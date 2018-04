Padáka za panáka. Alkohol v práci je tabu

V práci platí absolutní zákaz pití alkoholu. A je jedno, kde právě jste a co děláte. Dát si něco ostřejšího není možné ani během přestávek, ačkoli v tu chvíli nejste na pracovišti. Takže guláš k obědu se šesti a k tomu sváteční ležák by měl být tabu. A pozor, totéž platí i pro pracovní cesty.

Není tajemství, že zaměstnanci nesmějí „pod vlivem“ ani vstupovat na své pracoviště. Přitom doba, za kterou alkohol vymizí z krve, je různá. Závisí na mnoha faktorech, jako jsou pohlaví, hmotnost, věk a podobně. Proto by měl každý zvážit, zda bude po večírku schopný ráno přijít do práce skutečně střízlivý.

Velký flám? Domluvte si volno

Pokud nechcete riskovat vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu ani neomluvenou nepřítomnost v práci, můžete požádat o dovolenou nebo neplacené volno. A to ideálně předem. V krajním případě vás může lékař uznat dočasně práce neschopným, ale neschopenka s takovou diagnózou nebude vaší nejlepší vizitkou.

Zaměstnanec je povinen podrobit se kontrole, zda není „pod vlivem“. Málokdo ví, že pokyn k takové kontrole může dát pouze vedoucí zaměstnanec, kterého k tomu zaměstnavatel písemně pověřil.

Dechovou zkoušku může zaměstnavatel provádět opakovaně, nebo dokonce pravidelně, nemusí mít ani konkrétní podezření, že jste pod vlivem alkoholu. Když nadýcháte, zřejmě vás vyzve, abyste se podrobili vyšetření krve nebo moči v příslušném zdravotnickém zařízení. Nezapomeňte, že sama dechová zkouška zřejmě nebude důkazem, že máte po bujarém večírku ještě „hladinku“. Měřicí přístroj totiž může být ovlivněn různými okolnostmi nebo může být jednoduše vadný.

Od výtky po výpověď

Co vám za alkohol na pracovišti hrozí? S trochou zjednodušení mohou sankce sahat od pouhé ústní domluvy přes písemnou výtku s případným upozorněním na možnost výpovědi. V nejzávažnějších případech hrozí výpověď bez předchozího upozornění, typicky pro závažné porušení povinnosti zaměstnance, nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru.

Hledisek, která bude třeba posoudit, je řada. Například množství alkoholu v krvi nebo druh práce, kterou vykonáváte, tedy zda třeba řídíte autobus, nebo pracujete jako noční vrátný.

Náklady na odběr krve a provedení krevní zkoušky hradí zaměstnanec, pokud bude výsledek pozitivní. Pokud nikoli, nese náklady zaměstnavatel.

A co dělat, když pije šéf? Pokud má váš šéf nadřízeného a je sám zaměstnancem, měl by i on dodržovat povinnosti stanovené zákoníkem práce. Na druhou stranu pokud je váš šéf třeba jednatelem nebo předsedou představenstva společnosti, pro kterou pracujete, zákoník práce se na něj nevztahuje. Nad ním však visí jiná hrozba: valná hromada jej může kdykoli z jeho funkce odvolat, a to i bez udání důvodu. A to může být dobrý motiv, aby šel takový šéf zaměstnancům příkladem.

