Založte si vlastní firmu

Ještě večer to byla obyčejná garáž v rodinném domku. Parkoval v ní kočárek, bylo tu nářadí, kompoty a staré dlaždice. Druhý den ráno už se tu prodávalo dětské oblečení z druhé ruky.

Nevyužitá garáž se proměnila stejně rychle, jako se zrodil v hlavě Radky Synkové plán: nebudu už na mateřské jen míchat kaše. Věří, že svým podnikáním pomůže rodinnému rozpočtu. Jiní zase doufají, že vydělají víc peněz, než jim slibuje pracovní smlouva.

Vyniknou jen někteří

Radka Synková vsadila na to, že okolí není velká konkurence. s tou existující hodlá soupeřit mimo jiné cenami. Marketingoví experti by ji nejspíš pochválili. Každý začínající podnikatel by měl totiž předem zhodnotit, zda má reálnou šanci uspět. Kolik lidí podniká v jeho blízkosti ve stejném oboru, může zjistit například na živnostenském úřadě.

NENECHTE SI UJÍT Kam pro zajímavý a bezpečný výnos?

Dluhopisy a dluhopisové fondy jsou všeobecně považovány za bezpečnější investici, než akciové, nebo smíšené fondy, a proto jsou mezi tuzemskými investory velmi oblíbené. Přesčasy chtějte proplatit

Za práci navíc máte NÁROK NA PŘÍPLATEK ČI VOLNO. Jenže řada firem se chová, jako by je neuznávala. Nevyplacenou odměnu můžete vymáhat soudně. Pálava prokázala své kvality

Kvalita tuzemských vín se stále zlepšuje, ujišťují nás vinaři. A mají pravdu. Ukazuje se to i v testech MF DNES. Jaké víno se vám vyplatí koupit a ochutnat?

Bude majitelka secondhandu patřit mezi pět procent lidí, kteří – jak vyplývá ze zahraničních studií – maj na to, aby podnikali a byli nezávislí na zaměstnavatelích? Podobně jako třeba královna kosmetiky Estée Lauderová, jejíž otec pocházel z Čech matka z Uher?

Dáma, která ve třicátých letech minulého století začínala jako podomní obchodník a snažila se přesvědčit americké ženy, že její krém je tím nejlepším, jaký si mohou pořídit. A zhruba o půl století později ji zařadil časopis Time jako jedinou ženu mezi dvacet nejvlivnějších obchodních géniů dvacátého století.

Je třeba i trocha lehkomyslnosti

Úspěchy těch nejlepších podnikatelů působí nedosažitelně. Přitom na počátku každého z nich byla myšlenka jednotlivce. Odvaha, chuť a hlavně dobrý nápad. Podobně jako v případě obchodnice s oděvy Radky Synkové.

Do své firmy zatím mnohonásobně více vložila, než zatím vydělala. Za 15 000 korun vybavila prodejnu. Pravidelně jezdí pro nové zboží, aby měli zákazníci z čeho vybírat. Vněm má uloženo asi 24 000 korun. A nakupuje dál, přestože ví, že se jí peníze budou vracet postupně. To každý nedokáže. Spoustě lidí vadí pocit nejistoty. Myšlenka, že nejdříve musí investovat a pak teprve čekat zhodnocení, které nikdo předem nezaručí. „Stát na vlastních nohou vyžaduje vysoké sebevědomí, sebedůvěru a odvahu riskovat,“ říká psycholog Slavomil Hubálek. Tyto vlastnosti často nemusí mít v potřebné míře ani jinak velmi dobří zaměstnanci, nebo dokonce manažeři.

„Lidé schopní vybudovat firmu bývají odvážnější, dynamičtější a možná i trochu lehkomyslní,“ doplňuje Hubálek. Ti nejlepší – a nejbohatší – se pak obvykle vyznačují navíc talentem a hyperaktivitou.

Podmínky nejsou jednoduché

Na začátku devadesátých let měl živnostenský list skoro každý, úřady jich vydaly na pět milionů. V roce 1999 z nich zbyl pouze milion a půl. Během doby částečně zmizela „mrtvá“ živnostenská oprávnění, mnozí z živnostníků své podniky ale zavřeli i kvůli vysokým odvodům, minimální dani a velkým zásahům státu. Jak připustili na pražském finančním ředitelství, malí a střední podnikatelé jsou nejvíc ohroženi kontrolami z berních úřadů, i když platební morálku mají dobrou.

Letos v prvním čtvrtletí úřady registrovaly 1 735 900 živnostenských listů. Podnikatelé ale často konstatují, že nikdy nebylo tolik administrativy spojené s podnikáním jako za vlády sociální demokracie. Pravicové strany jako trumf vůči opozici proto slibují ve svých volebních programech zlepšení a vyčištění podnikatelské atmosféry.

Majitelka secondhandu nyní na sledování politických sporů čas nemá, doufá však, že ať s takovou či onakou vládou, každý den otevře. Aby za několik měsíců mohla říct: je to dobré, podnikám se ziskem.

Odvaha riskovat, dobrý nápad, chuť podnikat a píle, to jsou nezbytné předpoklady pro vybudování úspěšné živnosti. Když něco chybí, výsledek podnikání je nejistý. Čtěte v aktuálním tématu ZDE.

reklama