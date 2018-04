Zákoník práce patnáctkrát jinak

Společný návrh změn předložili odboráři i lidé z vedení ministerstvu práce a sociálních věcí, které připravuje technickou novelu zákona. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a člen představenstva společnosti Škoda Auto Martin Jahn označil za nejdůležitější návrh, který ulehčuje přesčasovou práci vedoucích pracovníků, a změny umožňující pružnější rozvržení pracovní doby. Vedle toho by se měly upravit například příplatky,mzda za práci přesčas, odstupné, stravování či pracovní doba mladistvých.

Dohodu se podařilo uzavřít poprvé za dobu kontaktů mezi Svazem průmyslu a Českomoravskou konfederací odborových svazů. „Vnímáme to jako pozitivní krok i do budoucna. K takovýmto dohodámbymělo docházet častěji ve všech oblastech, na kterých mají obě strany zájem,“ popsal pocity zúčastněných místopředseda konfederace Jaroslav Zavadil. Obě strany věří, žeministr prá- ce Petr Nečas tyto společně do hodnuté připomínky zapracuje do návrhu novely, kterou nyní připravuje k předložení vládě. Všechny návrhy podle mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Blanky Růžičkové podporují také čtyři významné zahraniční obchodní komory v České republice.

Nový zákoník práce má Česká republika od ledna. Pro některé velké firmy nový kodex znamenal administrativní náklady za desítky milionů korun. Zákoníkem práce se řídí pět milionů zaměstnanců a desítky tisíc zaměstnavatelů.