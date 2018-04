Zákeřná tréma, zbavte se jí malou lstí

Vyberte si posluchače

Co vás na veřejném vystoupení stresuje? Desítky upřených očí. Vyberte si proto v publiku, přívětivou tvář a představujte si, že mluvíte jenom k ní. V momentě, kdy se vám to podaří, dovolte svým očím opatrné výpravy zpátky do sálu. Ostatní nesmějí mít pocit, že si jich nevšímáte. Čas od času prohlédněte celý prostor a vraťte se ke své „oběti“. Je výhodné zvolit si člověka, který sedí v poslední řadě.

Všichni, kteří sedí před ním, budou mít pocit, že váš pohled míří i na ně, i když si jich ve skutečnosti nebudete příliš všímat. Pokud se zaměříte na přední řady, posluchači vzadu nabudou dojmu, že je ignorujete.

Chytněte se propisky

Nervózní lidé obvykle nemají volné ruce. Není to náhoda. Předmět, který drží, slouží jako opora, pomyslná hradba, za kterou se cítí bezpečně.

Podobnou funkci má třeba řečnický pult, oddělí vás od auditoria a pevně se o něj opřete. Propisovací tužka v ruce slouží jako hůlka, které se můžete přidržet.

Pište na tabuli

Nakreslíte-li přehledný graf nebo si vypomůžete promítáním prezentace z dataprojektoru, odpoutáte pozornost od svých gest. Vědomí, že se posluchači dívají většinou jinam než na vás, vám výrazně uleví. Nesoustředíte se už tolik na to, jak vypadáte. Kreslení dobře zvažte, pokud nejste příliš zruční. Ztrémovaný člověk, snažící se vysvětlit zcela nesrozumitelný obrazec, je to nejhorší, co se může u řečnického pultu vyskytnout.

Přiznejte se

Některým lidem pomáhá, když se k trémě hned zpočátku přiznají a společně s publikem se jí zasmějí. Zkuste to v situaci, kdy vaši posluchači vědí, že nejste zvyklí na veřejné vystupování. Tento trik se naopak nehodí pro případ, že je veřejný projev součástí vaší profese nebo má posluchače přesvědčit o vašich kvalitách.

Rada MF DNES

Na trému při veřejném vystoupení zabírá, když si v publiku najdete sympatickou tvář a mluvíte k ní.