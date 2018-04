Založení účtu a zřízení služby internetového bankovnictví není vždy bez problémů

Účty pro potřeby tohoto testu byly zakládány na začátku května. Během zakládání byly sledovány i znalosti přepážkových pracovníků v oblasti přímého bankovnictví. V průměru zabralo založení jednoho účtu 35 minut, přičemž nejdelší čas byl zaznamenán u Komerční banky (45 minut + 25 minut) a nejkratší u eBanky (25 minut).

Znalosti přepážkových pracovníků bank byly vesměs velmi skromné. Většina z nich zná dobře produkty své banky, ale o konkurenci neví téměř nic. Také praktické zkušenosti s internet bankingem své banky mělo minimum pracovníků, a to zaměstnanců Citibank, Bank Austria Creditanstalt a eBanky. Určitý přehled o konkurenci měli jen zaměstnanci Citibank, Bank Austria Creditanstalt a Raiffeisenbank.

Velmi zajímavé bylo zakládání účtu v Komerční bance. Po příchodu do pobočky byly pracovnice z mého požadavku poměrně zmatené a odvolávaly se na to, že službu Mojebanka zřizují poprvé a tudíž s ní nemají zkušenosti. Po sepsání smlouvy o běžném účtu na pobočce jsem musel jít opět domů a na svém počítači vygenerovat „osobní certifikát“. Ten jsem elektronicky odeslal zpět do banky. Následně jsem se vydal druhý den znova na pobočku, kde jsem uzavřel další smlouvu – tentokrát o poskytnutí osobního certifikátu a o užívání internetového bankovnictví.

Po dvou dnech jsem podle instrukcí pracovnic na přepážce vyzkoušel přihlášení. Bohužel bez úspěchu. Na lince telefonické podpory uživatelů (která byla velmi kvalitní i co se týče technických znalostí) jsem zjistil, že má uživatelská práva nebyla ještě pobočkou zadministrována a že vše bude v pořádku do příštího dne. Tak se stalo a celková doba zprovoznění činila pět pracovních dní.

Zajištění bezpečného prostředí internet bankingu

Banky využívají tři různé způsoby, jak zajistit bezpečnost svého internet bankingu. Mohou zvolit buďto jednoduché přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla nebo autentizaci uživatele pomocí bezpečnostního certifikátu anebo pomocí tzv. PIN-kalkulátoru.

Pokud se stanete klientem banky, která zvolila druhé řešení, tedy autentizaci bezpečnostním certifikátem, čeká Vás určité omezení výhod plynoucích z internet bankingu. Bezpečnostvní certifikát je totiž soubor, který je nutné nahrát do internetového prohlížeče a díky němu si Váš počítač a bankovní server navzájem ověří svou totožnost. Budete-li tedy chtít využít pro přístup k penězům jiný než obvyklý počítač, musíte si nahrát certifikát na disketu a na nový počítač jej nahrát. Z toho vyplývá zmiňované omezení.

Častým řešením je také třetí způsob, tedy identifikace uživatele pomocí PIN-kalkulátoru. To je malý přístroj (velikosti malé kalkulačky), který generuje podle určitého pevně stanoveného způsobu náhodná čísla. Toto vygenerované číslo je poté nutné zapsat při přihlašování, aby mohla banka ověřit oprávněnost Vašeho přístupu. Z toho vyplývá, že také PIN-kalkulátor musí mít klient při sobě pokaždé, když se chce do banky přihlásit.

Přehled využívaných způsobů pro zabezpečení spolu s časy nutnými pro zprovoznění internet bankingu:



Banka Čas potřebný pro zprovoznění* Zabezpečení přístupu Komerční banka 5 dní certifikát Živnostenská banka 5 dní certifikát eBanka ihned PIN-kalkulátor Union banka 2 dny PIN-kalkulátor Citibank 3 dny běžné heslo Bank Austria Creditanstalt 2 dny PIN-kalkulátor Raiffeisenbank 4 dny certifikát

*čas začíná běžet dnem, kdy je založen účet na pobočce a zahrnuje i den zprovoznění

Z tabulky tedy jednoznačně vyplývá, že v rychlosti předčí eBanka jednoznačně konkurenci. jako jediná je schopna zprovoznit klientovi internet banking okamžitě.

Výsledky testu v jednotlivých kategoriích naleznete zde.

Úvodní komentář k testu internetového bankovnictví naleznete zde.

Jaké jsou vaše zkušenosti s internetbankingem? Jak dlouho jste museli čekat na zřízení této služby? Považujete několikadenní lhůtu na zprovoznění této formy komunikace s účtem za příliš dlouhou? Podělte se s námi o vaše zkušenosti.