Na vzdělávání získají někteří zaměstnanci i 22 tisíc korun

Nejvíce na vzdělávání svých zaměstnanců přispívají pražské firmy, a to o 55 procent více, než je celorepublikový průměr. Nejčastěji zaměstnance školí v jazykových a PC dovednostech, které jsou pro ně nejvíce využitelné.

Vyplynulo to z aktuálních výsledků pravidelného průzkumu ING Pojišťovny a Svazu průmyslu a dopravy.

Top manažeři mají i 22 tisíc

Příspěvky na vzdělání se pohybují od 2,5 do 22,5 tisíce korun v závislosti na postavení zaměstnance ve společnosti a na regionu. Nejlépe se mají vrcholoví manažeři v Praze, do kterých firmy investují přibližně o 8 tisíc korun více než v ostatních regionech. Pražské společnosti obecně investují do svých zaměstnanců nejvíce, a to napříč celou firmou. Pracující v hlavním městě dostávají na vzdělávání oproti ostatním regionům o 82 procent více prostředků, tedy asi o 2 400 korun.

„To se dá vysvětlit jejich ekonomickou silou a zaplněností místního trhu, který firmy nutí na jedné straně lákat a motivovat kvalitní zaměstnance, na druhé straně se rozvíjet a získávat tak konkurenční výhodu,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Nejnižší příspěvky dostávají řadoví zaměstnanci, ti na Moravě jen asi 2 500 korun.

Kolik přispívají firmy na vzdělávání zaměstnanců Pozice ČR Praha Morava Čechy Řadový zaměstnanec 3 493 5 406 2 534 3 398 Nižší management 5 882 7 766 4 339 6 510 Střední management 10 039 12 406 8 271 10 622 Top management 16 161 22 531 13 153 15 622 zdroj: ING Pojišťovna a Svaz průmyslu a dopravy ČR; údaje v Kč

Firmám chybí PC kurzy

Přestože zaškolení práce na počítači či zaučení s novým programem dnes svým zaměstnancům poskytuje více než polovina firem (57 %), pro třetinu z nich je jejich intenzita stále nedostatečná. „Jediný region, kde jsou kurzy PC dovedností relativně v rovnováze s potřebami firem, je podle očekávání Praha. Tam naopak chybí jazykové kurzy,“ doplňuje Radek Špicar.

„Dostatečné jazykové vybavení je v hlavním městě dnes již považováno za samozřejmost. Jazykové kurzy podle našeho průzkumu firmy často využívají jako motivační benefit i pro zaměstnance, kteří ho nezbytně nepotřebují k výkonu své práce,“ upřesňuje Kateřina Štěrbová, ředitelka Employee Benefits ING Pojišťovny. Jak dodává, na jazykové kurzy v Praze své zaměstnance vysílá jen 63 procent společností, zatímco celorepublikově to je 76 procent firem.