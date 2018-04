Založení účtu nemusí proběhnout bez problémů

Založení běžného účtu s možností internetového bankovnictví je v různých bankách různě složité. Např. do eBanky stačí zajít jednou, a za půl hodiny máte zprovozněný účet a ještě vám stihnou vysvětlit, jak internetové bankovnictví funguje. Jednoduchý postup nabízí i Raiffeisenbank, Česká Spořitelna a Živnostenská banka. Tam také stačí zajít jen jednou, ale přístupová hesla Vám budou zaslána poštou s asi pětidenním zpožděním. V Raiffeisenbank Vám vysvětlí i základní principy fungování, v České Spořitelně a Živnostenské bance jste odkázáni na sebe a podrobný návod. Ani zde doba založení účtu nepřesahuje 30 minut.

Poněkud složitější situace je v Union bance. Tam jste sice také do půl hodiny hotoví, ale smlouvu o internetovém bankovnictví s vámi uzavřou až druhý den. To znamená, že do banky musíte dvakrát. Odměnou je to, že můžete službu používat ihned a proces je tak časově úspornější než u bank, u kterých dochází k poštovní korespondenci.

Na první pohled jednoduchá se zdála být situace v Komerční bance. Běžný účet vám zde založí také za pár minut, ale abyste mohli používat pro své transakce internet, musíte do banky přijít s certifikátem, který lze vygenerovat na stránkách banky. To bohužel ví předem jen málokterý klient a do banky tak musíte také dvakrát. O vygenerování certifikátu jsme se naneštěstí snažili v době, kdy měla Komerční banka problémy se svým systémem a proces se tak protáhl na několik dní. Ani po jeho opětovném uvedení do provozu se nám však nepodařilo certifikát vygenerovat. Zašli jsme proto do pobočky v ulici Na Příkopě, kde jsme účet zakládali, a chtěli jsme vygenerovat certifikát tam. K našemu překvapení nám bylo pracovnicemi sděleno, že tuto službu umí zprovoznit jen jediná pracovnice a ta má zrovna dovolenou. Měli jsme proto počkat, až se za 10 dní z dovolené vrátí. Milým překvapením byla po výše uvedených zkušenostech spolupráce s pobočkou v Teplicích. Zde nám po vzpomenutí výše uvedených problémů vyšly pracovnice maximálně vstříc a vygenerovali certifikát přímo v bance, založili účet, a příští den již bylo možné internetové bankovnictví používat.

Zvláštním hráčem na poli internetového bankovnictví je HVB Bank Czech Republic, která vznikla sloučením bankovních domů BankAustria Creditanstalt a HypoVereinsbank. Účet jsme zakládali v bývalé pobočce BankAustria Creditanstalt, a byli jsme prvním klientem, který požádal o internetové bankovnictví pod hlavičkou HVB. Proto trvalo zprovoznění internetového bankovnictví déle než v jiných bankách. Nicméně po druhé návštěvě již byl účet uveden do provozu. Zajímavý byl též požadovaný počáteční vklad ve výši 200 000 Kč, jehož výše není na českém trhu právě standardní.

Vemi překvapivě skončilo zakládání účtu v Citibank. Na rozdíl od ostatních ústavů požadovala pracovnice velké množství osobních údajů (vzdělání, zaměstnání, přibližný příjem apod.), což není pro každého zrovna příjemné. Nicméně smlouvu jsme uzavřeli a do týdne očekávali vyrozumění o založení účtu a přístupová hesla. Po týdnu jsme však obdrželi dopis, ve kterém stálo : "děkujeme Vám za projevený zájem o otevření Citibank účtu. Bohužel však za současné situace nemůžeme Vaší žádosti vyhovět." Chtěli jsme znát důvody odmítnutí, ale naší žádosti nebylo ze strany banky vyhověno. Jedno odmítnutí prý ovšem neznamená, že i další pokus o založení nebude úspěšný.

