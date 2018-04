Zaměstnance je nutné vzdělávat, a to třeba i mobilními telefony

Firma, která nedbá na neustálý rozvoj schopností a znalostí svých zaměstnanců, se proto nemůže divit, že jí ve velmi krátkém čase tzv. ujede vlak. Stejně tak je nutné si uvědomit, že vzdělávání není něco, na co si můžeme jen tak hrát. Skutečné vzdělávání není hra, nelze k němu přistupovat jako k jakési doplňkové nárazové aktivitě, kdy se čas od času vedení podniku "zblázní“ a nažene zaměstnance na jakési školení, jehož smysl každému uniká, a tím je na dlouhou dobu učiněno vzdělávání zadost. Pokud má mít vzdělávání skutečně smysl, musí jít o kontinuální, systematický proces, který má své zákonitosti – a samozřejmě s sebou nese i nemalé náklady.

Hlavně musíte vědět koho a proč

Základem úspěšného vzdělávacího procesu je definice potřeb – je nutné přesně specifikovat požadavky na jednotlivé pracovní pozice a také vědět, na jaké úrovni jsou znalosti těch, kteří mají tyto pozice zastávat. Vzhledem k tomu, že se zřídkakdy podaří najít člověka, který zcela splňuje požadavky na danou roli, musíme vědět, jaké znalosti či dovednosti potřebuje daný člověk doplnit. Tak vznikají první požadavky do plánu osobního rozvoje pracovníka, které je nutné průběžně aktualizovat na základě měnící se situace uvnitř i vně podniku.

Požadované know-how je pak možné rozčlenit na jednotlivé elementy, které jsou k výkonu dané role nezbytné. Při takto systematickém rozkouskování know-how lze vzdělávací aktivity zaměřit naprosto cíleně právě na ty elementy, které si daný pracovník potřebuje osvojit, pokud má být schopen vykonávat svou roli. A protože součástí vzdělávání je i kontrola jeho výsledků, je nezbytné, aby ke každému elementu know-how existoval i test pro ověření daných znalostí.

Všechny tváře učení

Vlastní vzdělávání lze zajistit různě – dnešní doba nabízí nepřeberné množství možností od klasických prezenčních kurzů po různé formy e-learningu, kdy se ve vzdělávacím procesu ve velké míře uplatňují informační technologie. Nejen v samotném výukovém procesu, ale také třeba ve formě aplikace, která umožní spravovat celý vzdělávací proces, sladit termíny školení a pracovní povinnosti, bude mít pod kontrolou certifikace a zkoušky a v okamžiku vzniku potřeby určité znalosti dokáže zjistit, kdo z pracovníků tuto znalost má.

Pojem e-learning zahrnuje v podstatě jakékoli využití informačních technologií ve výuce. Jeho konkrétní podoba závisí na stanovených cílech výuky a na vzdělávacích potřebách studujícího. Jiné požadavky má krátkodobá výuka konkrétní problematiky a jiné dlouhodobé odborné vzdělávání. Šíře moderních forem vzdělávání je však natolik velká, že si vybere skutečně každý.

Elektronické vzdělávání zahrnuje stejně tak "čistokrevný“ e-learning plně v režii studenta, který si zcela sám určuje, co a kdy bude studovat, až po blended-learning, kombinaci e-learningu a prezenční formy studia. Dlouhodobě se ukazuje, že kombinace e-learningu s prezenčními formami studia je daleko efektivnější než "čisté“ e-learningové kurzy. Blended-learning je rovněž doporučován a využíván tehdy, když je vyžadováno studentům či posluchačům předat vedle znalostí také dovednosti a zkušenosti.

Mobilní vzdělávání

Moderní forma vzdělávání pomocí výpočetní techniky, tzv. e-learning, je dnes naprosto běžnou záležitostí. Těžko si už dokážeme představit, že bychom při získávání znalostí byli odkázáni pouze na lektora a klasické učebnice a museli denně docházet do speciálně vybavených učeben či poslucháren. E-learning otevřel nové dimenze vzdělávání. Umožnil interaktivní výuku na dálku a značně ovlivnil výukové procesy, které se tak staly pro vyučujícího i studujícího mnohem efektivnější. Přestože však v době svého nástupu znamenal e-learning malou revoluci ve vzdělávání, i on už dnes zastarává a musí se přizpůsobovat novým trendům.

V současné době je třeba získávat informace rychle, což v ohromné záplavě dat není vždy úplně jednoduché. Na kontinuální vzdělávání hledáme čas většinou zcela marně. Můžeme ale využít prázdné chvilky, kdy například jedeme do práce MHD nebo čekáme na jednání atd. Většina z nás má vždycky po ruce mobil nebo třeba i PDA. Proč ho tedy nevyužít k tomu, abychom se naučili třeba nové produkty, které naše firma aktuálně zařazuje do svého portfolia, nebo si prošli několik slovíček a frází z angličtiny, kterou je přece potřeba neustále procvičovat?

Představme si modelovou situaci, ve které hraje hlavní úlohu obchodník, reprezentující výrobní či distribuční společnost. Jeho úkolem je vyhledávání nových příležitostí pro odbyt výrobků, které zmíněná společnost produkuje. Aby mohl začít oslovovat klienty s nabídkami, musí o svěřeném produktovém portfoliu vědět co nejvíce. To ale není vůbec jednoduché, pokud společnost vyrábí desítky či dokonce stovky nejrůznějších produktových řad. Obchodník by si v takovém případě musel "nalít“ do hlavy ohromné množství informací, v horším případě by společnost musela investovat do svého zaměstnance nemalé finanční prostředky na speciální produktové školení.

Nad takovými situacemi je možné vyzrát s pomocí tzv. m-learningu – tedy elektronického vzdělávání využívajícího mobilních technologií přímo v terénu. Přenosná zařízení totiž umožňují přistupovat ke vzdělávacím programům prakticky kdykoli a odkudkoli. M-learning využívá v procesu vzdělávání mobilní technologie, jako jsou kapesní počítače (PDA), mobilní telefony (MDA) nebo Tablet PC – notebooky v tomto případě ponecháme stranou. Hlavním kouzlem mobilního e-learningu je jeho snadná dostupnost – nejen doma nebo v práci, ale například i během cesty do práce.