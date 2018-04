Zajištění ve stavebním spoření: úvěr u Lišky, meziúvěr u Raiffeisen

Výše úvěru ze stavebního spoření: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) ČMSS ČS-ST VSS KB Raiffeisen W ü stenrot Hypo bez zajištění do 130 - do 70 do 70 do 50 do 25 1 ručitel 130 - 200 do 100 70 - 150 70 - 150 50 - 250 25 - 100 (100 - 200)* 2 ručitelé 200 - 300 100 - 250 (až 3 ručitelé) 150 - 300 150 - 300 - 100 - 200 (200 - 300)* zástava nemovitosti nad 300 nad 250 nad 300 nad 300 nad 250 nad 300

Závěr minulého pokračování seriálu o stavebním spoření poukazoval na důležitost zajištění úvěru a prokazování schopnosti splácet úvěr jako na jedno z kritérií pro výběr spořitelny. Podmínky jednotlivých stavebních spořitelen se v těchto důležitých parametrech výrazně odlišují a kromě toho jsou u některých spořitelen jiné podmínky pro překlenovací úvěry a jiné podmínky pro úvěry ze stavebního spoření.Poměrně přehledně lze srovnat požadované zajištění pro řádné úvěry ze stavebního spoření. Vedoucí spořitelna na trhu, Českomoravská stavební spořitelna, má v tomto ohledu před ostatními výrazně navrch. Až do výše úvěru 130 000 Kč, což odpovídá cílové částce do 260 000 Kč, nepožaduje žádné zajištění . VSS KB (Modrá Pyramida) a Raiffeisen toto umožňují pouze do výše úvěru 70 000 Kč, Wüstenrot do 50 000 Kč a Hypo dokonce jen do poloviční sumy 25 000 Kč. ČS-stavební spořitelna (Buřinka) nepřipouští v předepsaných pravidlech úvěr bez ručitele resp. spoludlužníka vůbec, ale zdůrazňuje individuální přístup k hodnocení klientů.Mezi nejlepšími figuruje ČMSS i na druhém pólu, tedy u hranice, kdy už je potřeba zástava nemovitosti (od nezajištěné částky 300 000 Kč). Stejné podmínky mají VSS KB, Raiffeisen a Hypo. ČS-stavební a Wüstenrot chtějí zástavu již od 250 000 Kč.(Požadovaného jednoho, případně dva ručitele je obvykle možné nahradit zástavním právem k nemovitosti, nebo finanční pohledávkou)* pro tzv. známé klienty, viz. vysvětlení nížePozn. „Neznámý“ klient u Hypo: úvěr ve výši 200 000 – 300 000 Kč – 3 ručiteléHypo stavební spořitelna ani v požadovaném zajištění nevolí žádné jednoduché řešení, když rozlišuje známé a neznámé klienty. „Známý“ je klient, který spořil alespoň 24 měsíců a jeho průměrná úložka spoření je vyšší než minimální stanovená úložka, „neznámí“ jsou všichni ostatní. V jednotlivých objemech úvěrů (resp. nezajištěných částek) se podmínky Hypo pro tyto dvě kategorie klientů liší, jak ukazuje tabulka.ČS-stavební spořitelna zase vychází z principu dvou fyzických osob v každém úvěru. To znamená, že pokud existuje spoludlužník (v praxi to bývá často manžel/ka), poskytuje při nezajištěné částce do 80 000 Kč úvěr bez ručitele.Pro některé kategorie požadují stavební spořitelny navíc životní pojištění žadatele.ČMSS, donedávna vedoucí i v požadovaných podmínkách zajištění meziúvěrů , zpřísněním od 1. února 2001 tuto pozici ztratila. Již od kategorie 0 – 130 tisíc Kč nezajištěné částky je požadován 1 ručitel. Výjimkou jsou pouze klienti se smlouvou starší 3 let s hodnotícím číslem alespoň 20, kteří mohou bez ručitele získat meziúvěr až do výše 70 000 Kč nezajištěné částky. V tomto ohledu jsou podmínky ČMSS ještě tvrdší než jaké má jinak nejpřísnější ČS-stavební spořitelna. Navíc stále platí, že při meziúvěrech požaduje ČMSS zástavu nemovitostí již od nezajištěné částky 200 000 Kč (což je o 100 000 Kč méně než u řádného úvěru). Kromě VSS KB, která u meziúvěru připouští bez zajištění maximální nezajištěnou částku 50 000 Kč (tedy o 20 000 Kč méně než u řádného úvěru), mají ostatní spořitelny požadavky na zajištění překlenovacích úvěrů stejné jako u úvěrů.Také v požadované bonitě , neboli ve schopnosti úvěr splácet, vychází nejmírněji ČMSS. Základním kritériem je zde koeficient představující násobek životního minima. Pro žadatele o úvěr je včetně kategorie nad 300 000 Kč 1,00, zatímco u ostatních se pohybuje v rozmezí 1,10 – 1,75. V tomto směru nejpřísnější jsou dva ústavy nabízející jinak atraktivní tarif 40:60 VSS KB (1,3 – 1,5) a Hypo (1,6 – 1,75). U Hypo nemusí tzv. známí klienti bonitu prokazovat vůbec až do nezajištěné částky 100 – 200 tis. Kč.Závěrem srovnání lze konstatovat, že pokud pro vás požadavek na zajištění při výběru spořitelny představuje prioritu, nejvíce vyhovovat bude asi nabídka ČMSS. Přinejmenším u úvěrů do 130 000 Kč tak odpadne možný problém sehnat požadovaného bonitního ručitele ochotného nést riziko, že úvěr přestanete splácet. U meziúvěrů vychází v tomto směru nejpřijatelněji Raiffeisen stavební spořitelna.Minulý díl tohoto seriálu, který se týkal úvěrů ze stavebního spoření, naleznete zde Další informace o stavebním spoření naleznete v sekci stavebního spoření.