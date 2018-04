Mladí zaměstnanci chtějí více volnosti a vyhlížejí brzké povýšení

Téměř polovina zaměstnanců mladších 34 let očekává do dvou let povýšení. Šestnáct procent předpokládá, že povýší každý rok, a jen šest procent se spokojí s kariérním postupem jednou za pět let. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Adecco mezi více než tisícovkou zaměstnanců ve Velké Británii. Podle mluvčí společnosti Adecco ČR Ivy Didové je situace v tuzemsku obdobná.

Brzy chtějí povýšit, jinak jdou pryč

"Jsou to zhruba dva roky, během nichž je pracovník v prvním zaměstnání ochoten setrvat na jedné pracovní pozici. Pak se buď prosadí a získá lepší postavení, nebo odchází k jinému zaměstnavateli," srovnává poměry v České republice a v západní Evropě Iva Didová. Podle ní se také mění pracovní benefity, které evropští uchazeči o zaměstnání očekávají.

Zaměstnání na částečný úvazek by ocenilo 85 procent pracovníků a více než tři čtvrtiny zaměstnanců považují za výrazný bonus možnost pracovat alespoň někdy z domova.

Ocení pružnou pracovní dobu, stěhování není problém

Podle zkušeností personální agentury Adecco hledá v Česku zaměstnání s možností pružné pracovní doby a případně práci z domova asi 30 procent kandidátů. Právě ta je druhým nejžádanějším benefitem, nejoblíbenějším zaměstnaneckým bonusem v Česku je šestitýdenní dovolená.

Pro zaměstnavatele je dobrou zprávou, že se zvyšuje flexibilita zaměstnanců, například ohledně cestování za prací. Podle britského výzkumu je polovina pracovníků ochotna dojíždět více než hodinu, a 16 procent z nich dokonce více než dvě hodiny.

Podobné je to i v tuzemsku. Devadesát procent absolventů připouští možnost se za zajímavým zaměstnáním přestěhovat, příslušníci střední a starší generace považují za schůdné cestovat za prací jednu až 1,5 hodiny denně.

"Průzkumem Workplace Revolution chceme upozornit zaměstnavatele na nové trendy při získávání, motivování a udržení si loajality nejlepších pracovníků. Doporučujeme jim, aby reagovali na změny a přizpůsobili jim politiku vytváření pracovních podmínek pro současné zaměstnance. Priority pracovníků se evidentně mění," dodává Iva Didová.