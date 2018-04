Zajištěné fondy: nic není zadarmo!

Majetek v domácích a zahraničních podílových fondech členů UNIS ČR a AKAT dosáhl na konci července 2005 téměř 200 miliard. Většina investic (71 %) je umístěna do málo rizikových dluhopisových a peněžních podílových fondů. Zajištěné podílové fondy si z koláče kolektivního investování ukrojily 8 %. Na segment zajištěných investic se orientují především ČSOB Investiční společnost, Investiční kapitálová společnost KB, Investiční společnost České spořitelny a HSBC.

Co je to zajištěný fond?

Zajištěný podílový fond investuje většinu svých finančních prostředků do pevně úročených cenných papírů (dluhopisů), které během trvání tohoto fondu vynesou slíbenou část vkladu. Tato část portfolia je prakticky bezriziková a zaručuje návratnost původní částky. Zbylá část investice je umístěna do derivátů (většinou opcí), které zajistí požadovanou účast na zvoleném indexu.

Zajištěné fondy představují pro jejich správce dobrý byznys, především kvůli jejich snadné údržbě. Každý zajištěný výnos je vykoupen tím, že se investor vzdává velkého podílu na potenciálním výnosu. Tímto obětovaným potenciálním výnosem je zajištěn slibovaný výnos, nic tedy není zadarmo. Investor vloží své peníze do fondu, který mu zaručí, že v případe růstu akciových indexů bude participovat na zisku a v případě poklesu dostane zpět investovanou částku. V nejhorším případě ho tedy čeká velká nula (inflační znehodnocení neuvažujeme). I při 100% garanci však může investor utrpět ztráty. V případě, že je fond denominován v zahraniční měně, vstupuje do hry měnové riziko, čili možnost, že se cizí měna bude nepříznivě vyvíjet vůči české koruně. Garance také platí jen k určitému datu, např. 5 let. Jestliže tedy prodáme podílové listy před garantovaným datem, můžeme se dostat s naší investicí do červených čísel.

Vlastní zajištěný podílový fond

Zkusme si představit, že máme 100 000 Kč a stojíme před otázkou: zajištěný podílový fond nebo vlastní investice? Máme zájem o 100% vrácení investované částky a tak část našeho fiktivního portfolia umístíme do prakticky bezrizikového podílového fondu peněžního trhu a to tak, abychom za 5 let získali zpět 100 000 Kč. Zbytek peněz umístíme do akciového podílového fondu. Uvažujeme s výnosem domácích podílových fondu peněžního trhu na úrovni 3 % ročně a akciových podílových fondů na úrovni 10 % ročně pro následujících 5 let. Na konci období by investor mohl při garantované 100% návratnosti očekávat výnos na úrovni 22 %. Při simulaci pro posledních 5 let, kdy si pražská burza připisovala rekordní zisky, a za předpokladu investování do nejvýnosnějších domácích podílových fondů, by investor vydělal dokonce více než 47 %.

Vlastní 100 % garantovaná investice garantovaná část portfolia

(podílový fond peněžního trhu v Kč) 3% p.a. 86 265 Kč 100 000 Kč růstová část portfolia

(akciový podílový fond v Kč) 10 % p.a. 13 735 Kč 22 120 Kč spolu 22 % 100 000 Kč 122 120 Kč garantovaná část portfolia (podílový fond peněžního trhu v Kč) 17 % 85 470 Kč 100 000 Kč růstová část portfolia

(akciový podílový fond v Kč) 226 % 14 530 Kč 47 367 Kč spolu 47 % 100 000 Kč 147 367 Kč

Poznámky: Pro následujících 5 let jsme odhadli výnos domácích podílových fondů peněžního trhu na úrovni 3 % ročně a akciových podílových fondů na úrovní 10 % ročně. Pro ukázku, kolik by fond vydělal v minulosti, jsme použili domácí podílové fondy s nejlepší výkonností za posledních 5 let. To se při velice vysokých maximálních výnosech zajištěných podílových fondů, které jsou prakticky nereálné, nejeví jako nekorektní.

Jaká je aktuální nabídka?

