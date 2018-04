Zakousl papouška za 50 000. Pojišťovna zafungovala, kamarádství krachlo

Eva popíjela kávu, zabořená v pohodlném křesle na návštěvě u své známé Karolíny. Zatím nebyly kamarádky na život a na smrt, potkaly se ve fitcentru, slovo dalo slovo, zjistily, že mají podobné zájmy, podobné manžely, podobné starosti. Eva v novém bydlišti hledala, s kým si občas popovídat, a tak byla ráda, když se dohodly na odpoledním venčení psů a následné kávě u Karolíny doma.

Venčení probíhalo vesele, Evin kříženec jezevčíka Ferda si rozuměl s bíglicí Betkou a tak, když se po víc než hodinové procházce blížili ke Karolínině domku, vypadalo to, že oba psi spokojeně usnou, a obě dámy si dopoví všechno, co zatím jen nakously.

Než káva vychladla, ukazovala Karolína Evě rodinnou chloubu: mluvícího papouška. Papouch to nebyl ledajaký, ale značkový žako. Uměl mluvit skoro plynně, uznejte, slovní zásoba 80 slov, to už stačí pro základní přežití. Obě dámy se nad ním chvíli rozplývaly a pak zavřely dveře do pracovny, kde žako sídlil, a šly si vypít tu kávu.

Ferda bohužel otvírat dveře umí

Jenže Ferdovi to vrtalo hlavou, chtěl se na papouška podívat ještě jednou. A tak zalehl poblíž dveří do pracovny a tvářil se nevinně. Pak už zbývalo jen počkat, až se panička rozněžní nad suprovými šaty, které jí přinesla ukázat Karolína. Hop, otevírat dveře Ferda umí, skok, lovit papoušky taky umí.

"Byla to klasická situace, kdy všichni současně brečí, jsou naštvaní, je jim trapně, když se začne mluvit o penězích," popisuje Eva. Naštěstí měla pojistku odpovědnosti a pojišťovna škodu bez zbytečných průtahů zaplatila. Ale i tak jedno kamarádství skončilo dřív, než stačilo začít, protože citová újma se zaplatit nedá.

Shrnutí:

Původní: cena papouška 30 000 korun

Aktuální: cena 50 000 korun (díky slovní zásobě)

Pojišťovna proplatila: 48 000 korun

Typ pojištění: pojistka odpovědnosti v občanském životě

Potřebné podklady: popis události, čestné prohlášení majitelky papouška.