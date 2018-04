Základní informace o hypotékách

Hypotéka je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i jiným objektem. Klasický hypoteční úvěr se používá na investice do nemovitostí, tedy na koupi, stavbu, modernizace, ale také pro vypořádání majetkoprávních vztahů (dědictví, spoluvlastnictví) a refinancování jiných úvěrů. Od roku 2004 lze však poskytovat i tzv. americké hypotéky, což jsou neúčelové úvěry, může z nich být financováno víceméně cokoli. Podmínkou však zůstává zajištění zástavním právem k nemovitosti.

Pokud používá banka k financování hypotečních úvěrů emisi hypotečních zástavních listů, může ji poskytnout maximálně do výše 70 % ceny financované nemovitosti. V tom případě nabízí banka další doplňkové úvěry tak, že klient může získat i více než 70% z obvyklé ceny nemovitosti (dnes i 100%). Pokud banka nepoužívá k financování úvěrů hypoteční zástavní listy, může půjčit žadateli o úvěry i vyšší procento z obvyklé ceny nemovitosti.

Hypotéku si můžete sjednat u hypotečních bank s dobou splatnosti 5 až 30 let. Před uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru banka důkladně prověří Vaše majetkové poměry a majetkoprávní vztahy k financované nemovitosti. To pro Vás znamená především obíhání několika institucí a získávání výpisů, potvrzení a razítek. Na základě doložených informací banka posoudí Vaši bonitu a podle ní navrhne pro Váš úvěr úrokovou míru. Znamená to, že můžete mít na stejný úvěr od stejné banky jinou sazbu než Váš kolega.

Hypoteční úvěr lze sice u některých ústavů získat již od výše 100 000 Kč, pro profinancování investic do bydlení do výše 300 – 500 000 Kč je ale obvykle výhodnější stavební spoření . Velmi zajímavou a obvykle výhodnou možností je také kombinace hypotéky se stavebním spořením .

Státní podpora hypotečních úvěrů

Atraktivitu hypotékám dodává státní příspěvek, který výrazně snižuje úrokovou míru z úvěru. Do září 2002 bylo možno získat státní příspěvek pouze na pořízení nové bytové jednotky a jen do určité výše (podrobnosti najdete v článku Státní podpora hypotečních úvěrů na nové nemovitosti). Od 1. září 2002 nabylo účinnosti nařízení vlády o státní finanční podpoře hypotečních úvěrů na starší byty (podrobnosti najdete v článku Státní podpora hypotečních úvěrů na starší nemovitosti). Obě podpory se stanovují na každý rok podle skutečné hladiny sazeb úvěrů v předešlém roce. (Vzhledem k nízké výši aktuálních úrokových sazeb na trhu jsou však obě formy státní podpory v současné době nulové: na nové nemovitosti od 1. února 2003, na starší nemovitosti od 1. února 2005.)

Funguje i nepřímá forma státní podpory, která spočívá v možnosti odpočtu zaplacených úroků z daňového základu.