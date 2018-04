Žaloba zaměstnavatele

Bohužel, mýlíte se. Občanský soudní řád totiž upravuje i doručování písemností účastníkům řízení. Pokud si účastník písemnost od soudu nepřevezme, přichází na řadu náhradní doručení. Podanou žalobu vám bude soud doručovat do vlastních rukou. Pokud nebudete zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržujete, budete o uložení písemnosti vyrozuměn.

Když zásilku nevyzvednete do deseti dnů od uložení, bude se považovat poslední den této lhůty za den doručení, ačkoli jste se o uložení nedozvěděl. Nejde-li o doručení do vlastních rukou a zásilku si nevyzvednete do tří dnů od uložení, bude považován poslední den lhůty za den doručení. Tím, že si zásilky od soudu nevyzvednete, zbavujete se možnosti se bránit a uvést své argumenty.

Může se stát, že vás soud v některé zásilce upozorní na povinnost k žalobě se vyjádřit. V případě, že nárok v ní uplatněný neuznáte, uloží vám povinnost, abyste uvedl skutečnosti, na nichž stavíte svoji obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, kterých se dovoláváte, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Pokud byste se včas nevyjádřil, ačkoliv by vám v tom nebránil žádný vážný důvod, mělo by se za to, že nárok, který je proti vám uplatňován, uznáváte. V takovém případě by byl vynesen takzvaný rozsudek pro uznání.

Pokud by vám byla doručena žaloba do vlastních rukou a předvolání k jednání a vy byste se k jednání nedostavil, mohl by soud v případě, že bude považovat tvrzení žalobce za nesporná, rozhodnout i rozsudkem pro zmeškání. Proti rozsudku pro uznání a proti rozsudku pro zmeškání je možné odvolání jen výjimečně. Skutečnost, že jste se nevyjádřil k žalobě nebo se jednání nezúčastnil mezi tyto důvody nepatří. Je proto ve vašem zájmu, abyste se k jednání dostavil, a pokud budete vyzván k vyjádření, abyste tak učinil.