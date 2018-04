Zaměstnanci patří má dílna

Vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby může být v tuzemsku i ten, kdo není vlastníkem či spoluvlastníkem pozemku. Stavba jako taková je ve vlastnictví toho, kdo ji stavěl v úmyslu stavět ji pro sebe. Je-li stavebníků více, vzniklá stavba je potom v jejich spoluvlastnictví bez ohledu na to, že na stavebním povolení či kolaudačním rozhodnutí je uveden jen některý z nich.

Dohoda o tom, že stavebníci postaví společnou stavbu, nemusí být písemná, protože jde o vytvoření nové věci od počátku. Pro vlastnictví nově vzniklé stavby nemá význam ani vlastnictví pozemku, na kterém stavba stojí. Ve vašem případě je proto třeba vycházet z obsahu dohody, kterou jste se svým zaměstnancem uzavřel. Jste spoluvlastníkem stavby, a pokud nebylo dohodnuto nic jiného, má se za to, že podíly vás obou jsou stejné ­ tedy každý z vás vlastní jednu ideální polovinu.

Upozorňuji, že dohoda uzavřená již po vzniku stavby by musela být písemná, jinak by neměla právní účinky. Pokud tedy nedojde mezi vámi a vaším bývalým zaměstnancem k dohodě, můžete se obrátit na soud s určovací žalobou. Soud by potom rozhodl, že každý z vás je vlastníkem jedné ideální poloviny stavby, kterou jste společně postavili.