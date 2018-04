Založit firmu v Česku není hračka. Stojí to 30 tisíc korun a 20 volných dní

Zatímco v Česku trvá založení společnosti dvacet dní, například v Belgii jen čtyři, ve Francii sedm, na Slovensku šestnáct. Vůbec nejlépe jsou na tom obyvatelé Nového Zélandu, ti dokumenty potřebné k podnikání vyřídí za jediný den.

Fakta Země, kde je nejsnazší začít podnikat

1. Nový Zéland

2. Austrálie

3. Kanada

4. Singapur

5. Makedonie

6. Hongkong

7. Bělorusko

8. Gruzie

9. Spojené státy

10. Rwanda Zdroj: Světová banka, studie Doing Business 2011

Vyplynulo to z průzkumu Světové banky, která zjišťovala podnikatelské podmínky v mnoha zemích.

"Česká republika se umístila až na 130. příčce ze 183. Oproti loňskému roku si trochu pohoršila," říká Petra Janáková ze společnosti Smart Companies, která se zabývá zakládáním a prodejem firem. "Každý, kdo chce v tuzemsku začít s podnikáním, musí projít devět kroků - mezi nimi jsou například získání výpisu z rejstříku trestů, notářský zápis, potvrzení o složení základního kapitálu, ohlášení živnosti, registrace k daním a pojištění. To vše zabere 20 dní."

V zakládání společností na tom tedy Česko není moc dobře, ale podle průzkumu si země výrazně polepšila v celkových podnikatelských podmínkách, které svým obyvatelům nabízí. Z loňského 82. místa poskočila na 63. příčku.

Nejvíce zaplatíte za notářský zápis

Podle údajů Světové banky si český podnikatel musí na vyřízení formalit k založení živnosti připravit v průměru třicet tisíc korun.

Nejvyšší položkou je notářský zápis společnosti, který stojí kolem 24 tisíc korun. Za ohlášení živnosti zaplatíte tisíc korun, na pět tisíc korun přijde prvozápis. Je třeba počítat ještě se stovkovými položkami na výpisy z katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

V Belgii si musí ten, kdo chce začít s podnikáním, připravit kolem 1 700 eur (přibližně 42 tisíc korun). Podobné je to i v Rakousku. Na Slovenku to mají budoucí podnikatelé levnější, všechny poplatky je vyjdou zhruba na 550 eur. Ve Francii je pořídí ještě levněji, přibližně za 300 eur.

O pomoc lze požádat profesionály

Že není jednoduché začít v Česku s podnikáním, potvrzuje i Martin Burian z Prahy, který nedávno zakládal firmu zabývající se vedením účetnictví. "Sám bych v tom tápal, pro laika je to všechno velmi komplikované. Asi se to zvládnout dá, ale já jsem tím nechtěl ztrácet čas," vysvětluje, proč se raději rozhodl požádat o pomoc právníky.

Ti za něj všechny potřebné věci zařídili. "Zaplatil jsem za jejich služby zhruba dvacet tisíc korun a rozhodně těch peněz nelituji. Ušetřil jsem si spoustu nervů."

Postup Devět kroků k založení společnosti v Česku

• Ověření názvu a výběr právní formy - 1 den

• Získání výpisu z rejstříku trestů, případně výpisu z katastru nemovitostí - 1 den, 50 + 100 korun

• Notářský zápis (zakladatelský dokument) - 1 den, 23 950 korun (výše poplatku závisí na kapitálu společnosti a počtu požadovaných notářských kopií)

• Potvrzení o složení základního kapitálu - 2 dny

• Ohlášení živnosti - 5 dní, 1 000 korun

• Podání návrhu na prvozápis a vyřízení - 7 dní, 5 000 korun

• Registrace k daním - 1 den

• Registrace k sociálnímu pojištění - 1 den

• Registrace ke zdravotnímu pojištění - 1 den

Koupit je možné i předzaloženou firmu

To, že je proces zakládání firem v tuzemsku tak složitý, je podle Petry Janákové jedním z důvodů, proč je v poslední době stále oblíbenější nákup předzaložených, takzvaných ready-made společností.

"Podnikatelé nechtějí absolvovat zdlouhavé byrokratické martyrium, a tak dávají přednost rychlé a pohodlné variantě. Během posledního roku jsme zaznamenali zhruba desetiprocentní nárůst zájmu o koupi ready-made společností," vysvětluje Janáková. Doba potřebná k nastartování podniku se tím zkrátí na jediný den.

Byrokracie ubývá, leccos jde vyřídit on-line

Podle Světové banky se zahájení podnikání zjednodušuje ve všech regionech světa. Za posledních sedm let, kdy byla studie Doing Business prováděna, zaznamenala 296 podnikatelských reforem ve 140 ekonomikách. Díky těmto změnám poklesl průměrný čas potřebný k založení společnosti ze 49 na 34 dní. V zemích OECD je průměr 13,8 dne.

Jednotlivé země se snaží kroky nutné k založení firmy spojit do jednoho místa či úřadu, třeba daňovou agendu s registrací společností. Další výrazná změna se týká požadavku na kapitálové vklady. Třicet devět zemí ho už omezilo nebo zcela zrušilo.

Třetím celosvětovým trendem je postupné přenášení celého procesu do on-line podoby. Za posledních sedm let se o to u některých kroků pokusilo 54 států, například Singapuru on-line registrační systém firem ročně ušetří 42 milionů dolarů.

Na vyřízení bankrotu stačí tři dny

Zpráva Světové banky oceňuje, že Česká republika zjednodušila zdanění práce a snížila příspěvky, které zaměstnavatelé odvádějí na sociální zabezpečení. Jednodušší než dříve je také celý insolvenční proces neboli bankrot, jehož vyřízení zabere jen tři dny.

Zpráva Doing Business hodnotí země podle toho, jak podnikání regulují a jaké dopady mají zákony té které země na činnost firem za celou dobu jejich trvání. Významnou roli tedy hraje nejen to, jak snadné nebo obtížné je firmu založit, ale i to, jak složité je podnikání ukončit. Neberou se však v úvahu všechny faktory, které mají na podnikání vliv. Například makroekonomická stabilita, rozšíření korupce, úroveň finančního systému či kvalifikace zaměstnanců.