Založte si vlastní firmu

Jak založit vlastní firmu?

Stále váháte, zda udělat první krok k podnikání? Když ho učiníte, zařadíte se k 25 tisícům lidí, kteří letos otevřeli živnost. Pokud jste pracovití a víte o mezeře na trhu, můžete začít. Jak na to?

Co nabídly banky začínajícím podnikatelům

První kroky začínajícího malého podnikatele obvykle míří do banky. Kam jinam, když půjčka na rozjezd nemá dosahovat stamilionových částek, ale jde o deseti- a statisíce. Kdo vám půjčí?



Podnikat, nebo zůstat zaměstnancem?

Odejít z místečka zaměstnance je docela odvážné. Člověk si musí hodně věřit, aby se vzdal výhod zaměstnance: finanční jistoty a minimálních povinností nad rámec své odbornosti. Polepšíte si?

Některé peníze nezdaníte

Zaměstnanec počítá, jak rozvrhne, utratí či ušetří svoji výplatu. Podnikatel to má nadvakrát: musí si hledět rodinných peněz i těch firemních. Jaké na vás čekají daně?

Kdo vám půjčí na rozjezd firmy

Pokud nemá žadatel o úvěr na rozjezd své firmy dostatečnou zástavu anebo bance jeho podnikatelský plán zrovna nepadne do oka, uslyší jediné: Je nám líto. Kde vzít peníze do začátku?

Zjistěte, co lidem v okolí schází

Vytáhnout roletu u obchodu, odemknout dveře truhlářské dílny, rozsvítit v kosmetickém salonu a začít podnikat. Kdyby podnikatel udělal jen to, asi by brzy prodělal kalhoty. Co je důležité vědět?