Blíží se zákaz kouření. Nový zákon zaměstnavatele neinspiruje

Průzkum uskutečnila personální společnost Předvýběr.cz mezi téměř třemi tisíci zaměstnavateli. Vyplynulo z něj, že 70 procent firem nemá s kouřením zaměstnanců problém. O případném zákazu, ke kterému by inspiroval nový zákon, uvažuje zatím jen necelá pětina zaměstnavatelů.

Nejčastěji mohou zaměstnanci uspokojovat svoji touhu po nikotinu před budovou. Uvnitř firemních objektů si může cigaretu zapálit 35,5 % lidí, speciální kuřárnu má necelá desetina firem.

„Čeští zaměstnavatelé jsou poměrně liberální, a až na výjimky při poptávání zaměstnanců otázku kouření nijak neřeší. Častěji to zajímá firmy se zahraničním managementem. Právně je však problematické ptát se uchazečů o práci, jestli kouří,“ říká obchodní ředitel Předvýběru František Boudný.

Zajímavé je, že firmy ani příliš neřeší ekonomický dopad kouření: čas, který zaměstnanci stráví kouřením, si musí napracovat jen v každé čtvrté firmě. Tři procenta personalistů se hlásí k tomu, že ve firmě mají program na pomoc kuřákům, kteří by se zlozvykem rádi přestali. Dalších 11 procent o zavedení takového benefitu uvažuje.

Co o kouření říká zákoník práce

Zákoník práce už nyní ukládá zákaz kouření na pracovišti i jinde v rámci firmy, kde by byli účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Logickým krokem zaměstnavatele tak může být zřízení kuřáren například před budovou.

„Je třeba podotknout, že zaměstnavatel žádnou takovou povinnost nemá, a zřízení kuřáren je tak jen jeho vstřícným krokem vůči zaměstnancům kuřákům,“ říká Petr Glogar, senior advokát PwC Legal.

Upozorňuje, že vlivem nového protikuřáckého zákona dopadne na některé zaměstnavatele i přísnější úprava, a to například v případě restaurací či školských zařízení, kde je kouření zakázáno v celém objektu. „Nezřízení kuřáren tedy de facto znamená kompletní zákaz kouření na pracovišti a porušení takového zákazu zaměstnancem může vést až k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele,“ dodává Petr Glogar.

Jak to vidí zaměstnavatelé

Radka Krejčí, HR Manager Central Europe, Lindex: Vzhledem k tomu, že se naše jednotky nacházejí v různých obchodních centrech po celé České a Slovenské republice, velmi záleží na tom, jak se ke kuřákům staví management těchto center. My žádné oficiální kuřárny pro naše zaměstnance k dispozici nemáme a ani je s ohledem na zdraví našich zaměstnanců neplánujeme.

Naše společnost se aktivně zaobírá otázkou udržitelnosti, a to nejenom životního prostředí, ale i zdraví zaměstnanců, které podporujeme ve zdravém životním stylu, který se s kouřením neslučuje. Pro naši společnost, která prodává módu, pracují hlavně ženy a žádné ženě cigareta nesluší. Naši zaměstnanci kouří pouze ve chvílích své zákonné přestávky a samozřejmě ve svém volnu.

Peter Uhrík, předseda představenstva, Bilstein Cee: K 1. lednu 2015 jsme se nechali inspirovat hlavním dodavatelem, firmou ArcelorMittal, která v závodě Ostrava zakázala kouření. To jsme udělali i my. Zákaz jsme zavedli hlavně kvůli dodržení bezpečnosti práce, neboť jsme v provozech instalovali tehdy nové plynové rozvody pro nové pece. A také s takovým trochu skrytým záměrem, aby naši zaměstnanci něco udělali pro své zdraví. Víme, že kuřáky je těžké přimět k tomu, aby s touto neřestí skončili, ale máme své úspěchy - několik zaměstnanců kouřit přestalo. Takže zákaz měl pozitivní vliv.

Aktuálně ale uvažujeme o tom, že bychom pro ty, kteří s kouřením zatím nepřestali, vyhradili a zastřešili místo za bránou, kam už nyní na cigaretu chodí.

Bořivoj Líbal, řídící partner mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal: Pro kuřáky je vyhrazené místo před budovou, kde jsou také lavičky na sezení. V případě nepříznivého počasí se nejnáruživější kuřáci vybaví deštníkem, nebo se přesouvají do nedaleké kavárny, kde se kouří, což ovšem s účinnosti protikuřáckého zákona skončí. Kuřárnu žádnou nemáme a zřejmě by ani nebyla podpora pro její zavedení. Zatím o ničem takovém neuvažujeme, věříme že u dospělého a inteligentního jedince je kouření a s tím spojená pozitiva a negativa svoboda volby.

Aleš Kocourek, jednatel české stavební společnosti Kasten: Už mnoho let patří k naší firemní kultuře nekouřit v prostorách společnosti. Asi také proto, že pravidelných kuřáků je u nás minorita. Pro ty, co zvažovali, že přestanou kouřit, jsme v dávné minulosti zavedli benefit v podobě příspěvku na odvykání s podporou a léčebnou pomocí lékaře. Nikdo ho za více než deset let nevyužil.