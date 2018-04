Založte si internetový obchod

K založení vlastního internetového obchodu není nic zvlášť potřeba. Zvláště v době, kdy si během několika minut můžete vytvořit internetový obchod na automatizovaném systému. Funguje na bázi internetového serveru, kde jen po zaplacení ročního paušálu a vytvoření vlastního profilu a nastavení můžete hned otevřít. A nabízet, co vás napadne a co je samozřejmě legální.

Automatické internetové obchody

Náklady k založení automatizovaného internetového obchodu jsou vcelku minimální. Vyjdou na několik tisíc ročně. Automatizované systémy nejsou náročné na správu a údržbu, stačí jen rozesílat zboží koncovým zákazníkům. „Můžete si vyzkoušet, jak tento nový typ prodeje zboží funguje, a pokud v budoucnu budete chtít vyvíjet svůj specifický obchod, nebývá problém převést data z dosavadního shopu na novou platformu,“ radí odborníci ze serveru www.internetshopping.cz. Zde navíc naleznete řadu odkazů na on-line systémy, kde si internetový obchod můžete založit. Druhou možností, jak webový obchůdek založit, je nechat si ho „napsat“ přímo na míru. To už však stojí několik desítek tisíc korun. Poplatek za zřízení je jednorázový, za své peníze získáte rozsáhlou zákaznickou podporu či školení.

Trh není nikdy přesycen

A vyplatí se dnes zakládat internetový obchod? Není trh přesycen? Hospodář oslovil předního odborníka na český internet, Aleše Miklíka, šéfredaktora serveru Lupa.cz: „Pro kvalitní služby a produkty nebude žádný trh nikdy přesycen. V e-komerci to platí dvojnásob, její potenciál teprve roste. Většina lidí zatím internet stále nevyužívá tak, jak by mohla, a e-shopy teprve objevují. Pro úspěch nejen v elektronickém podnikání nerozhoduje konkurence, ale vaše nabídka.“ A co vše potřebuje člověk k tomu, aby mohl založit internetový obchod? Nejprve je nutné vědět, jaké zboží a také komu ho budete nabízet. „Zřízení e-shopu je obecně mnohem menší investice než pořizovat kamenný obchod, ale i zde samozřejmě můžete špatným rozhodnutím ztratit. E-shop si můžete vytvořit sami, ale většina prodejců sáhne po dodávce hotového řešení. Buď vám specializovaná firma vytvoří e-shop na klíč, nebo využijete už existujícího řešení, které přizpůsobíte svým požadavkům,“ dodává Miklík.

Záleží i na cenové úrovni

Pro propagaci hotového e-shopu pak opět můžete sáhnout po službách specialistů, například konzultantská společnost Dobrý web umí najít optimální způsob, jak vaše služby propagovat. Šéfredaktor serveru Živě.cz Jan Kuneš je v radách, jak založit internetový obchod, skoupější: „Potřebujete živnostenské oprávnění, dodavatele zboží, webhosting, platformu internetového obchodu a finance. Jestli se vám to vyplatí? Záleží na zamýšleném sortimentu, cenové úrovni, propagaci, ekonomickém zázemí provozovatele. Trh, myslím, nikdy nebude zcela přesycen.“

Jak e-shop funguje?

Prostřednictvím nejnavštěvovanějších obchodů, jako je www.kasa.cz, www.nakupni-dum.cz nebo www.cybex.cz můžete nakoupit všechny domácí spotřebiče, elektroniku, knihy, cédéčka, ale i květiny, které můžete rovnou někomu poslat. Pokud si objednáte zboží domů, přiveze ho kurýr. Nejdříve si zboží prohlédnete, až pak můžete zaplatit. Hotově nebo převodem. I při on-line nákupu máte právo odstoupit od smlouvy. Vyplatí se sledovat „akční“ cenově výhodné nabídky zboží. Jejich přehled (i cen z kamenných obchodů) zpracovává server www.akcniceny.cz.