Z dílny ČSOB pocházejí dva zajištěné podílové fondy: ČSOB Světový Click+ 20 a ČSOB Světového Růstu+ 4, které jsou v nabídce do 16.9.2005. ČSOB Světový Click+ 20 nabízí celkový výnos až 36 % za investiční období 6 let a 1 měsíc a při splatnosti je zajištěn výnos minimálně 7 %. ČSOB Světového Růstu+ 4 nabízí neomezený maximální výnos, investiční období pouze 4 roky a 1 měsíc a je zajištěna 100 % návratnost vložené investice při splatnosti.

Investiční společnost České spořitelny přichází na trh s ESPA–ČS zajištěnými fondy 8 a 9, jejichž upisovací období končí 31.10.2005. Oba fondy jsou nabízeny bez vstupního poplatku, doba trvání fondů je 5 let, podílejí se na růstu průměru indexu DJ Eurostoxx 50 a garantují plnou návratnost investované částky po skončení doby trvání fondu. ESPA-ČS zajištěný fond 8 má potenciální výnos omezen na 40 % za 5 let a kromě 100 % garance nabízí participaci na části výnosu vyššího než 5 %. Výnos dynamičtějšího ESPA-ČS zajištěného fondu 9 je závislý na vývoji akciového indexu a potenciální výnos je omezen na 80 % za 5 let.

Britská bankovní skupina HSBC nabízí k prodeji tři nové Zajištěné růstové fondy HSBC a to do 4. října 2005. Asijský růstový fond poskytuje investorům příležitost podílet se na růstu ekonomik Číny, Hongkongu a Japonska. Investiční období je jen 3leté, participace na růstu trhu je stanovena na 100 % v britské libře a 65 % v americkém dolaru. Japonský bonusový fond (5 let, 50 % participace na růstu, EUR) nabízí příležitost podílet se na růstu japonské ekonomiky a vedle zajištění investovaných peněz nabízí i pevný výnos 5%. Do třetice je to Britský růstový fond (5 let, 70 % participace na růstu, EUR), který umožní těžit z potenciálu britské ekonomiky.

Zajištěné podílové fondy jsou určeny pro méně zkušené konzervativní investory, kterým záleží na 100 % vrácení investované částky, a to i za obětovaný potenciální výnos. Nic však není zadarmo a správci si za tuto jistotu nechávají výrazně zaplatit. Buď nabídnou pouze částečnou participaci na růstu indexu nebo mají nastaven tzv. strop a po jeho dosažení se už investor na růstu nepodílí. Podílník musí mít také na paměti to, že je nutné vložit peníze na řadu let, během nichž se na trhu mohou objevit mnohem zajímavější investiční příležitosti.

Na závěr nabízíme pravidelnou statistiku otevřených podílových fondů členů UNIS ČR:



Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové AKRO akciový fond nových ekonomik 2,28% ČPI - OPF Globálních značek -0,85% ISČS-SPOROTREND 2,25% ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie -0,54% ČPI - OPF Ropného a energetického prům. 1,17% Pioneer - akciový fond -0,52% Dluhopisové ČSOB dluhopisových příležitostí 1,06% Pioneer - obligační fond 0,10% AIG FCE stredoeurópský 0,50% ISČS-SPOROBOND -0,12% ISČS-ČS korporátní dluhopisový OPF 0,34% ISČS-BONDINVEST -0,05% Fondy fondů IKS Fond fondů 0,54% IKS - MAX -0,04% IKS - Fénix smíšený 0,17% IKS - MAX 3 -0,03% ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF 0,15% ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF 0,05% Peněžního trhu ČPI - OPF Peněžního trhu 0,04% ISČS-SPOROINVEST -0,01% Pioneer - Sporokonto 0,03% IKS Peněžní trh 0,02% ČSOB výnosový 0,02% Smíšené IKS Balancovaný 1,20% Pioneer - dynamický fond -0,46% J&T OPPORTUNITY CZK 0,92% Pioneer - růstový fond -0,25% ČSOB středoevropský 0,79% AKRO balancovaný fond -0,04% Čisté prodeje mil. Kč IKS Peněžní trh 326,48 Pioneer - Sporokonto -9,80 ISČS-SPOROINVEST 54,22 ČSOB Bond Mix -4,59 ISČS-SPOROBOND 37,89 ISČS-EUROTREND -2,03

Zdroj: UNIS

