozí hodnotou, uzamkne se výnos 0 %.

Specialitou fondů HSBC je bonus, který investoři dostanou v případě brzkého nákupu. U aktuálních fondů jsou to podíly v hodnotě 0,29 % v USD, 0,27 % v GBP a 0,18 % v EUR, pokud nákup proběhne do 26.2.2007. Malou nevýhodou aktuálních fondů je navýšení minimální částky z 5 000 na 10 000 USD, EUR nebo GBP. Vstupní poplatky se neplatí, výstupní poplatek ve výši 1,5 % zaplatíte v případě prodeje podílových listů před ukončením doby splatnosti.

Pravidelnou dávku podílových fondů nabízí v poslední době také ISČS ve formě fondů ESPA – ČS zajištěných fondů. Do dneška jich uvedla na trh již více než dvacet a aktuálně je v nabídce ESPA – ČS Zajištěný fond s pořadovým číslem 23. Jeho upisovací období trvá do 26.2.2007 a předcházející fondy již nakupovat nelze. Výnos fondu je odvozen od výnosu akciového indexu pražské burzy PX a počítá se průměrováním čtvrtletních výsledků indexu.

Pokud hodnota indexu v daném čtvrtletí překročí výchozí hodnotu, bude započítána do průměru. Pokud bude nižší, započte se do průměru výchozí hodnota indexu. Investor participuje na dosaženém průměrném výnosu ze 70 %. Minimální výše investice je 5 000 Kč a vstupní poplatky jsou nulové. V případě, že dojde k prodeji podílových listů před splatností fondu, výstupní poplatky se pohybují od 3 do 5 %.

Sérii devíti zajištěných fondů MAX (z toho jeden v EUR) uvedla na trh také společnost IKS Komerční banky. Poslední, Max 8 – světový zajištěný fond, bude v prodeji do 5.3.2007. Za dobu trvání 5 let a 1 týden fond garantuje návratnost investovaných peněz a maximální výnos 45 %. Ten však dosáhnete pouze tehdy, když každá akcie z koše 30 akcií dosáhne pozitivní výnos. Konstrukce je ovšem mnohem složitější, což je u zajištěných fondů IKS téměř běžný jev. Vstupní poplatky v upisovacím období se pohybují od 1,5 % do 2 %, poté zaplatíte až 10 %. Navíc je nutné počítat s manažerským poplatkem 1,65 % p.a. Výstupní poplatky před splatností fondu se pohybují od 2 % do 4 %.

Svůj první zajištěný fond uvedla na trh také společnost ČP Invest, jeho upisovací období (které mimochodem trvalo půl roku) však skončilo ke konci ledna. Pokud byste přeci jen chtěli nakoupit jeho podílové listy (minimální částka 3 000 Kč), musíte počítat se vstupním poplatkem až 8 %. Také investoři, kteří se rozhodnou vystoupit z fondu před dobou splatnosti (31.1.2012), zaplatí výstupní poplatek až 4 %. Fond garantuje návratnost peněžních prostředků a jeho výnos se odvíjí od zhodnocení koše tří rovnoměrně zastoupených tradičních indexů reprezentujících Evropu, USA a Japonsko (viz výše).

Posledním fondem, který nese v názvu to populární slůvko zajištěný, je fond Pioneer zajištěný fond. Ve skutečnosti však nejde o klasický zajištěný produkt, ale o konzervativní otevřený fond, který negarantuje návratnost celé investované částky. Jeho zajištění tkví v tom, že svou investiční strategií a alokací do jednotlivých nástrojů kapitálového trhu omezuje případné ztráty. Investoři se tak mohou spolehnout na to, že při investici do tohoto fondu nebude v případě nepříznivého vývoje jejich ztráta vyšší než 10 % (fond prakticky uzamyká výnos na úrovni 90 % nejvyšší hodnoty). Podobnou strategii využívá také fond ING Continuous Click Fund Euro, který je navázán na index DJ Euro Stoxx 50.

O výkonnosti podílových zajištěných fondů a o tom, jestli je možné skutečně očekávat slibované výnosy, si povíme v příštím článku o zajištěných produktech.