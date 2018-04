Nejtvrdší je zákoník práce v Belgii, Němci nemají nárok na odstupné

Přehledně: podmínky pro propouštění zaměstnanců Ázerbájdžán: výpovědní doba pouze v případě reorganizace a změny pracovních podmínek (jeden, resp. dva měsíce).

výpovědní doba pouze v případě reorganizace a změny pracovních podmínek (jeden, resp. dva měsíce). Belgie: výpovědní doba různá, malá pracovněprávní ochrana zaměstnanců, absolutní moc je na straně zaměstnavatelů, přesto statisticky patří mezi země, kde jsou náklady na propuštění zaměstnanců nejvyšší; když firma propustí bílý límeček (duševní práce), náklady na skončení pracovního poměru jsou vyšší než u modrých límečků (manuální práce), což je diskriminační; zaměstnanec nemá právo na odstupné, to je vyplaceno pouze v případě, že bylo předem zakotveno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi.

výpovědní doba různá, malá pracovněprávní ochrana zaměstnanců, absolutní moc je na straně zaměstnavatelů, přesto statisticky patří mezi země, kde jsou náklady na propuštění zaměstnanců nejvyšší; když firma propustí bílý límeček (duševní práce), náklady na skončení pracovního poměru jsou vyšší než u modrých límečků (manuální práce), což je diskriminační; zaměstnanec nemá právo na odstupné, to je vyplaceno pouze v případě, že bylo předem zakotveno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi. Bulharsko: výpovědní doba jeden až tři měsíce; vyplácí se čtyřměsíční odstupné, pokud zaměstnanec nespáchá závažný přestupek.

výpovědní doba jeden až tři měsíce; vyplácí se čtyřměsíční odstupné, pokud zaměstnanec nespáchá závažný přestupek. Česká republika: výpovědní doba dva měsíce; výše odstupného je odvozena od počtu odpracovaných let – jeden až tři měsíční platy.

výpovědní doba dva měsíce; výše odstupného je odvozena od počtu odpracovaných let – jeden až tři měsíční platy. Dánsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až šest měsíců.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až šest měsíců. Finsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od 14 dnů až do šesti měsíců; zaměstnanec nemá právní nárok na odstupné, ledaže bylo uvedeno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od 14 dnů až do šesti měsíců; zaměstnanec nemá právní nárok na odstupné, ledaže bylo uvedeno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi. Francie: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až dva měsíce.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až dva měsíce. Chorvatsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let dva týdny až tři měsíce, u zaměstnanců starších 50 let pracujících u firmy přes 20 let o dva týdny, u starších 55 let o jeden měsíc delší.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let dva týdny až tři měsíce, u zaměstnanců starších 50 let pracujících u firmy přes 20 let o dva týdny, u starších 55 let o jeden měsíc delší. Itálie: výpovědní doba různá; odstupné jeden měsíční plat za každý odpracovaný rok.

výpovědní doba různá; odstupné jeden měsíční plat za každý odpracovaný rok. Litva: výpovědní doba dva až čtyři měsíce.

výpovědní doba dva až čtyři měsíce. Lotyšsko: výpovědní doba od 10 dnů do jednoho měsíce; odstupné až čtyři platy podle odpracovaných let.

výpovědní doba od 10 dnů do jednoho měsíce; odstupné až čtyři platy podle odpracovaných let. Maďarsko: výpovědní doba podle odpracovaných let 30 až 90 dnů; zaměstnanec má nárok na odstupné, odpracoval-li ve firmě alespoň tři roky, pokud ho navíc zaměstnavatel propustí méně než pět let před odchodem do důchodu, dostane k tomu ještě tři platy navíc.

výpovědní doba podle odpracovaných let 30 až 90 dnů; zaměstnanec má nárok na odstupné, odpracoval-li ve firmě alespoň tři roky, pokud ho navíc zaměstnavatel propustí méně než pět let před odchodem do důchodu, dostane k tomu ještě tři platy navíc. Německo: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od čtyř týdnů do sedmi měsíců; na odstupné nemá zaměstnanec právní nárok, vyplácí se, jen pokud bylo předem zakotveno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od čtyř týdnů do sedmi měsíců; na odstupné nemá zaměstnanec právní nárok, vyplácí se, jen pokud bylo předem zakotveno v pracovní nebo kolektivní smlouvě či ve výpovědi. Nizozemsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až čtyři měsíce; odstupné, jen když bylo sjednáno ve smlouvě či výpovědi.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až čtyři měsíce; odstupné, jen když bylo sjednáno ve smlouvě či výpovědi. Norsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až šest měsíců; odstupné pouze v případě, že bylo sjednáno předem ve smlouvě či výpovědi.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až šest měsíců; odstupné pouze v případě, že bylo sjednáno předem ve smlouvě či výpovědi. Polsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let dva týdny až tři měsíce; odstupné odvozeno od počtu odpracovaných let – jeden až tři měsíční platy.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let dva týdny až tři měsíce; odstupné odvozeno od počtu odpracovaných let – jeden až tři měsíční platy. Rakousko: výpovědní doba nejméně šest týdnů.

výpovědní doba nejméně šest týdnů. Rumunsko: výpovědní doba nejméně 20 pracovních dnů.

výpovědní doba nejméně 20 pracovních dnů. Rusko: výpovědní doba dva měsíce.

výpovědní doba dva měsíce. Slovensko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až tři měsíce; odstupné odvozeno od odpracovaných let – jeden až tři měsíční platy.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až tři měsíce; odstupné odvozeno od odpracovaných let – jeden až tři měsíční platy. Slovinsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až čtyři měsíce, odstupné podle odpracované doby až deset platů.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až čtyři měsíce, odstupné podle odpracované doby až deset platů. Španělsko: výpovědní doba 15 dní, donedávna velká ochrana zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, zaměstnavatelé je v praxi téměř nemohli propustit, jinak jim museli vyplácet odstupné, takže firmy se bály uzavírat smlouvy s novými zaměstnanci a pracovní trh byl ochromen; až nyní, když je téměř každý čtvrtý Španěl bez práce, se vláda uchýlila k radikálním reformám; odstupné ve výši až 12 měsíčních platů.

výpovědní doba 15 dní, donedávna velká ochrana zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, zaměstnavatelé je v praxi téměř nemohli propustit, jinak jim museli vyplácet odstupné, takže firmy se bály uzavírat smlouvy s novými zaměstnanci a pracovní trh byl ochromen; až nyní, když je téměř každý čtvrtý Španěl bez práce, se vláda uchýlila k radikálním reformám; odstupné ve výši až 12 měsíčních platů. Švýcarsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až tři měsíce.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let jeden až tři měsíce. Švédsko: výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od dvou týdnů do šesti měsíců; zaměstnanec nemá zákonné právo na odstupné, přesto v pracovních smlouvách je běžně stanoveno šest až 15 měsíčních mezd.

výpovědní doba podle počtu odpracovaných let od dvou týdnů do šesti měsíců; zaměstnanec nemá zákonné právo na odstupné, přesto v pracovních smlouvách je běžně stanoveno šest až 15 měsíčních mezd. Velká Británie: výpovědní doba jeden týden za každý odpracovaný rok, maximálně však 12 týdnů; pokud tedy zaměstnanec odpracuje u jednoho zaměstnavatele pouhý rok a méně, výpovědní doba uplyne během týdne, to je nejkratší lhůta v Evropě. Zdroj: Deloitte Legal