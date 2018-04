Zdražení zápisu o tisícovku od podnikání neodradí, říká expert

Podle viceprezidenta Notářské komory České republiky Miloslava Jindřicha to však zájem o zakládání nových firem neovlivní.

Loni bylo v Česku zapsáno přes dvanáct tisíc nových společností. Nebude jich letos méně právě kvůli větší finanční zátěži?

S tím, kdo se rozhodl založit společnost, navýšení soudních poplatků určitě neotřese. V drtivé většině se totiž zakládají společnosti s ručením omezeným, a tam je rozdíl jen tisíc korun. V poslední době ale počet nově založených společností poklesl, důvodem je ještě stále doznívající ekonomická krize. Lidé více zvažují smysl, efektivitu a rizika podnikání. Naopak přibylo rušení společností zejména likvidací a taky jejich fúzemi.

Jaké obchodní společnosti je možné založit?

Kromě kapitálových, což jsou akciové společnosti a ty s ručením omezeným, lze založit osobní společnosti, jako jsou veřejná obchodní a komanditní. Ty však musí mít alespoň dva společníky a zakládají se výjimečně, zejména proto, že společníci odpovídají za rizika celým svým majetkem. U notáře se zakládají především společnosti s ručením omezeným a akciovky.

Proč jsou vlastně společnosti s ručením omezeným tak oblíbené?

Umožňují riskantnější a pro společníky klidnější podnikání. Mohou totiž přijít jen o to, co do firmy vložili, za závazky společnosti odpovídá jen ona sama a pouze svým majetkem – samozřejmě, pokud se společníci za závazky firmy nezaručili osobně. Možnost, že podnikatel přijde o střechu nad hlavou, je tak velmi malá.

Je založení společnosti náročný proces?

Vůbec ne. Jestliže podnikatelé využijí všech notářských služeb, mohou mít společnost s ručením omezeným založenou za tři dny, možná i za dva. A pokud to jde bez problémů, je možné v obdobném čase založit dokonce i akciovku, která má mnohem větší nároky na obsah zakladatelské smlouvy a na předchozí předjednání mezi zakladateli.

Poradíte, jak na to?

Když chci založit společnost, musím předem vědět, jak se bude jmenovat, kde bude její sídlo, jakou živnost chci mít. V případě více společníků, jaký bude jejich podíl, kdo bude jednatelem.

Pokud v tom mám jasno, sjednám si schůzku u notáře? A můžu si vybrat jakého chci?

Přesně tak. Po telefonu mu oznámíte svůj záměr založit společnost, všechny informace o ní pošlete e-mailem a sjednáte termín sepsání zakladatelského dokumentu a dalších listin. Nebývá delší než dva tři dny. Notář všechny listiny připraví. Při sepsání se pak doladí detaily. Notář je povinen předcházet sporům, takže na rozdíl od advokáta "nekope" za jednu stranu, ale musí nestranně poučit všechny o obsahu zakladatelského dokumentu, o přednostech či nevýhodách jednotlivých ujednání. Lidé moc nevědí, že notář může na žádost poskytnout komplexní právní služby. Také vyhotoví výpis z katastru nemovitostí ohledně budovy, kde bude sídlo společnosti, výpisy z rejstříku trestů... Nemají-li zakladatelé svého advokáta, notář sepíše návrh na zápis do obchodního rejstříku a všechny další dokumenty.

Co potom?

Pak zajdete do banky. Doporučuji sjednat si předem schůzku s bankéřem a informovat ho, že hodláte na společnost založit účet, na který budou splaceny vklady zakladatelů. Banka chce vidět zakládající dokument, který vydá notář. Žádné originály se tam ale nenechávají, banka si udělá kopie. Dál cesta vede na živnostenský úřad. Tam je nutné zapsat si živnost. Komplikovanější je to ovšem u živností, kde je potřeba koncese.

A nemůže to za mě udělat notář?

Účet v bance by měl založit podnikatel, ale na živnostenském úřadu, stejně jako u rejstříkovému soudu, jej může zastoupit notář.

Kolik za založení společnosti zaplatím?

Po založení společnosti s ručením omezeným je třeba před jejím zápisem do obchodního rejstříku složit jako vklad v případě minimálního základního kapitálu 200 tisíc korun těchto 200 tisíc, je-li společník jeden. Pokud je jich víc, musí složit celkem nejméně 100 tisíc korun s tím, že zbývajících 100 tisíc lze doplatit ve lhůtě sjednané v zakladatelském dokumentu, nejdéle do pěti let. Zcela výjimečně se sjednává vyšší základní kapitál.

Návrh nového občanského zákoníku by však mohl tato čísla změnit...

Podle něj by u společnosti s ručením omezeným mohl být vklad společníka třeba jen jedna koruna. Při jednom společníku by tedy základní kapitál byl jen koruna. Společníci totiž většinou peníze jen vloží a hned po vzniku společnosti je použijí. Předepsání výše základního kapitálu je tedy jen nepříjemná komplikace, kdy se musí peníze narychlo shánět.

Mohla by se změnit i výše vkladu u akciové společnosti?

Ne, tam se o změně neuvažuje, měl by zůstat základní kapitál dva miliony korun.

Takže musím mít připraveno dvě stě tisíc. Jaké další výdaje mě čekají? Kolik zaplatím notáři?

Odměna notáře je stanovena procentuálními sazbami z výše základního kapitálu. Je-li 200 tisíc korun, dostane notář 3 200 korun plus 20 procent DPH. U akciové společnosti při nejběžnějším základním kapitálu dva miliony korun činí odměna notáře 12 800 korun plus daň. Připočíst je třeba poplatek u živnostenského úřadu tisíc korun a samozřejmě soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku.

A když požádám notáře, aby to vyřídil celé? Kolik to bude stát?

Notář může poskytovat i právní služby, tudíž může dát komplexní servis. Pak si už ale počítá smluvní ceny podle advokátního tarifu, každý má jiné. Včetně těchto doplňkových služeb přijde založení společnosti s ručením omezeným při základním kapitálu u notáře asi na šest tisíc korun.