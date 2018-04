Zakázkové krejčovství: na míru, ale často dráž než v obchodech

D omácí švadleny jsou levnější než salon

I na zakázkovém šití se dá šetřit. Méně než v módním salonu zaplatí zájemce u těch, kteří šijí doma. Práce švadleny na krátké sukni může být oceněna už na 150 korun, zatímco v zakázkovém krejčovství nejméně na tři stovky.

Rozdíly mezi venkovem, městem a zejména Prahou jsou obrovské, často i tisícové. Konkrétněji: pánský oblek lze v odlehlejším částech republiky ušít již za 1000 korun, v hlavním městě i za více než 8000 korun. Podobné je to i v případě dámského kostýmu - tady je horní hranice v průměru 3000 korun.

Některé krejčovské dílny jsou schopny zhotovit oděv do 48 hodin, ale za příplatek - většinou o 50 procent nad původní cenu. Obvykle se čeká týden, čtrnáct dní nebo ještě déle.

Ceny mohou růst u nadměrných velikostí - příplatek je kolem deseti či dvaceti procent.

K ceně šití se musí připočítat ještě látka

Cena se ještě zvýší o látku: metr stojí nejméně 80 korun, v průměru něco přes dvě stovky, u těch kvalitnějších přijde i na více než pět set. Na sukni v délce nad kolena je potřeba asi 60 centimetrů. Vlastní látka, nebo ta ze salonu? To je na výši konečného rozpočtu to nejdůležitější. V prvním případě se totiž účtuje pouze provedená práce, v tom druhém i materiál.

„Je pravda, že ušitá věc je někdy dražší. Kalhoty v obchodě koupím už za osm stovek, za ty z krejčovství platím kolem 1600 korun, někdy i víc. Jenže mi padnou přesně, jsou originální a nemusím si je už nechávat zkracovat,“ říká Alena Novotná z Prahy. Právě drobné úpravy na oděvech zakoupených v obchodu jsou časté, některé prodejny zkracují zdarma, jinde se platí do dvou set.

O bleky pro pány jsou dražší než pro dámy

Do konečné ceny oděvu se promítají ještě další okolnosti. Rozhoduje totiž i náročnost látky: za čtverečky, proužky nebo další ornamenty se připlácí, protože je náročné je sesadit k sobě. Stejně tak za kapsy, podšívku nebo třeba vsadky na pásek. Podstatnou roli hraje i náročnost střihu. „Šití na zakázku je dražší pro muže než pro ženy. Není to kvůli tomu, že by se spotřebovalo více látky. Oblečení pro muže je náročnější na zpracování, navíc je potřeba větší šikovnosti švadleny,“ vysvětluje Renáta Vrbajarová z královehradeckého salonu JR moda.

N a trhu je nedostatek látek

Kdo vlastně služeb krejčích využívá? „Naši klientelu tvoří lidé, kteří většinou nezapadají do konfekce, nemají klasickou velikost nebo jejich postava je formována tak, že potřebuje speciální střih,“ říká Karolína Nožičková z pražského Ateliéru Karol. „Klienty jsou i zákaznice, které chtějí něco jiného, touží se odlišovat. Spíš než extravagantní modely zhotovujeme ty účelové,“ tvrdí Vrbajarová.

Problém nastává při výběru látky. „To je přímo katastrofa. Náš trh je absolutně nedostačující, sháníme je po celé republice,“ stěžuje si Vrbajarová. Krejčovské salony radí: Nekupujte materiál na zhotovení oděvu sami, výběr přenechejte odborníkům. „Většinou se stává, že prodavačky zákazníkům špatně poradí, ať už co do typu látky, nebo její délky. Takže je lepší, když se látka vybírá až v salonu,“ radí Nožičková. Stejné to je i u knoflíků, zipů a dalších doplňků.

V módním salonu ušijí cokoliv

Kdo by nechtěl mít doma model od světoznámého návrháře? Málokdo si ho však může dovolit. Existuje řešení - a to zakázkové krejčovství. Touha vlastnit když už ne originál, tak alespoň kopii je často důvodem, proč lidé módní salony navštěvují. „Pokud si zákazník přinese vlastní návrh, jsme schopni zhotovit oděv do puntíku stejný. Nicméně tohle nemáme rádi, vždy se snažíme, aby nedocházelo ke kopírování - třeba tak, že změníme detaily či něco uděláme úplně jinak,“ informuje Vrbajarová. Další možností je šití podle katalogu nebo vlastní představy. „Jsme schopni zákazníkovi poradit. Pokud víme, že střih nebo zvolený materiál pro něj nejsou to pravé, řekneme to a společně nalezneme jiné řešení,“ dodává.

Výhody a nevýhody šití v salonech + ušijí cokoliv - na oděv se čeká nejméně týden + k dispozici větší výběr látek - dražší než v obchodech + oblečení dokonale padne - musí se chodit na zkoušky

Na kolik přijde manšestrová sukně v délce nad kolena, střih do „áčka“, velikost 38, bez podšívky: Ateliér Karol, Praha 2 000 Kč JR moda, Hradec Králové 1 400 Kč Krej čovství Hanar, Jablonec nad Nisou 700 Kč domácí švadlena 400 Kč

Poznámka: ceny jsou orientační, v korunách a zahrnují látku a ušití sukně.

