Zákazy v práci se už nenosí, teď je doba sledování

Pozor na to, co na internetu v kanceláři hledáte. To, co lidé dělají na pracovních počítačích, monitorují čtyři z pěti firem v Česku. O monitorování vás zaměstnavatel nemusí předem informovat.