Zaměstnanci budou stát zaměstnavatele méně peněz. Na výplatě to sami nepocítí

Nejohroženější skupinou z hlediska zaměstnanosti jsou lidé s nízkými příjmy. Právě ti bývají při propadu zakázek propouštěni jako první. Novela je ohledně slev zaměstnavatele na pojistném koncipována tak, aby právě nízko- a středněpříjmové zaměstnance zvýhodnila slevami na pojistném.

Zaměstnavatelé dostanou slevu jen za zaměstnance s nízkými příjmy

Samotný limit pro výpočet slevy je stanoven jako 1,15násobek průměrné mzdy vykázané za část roku 2009. Ta je v tomto období 23 555 korun. Při znásobení koeficientu a průměrné mzdy dostaneme částku 27 100 korun, od které se vše odvíjí. Platí podmínka, že nárok na slevu budou mít zaměstnavatelé pouze u takových vyměřovacích základů (zjednodušeně jde o hrubou mzdu), které nepřekročí tento limit (27 100 korun).

U vyšších vyměřovacích základů (například u pracovníka s hrubou mzdou 30 000 korun) nedojde k žádnému pohybu v odvodech a slevu nelze žádným způsobem uplatnit. Příklad, jak bude mzdová účtárna počítat slevu u zaměstnance s vyměřovacím základem 15 000 korun, vypadá následovně:

27 100 – 15 000 = 12 100 x 3,3 % = 400 korun

Číslo 3,3 % je určující pro absolutní výši slevy. Platí podmínka, že samotná sleva nesmí překročit čtvrtinu vyměřovacího základu.

Vyměřovací základ (v korunách) Sleva na pojistném (v korunách) 50 000 Nemůže být uplatněna 30 000 Nemůže být uplatněna 20 000 235 15 000 400 10 000 565 8 000 631

Z uvedených hodnot slev pro různé vyměřovací základy lze odvodit, že čím menší plat zaměstnanec má, tím větší slevu zaměstnavatel může čerpat. Tím je dosažena snaha zákonodárce ochránit lidi s nízkými a středními příjmy před propouštěním.

Živnostníci se na slevy mohou "podívat" jen v případě, že mají zaměstnance

Šanci využít slevy mají všichni zaměstnavatelé bez ohledu na právní formu. O slevách může přemýšlet i živnostník, avšak musí mít zaměstnance. Jestliže je nemá, má prostě smůlu. Nesplňuje podmínku existence pracovněprávního vztahu, a tudíž na slevy nedosáhne. Jestliže živnostník zaměstnance má, platí pro uplatnění slev totožný algoritmus, jako ve výše uvedeném příkladu. Sám zaměstnanec na své výplatě žádnou změnu neuvidí. Všechny náležitosti novely se týkají pouze zaměstnavatele.

Podmínky uplatnění slevy - Slevu nemůže uplatnit zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace nebo je na něj prohlášen konkurz

- Sleva se týká všech pojištěnců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění a jsou zaměstnanci (nejčastěji v pracovním poměru, ale klidně i na dohodu o pracovní činnosti)

- Sleva neplatí, pokud zaměstnání netrvalo celý měsíc a nemělo trvat víc než tři měsíce

- Sleva nenáleží zaměstnanci ve výpovědi nebo u ukončení zaměstnání dohodou

Zaměstnavatel bude slevu z pojistného počítat každý měsíc z každého jednotlivého vyměřovacího základu a o ni sníží povinný odvod pojistného ve prospěch Okresní správy sociálního zabezpečení. To bude vykazovat na tiskopisu "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách". Slevy na pojistném tak vlastně budou fungovat stejně, jako fungovalo zúčtování vyplacených dávek nemocenského pojištění.

Jedeme retro a až do konce roku 2010

Zaměstnavatelé zaměstnávající pracovníky se středními a nižšími příjmy podle novely skutečně ušetří a mělo by to tak zůstat až do konce roku 2010. Posledním měsícem s nárokem na uplatnění slev by měl být prosinec 2010. Navzdory tomu, že prezident Václav Kalus novelu podepsal až teď, budou moci zaměstnavatelé o slevu požádat zpětně, a to od začátku roku 2009. Jinými slovy bude možné požádat o mimořádnou slevu za již uplynulé měsíce roku 2009.