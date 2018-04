Zákazníci i obchodníci si stěžují na poštu. Nedoručuje balíky

"Nedávno se mi stalo, že mi pošťačka nedoručila balík s tenisovou raketou, i když jsem byl doma. Vůbec nezvonila, místo toho rovnou hodila do mé schránky oznámení, že si mám balík vyzvednout na poště. Podobnou zkušenost jsem měl v poslední době celkem dvakrát," říká Petr Červený, nespokojený zákazník z Prahy.

Přestože od ledna pošta zavedla nové služby - Balík do ruky a Balík na poštu - a situace by se měla zlepšit, aktuální průzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ukázal, že tomu tak není.

"Tuto opakovanou negativní zkušenost zákazníků s doručováním balíků potvrzuje 60 procent obchodníků. Někteří prodejci evidují až 10 procent svěřených zásilek, které není Česká pošta schopna spotřebitelům doručit," uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dodává, že na tyto praktiky si stěžují internetoví obchodníci celoročně. Výjimečnou negativní zkušenost s doručováním zásilek má 24 procent z nich, žádnou stížnost nehlásí jen 16 procent prodejců.

Obchodníci poukazují i na skutečnost, že poštovní pracovníci mnohdy ani nenaloží zásilku do auta. Místo toho rovnou pošlou po listovní doručovatelce oznámenku, že zákazník nebyl zastižen. "Jsem však přesvědčen, že se ve všech uvedených případech nejedná o systémovou chybu nebo úmysl České pošty jako organizace. Spíš jde o chyby jednotlivců, kteří si chtějí zjednodušit práci," myslí si Jan Vetyška.

Mobilní aplikace Sledovat svoji zásilku či vyhledat nejbližší poštu mohou majitelé chytrých telefonů, když si stáhnou aplikaci České pošty.

Je zdarma a je určena pro mobily s operačním systémem iOS a Android.

Aplikace je v češtině a angličtině.

Obchodníci dělají práci za poštu

Trhliny v kvalitě zásilkové služby České pošty dělají internetovým obchodníkům starosti ještě v jednom ohledu. Jsou totiž denně nuceni kontrolovat na internetových stránkách přepravce funkci "sledování zásilek". Sami pak musí upozorňovat zákazníky e-mailem nebo telefonicky, že jim leží balík na poště.

To souvisí s dalším nešvarem. Pracovníci pošty pokaždé ani to oznámení do schránky nehodí. "Zákazníci si tak ve stanovené lhůtě balík nepřevezmou a pošta jej odešle obchodníkovi zpátky. Vrácenou zásilku tak musí prodejce posílat zákazníkovi znovu, navíc na vlastní náklady a v některých případech dokonce opakovaně," objasňuje Jan Vetyška.

Podle něj je možné při opakované špatné zkušenosti využít služeb konkurenčního dopravce nebo si na postup pošty stěžovat. Pokud zákazníci se stížností u pošty nepochodí, mohou se obrátit na Asociaci pro elektronickou komerci.

Využít k přepravě zásilky jinou společnost než Českou poštu lze i v případě, že si necháte posílat zboží ze zahraničí. Jen tak se můžete vyhnout poplatkům, které si účtuje pošta navíc za to, že vyhotoví celní deklaraci nebo uloží balík do dočasného skladu.

Mluvčí České pošty Ivo Mravinac nahlíží výsledky z jiného úhlu a označil je za vynikající vysvědčení. "Výzkum neuvádí, kolik se účastnilo respondentů, fakta jsou uváděná pouze v procentech, takže nevíme, jak velkou část trhu postihla. Ale jestliže si podle údajů APEK 76 procent zákazníků volí pro dopravu svého zboží Poštu, co více bychom si mohli přát?" zhodnotil.

